E3'de bir Türk şirketi Monster dizüstü standındayız

Los Angeles'de düzenlenen E3 oyun fuarında Monster bilgisayar standındayız. Dubai, Kıbrıs sonrası Amerika ve Çin pazarlarını da hedefleyen firma bu konuda oldukça iddialı.

Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan E3 için Amerika Los Angeles'dayız. Burada stant açan bir Türk şirketi Monster bilgisayar ile röportajımız sizlerle.