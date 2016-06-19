Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

E3'de bir Türk şirketi Monster dizüstü standındayız

2 yıl
32b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Los Angeles'de düzenlenen E3 oyun fuarında Monster bilgisayar standındayız. Dubai, Kıbrıs sonrası Amerika ve Çin pazarlarını da hedefleyen firma bu konuda oldukça iddialı.
Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan E3 için Amerika Los Angeles'dayız. Burada stant açan bir Türk şirketi Monster bilgisayar ile röportajımız sizlerle.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
zwanzig 2 yıl en beğenilen
Monster Notebook satış sonrası desteği en iyi firmalardan birisi.Umarım hep böyle kalır ve bir Türk firması olarak bizi hep gururlandırır.
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. X 2 yıl
Bayrakları astım sonra odamda ağladım. Helal olsun monster
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kralorti70 2 yıl
Yeni nesil mobil ekran kartları geldiğinde laptopu monster dan alacağım Allah utandırmasın
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
medcezir10 2 yıl
Yerli markalara için ön yargılı onlara gelsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C.CEMİL 2 yıl
yerli yerli diye yırtınıp sonra "ya tüm malzemeleri başka yerden geliyor ama zaten bizim üretmemiz şart değil" demek de bana komik geliyor :)
ona yerli firma denilebilir ama yerli üretim diyemezsiniz
şu egodan bir kurtulun artık ,firma yerli olsun yeter çünkü artık hemen hiçbir firma tüm parçaları kendisi üretmiyor

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahrimar 2 yıl
Bir Türk şirketi olarak başarılı olmalarını diliyorum. Monsterlar kaliteli bilgisayarlar. Sıkıntı çıkarırsa gidersiniz Kadiköye, dükkana. Alt katta bakarlar. Servis olayı bu kadar basit. Tüm diger Türk şirketlerinin uluslar arası başarı kazanması demek, ürünlerinin kaliteli oldugunu gösterir. Kötü bir firma zaten piyasadan silinir. Köstek değil destek olmak gerek. Bu milliyetciliktir. İhracattir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alike03 2 yıl
Ana Monster Türküymüs
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cossie 2 yıl
Yerli ya da değil, kendi tasarımı ya da etiket basıyor bilinmez ama bir notebook'ta üst düzey bileşenleri alma imkanı sunuyorlar, almasak bile bu bizim için bir özgürlük.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MALTHAEL 2 yıl
Şaka gibi insanımız var hiç bir şeyi araştırmaz en ufak bir bilgisi yoktur ama konuşur .

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden birisi olan APPLE ;

Üreteceği ürünün parçalarını oradan buradan alıyor gidiyor Çin'de ürettiriyor . Tasarımı kendisi yapıyor , AR-GE çalışmalarını yapıyor ve dünyaya satıyor .

%100 yerli olacak diye diretirseniz o işin içinden çıkamazsınız . Bugün yediğiniz sebzelerin büyük bir bölümünü israilden aldığımız tohumla yiyoruz . Yediğimiz ekmeğin buğdayı ABD den geliyor . ( Tarım ve Hayvancılık ülkesiydik ya biz yersen ) Bunun gibi binlerce örnek verebilirim .

Herkesin bildiği HACI ŞAKİR sabunları israile ait
Bak adını ne güzel koymuş kimse yadırgamadan alıyor . Millete sorsan bu bizim der ...

En son bildiğim ve yerinden aldığım dünyaca ünlü Levi's kotlarının kumaşı İzmir'de dikiliyor buradan ABD ye gidiyor Levi's etiketi takılıp satılıyor yüzlerce dolara . Alan adam %100 yerli mi diye soruyor mu sizce ?

Yine ALTINYILDIZ ın kumaşları yurtdışına gidiyor orada takım elbise yapılıp satılıyor ...

Kısacası %100 yerli mi değilse puhahaha yaklaşımından süratle uzaklaşın . Dünya artık o şekilde dönmüyor .

Kısa bir örnek daha vereyim bugün ABD den F-16 almasaydık savaş uçağımız olmazdı . Niye üretecek teknolojimiz yok gidip başkasından alacaktık el mahküm . Kim olabilir Rusya mesela
Akıllı mühimmatlar alıp ASELSAN'da , ROKETSAN'da , TAİ'de teknolojilerini araştırıp yapmaya çalışmasaydık SOM füzemiz olmazdı , Cirit füzemiz olmazdı , Korkut olmazdı vs vs vs .
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisrabbit 2 yıl
Monster ın türk markası olduğunu şimdi öğrendim.çok hoşuma gitti açıkçası.oyuncu dizüstü almayı planladığım bu dönemde bunu öğrenmem iyi oldu. tercihimi bu yönde kullanacağım.
markanın yerli olup,donanımın ya da tasarım ve üretimin başkaları tarafından yapıldığı hakkında konuşanlar kendileri daha iyisini yapar umarım. firmanın bunu yapması bile büyük başarı. artık neredeyse tüm sektörlerde bu iş böyle yürüyor.ilk başta marka olursun,sonra tasarım yaparsın,sonra üretirsin ve en ötesi parçalarını üretirsin. ki parça üreten firma sayısı çok azdır.
içinde bulunduğum yaş sebze meyve ihracatı sektöründe de işler buna benzer yürüyor. çalıştığım firma,kendisi üretir,kendi fabrikasında paketler,kara vegemi nakliyesini kendi yapar,yurt dışında kendi pazarı vardır vs. herşeyi kendi yapar. ama bu 20yıl önce böyle değildi. şimdi bu sektörde çalışan arkadaşım kendine bir ofis açtı ve ihracata başladı.her şeyi fason olarak yapıyor ama para kazanıyor. işi doğru düzgün yapmaya devam ederse çalıştığım firma gibi büyük olmasının önünde bişey kalmaz..
kısacası bilgi ve tecrübe eksikliği ile yorum yapmamak lazım.
ayrıca varsın monster çok iyi servis vermesin,varsın tasarımı kopyalasın,türk olup olmaması da çok önemli değil. adamlar tüm samimiyeti ile bir işe girişmiş,bu ben de olabilirdim. bu yüzden benim naçisene desteğime sahip olacaklardır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 2 yıl
Bu "Yerli" kavramı çok yanlış anlaşılıyor ve abartılıyor. İlla %100 yerli üretmemiz gerekmiyor zaten yapamazsınız da. Bu tarz ürünlerde önemli olan tasarımdır. Samsung, Apple, Lg, Asus veya herhangi bir başka marka laptop yaptığında kimse %100 o markaya ait mi diye bakmıyor. İçindeki parçalar dünyanın farklı bölgelerinden getirilerek birleştiriliyor. Üretici bunu dert etmediği gibi son kullanıcı da dert etmiyor. alırken markaya güvenip alıyorlar. Ama iş Türk markasına gelinde "Yerli" olayına çok takılıyor kafa. Anlamak mümkün değil. Bence Monster çok iyi bir yolda ilerliyor. Eğer oyun bilgisayarına ihtiyacım olsa idi kesinlikle ilk tercihim olurdu.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karmenug 2 yıl
İki şeyi hala anlayamadık ve anlamakta istemiyoruz bir firmanın yerli olması için içindeki tüm parçaların Türkiye'de üretilmesi gerekmiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lionn38 2 yıl
DH Misafiri
Arkadaslar selamlar. Yaklasik 100 personeli olan bir yazilim firmasinda calisiyorum. Yazilimcilarin %95 inde moster notebook var. Performans olarak guzel ancak malzeme olarak ben begenmiyorum acikcasi. Ayrica monster kendisi uretmiyor, taiwanli clevo firmasindan alip getirip kendi logosunu basiyor. Monster vatandasina diyorki biz kasayi oradan aliyoruz... Yok ogle birsey, marka model numarasina kadar pakwt halinde geliyor. biz driverlari clevodan indiriyoruz, yapmaniz gereken cihazin arkasindaki koda bakmak ve clevonun sitesinden guncel driveri indirmek :) birde yedek parca sorunu var, 3 yil oncesine ait bir makinamizin bataryasi icin aradik monster satis birimini 3 ay sonra gelir dediler, beklemedik yurt disindan clevo marka model numarasi ile siparis ettik 3 kurusa 1 ayda geldi :) merak eden var ise artik nonster almiyoruz sirkete:) bilgilerinize sunarim

P870DM-G Semruk S7 V3.1.1 17.3" Oyun Bilgisayarı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tutankenshta 2 yıl
Batuist
Acaba içinde made in Turkey yazan hiç parçası var mıda yerli bilgisayar oluyor??Ne komikiz yaa... Kendimizi böyle avutuyoruz. toplayıp montajını yapıyoruz yerli oluyor. Aşağılık kompleksimizle anca böyle başedebiliyoruz.Al yerli..

marka yerli... parçalar yerli olsa sanki alacanda...
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
4,5b izlenme · 16 sa. yeni video
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 11 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
10,5b izlenme · 1 gün
04:03
Asus'tan Ryzen işlemcili ilk oyuncu dizüstüsü ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
12:16
ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme
7,5b izlenme · 3 ay
04:17
Huawei dizüstü yaparsa | Matebook X Pro ön inceleme
7,3b izlenme · 2 ay
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,3b izlenme · 1 ay
01:45
ASUS ZenBook Flip S ön inceleme
7,5b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,2b izlenme · 1 hf.
01:46
ASUS ZenBook Pro ön inceleme
6,6b izlenme · 1 yıl
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
20:53
Masaüstü kıvamında dizüstü "MSI GT73VR 7RF" inceleme
12b izlenme · 1 yıl
14:21
GeForce GTX 1050 oyun bilgisayarına yeter mi? | Monster Abra A5 v13.2 incelemesi
7,5b izlenme · 2 ay
03:36
Yeni iPad 9.7'e rakip geldi "Acer Chromebook Tab 10"
5,7b izlenme · 12 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,2b izlenme · 1 hf.
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,4b izlenme · 3 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim