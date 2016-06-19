E3'de bir Türk şirketi Monster dizüstü standındayız

Genel Yayın Yönetmeni
Los Angeles'de düzenlenen E3 oyun fuarında Monster bilgisayar standındayız. Dubai, Kıbrıs sonrası Amerika ve Çin pazarlarını da hedefleyen firma bu konuda oldukça iddialı.
Dünyanın en büyük oyun fuarlarından biri olan E3 için Amerika Los Angeles'dayız. Burada stant açan bir Türk şirketi Monster bilgisayar ile röportajımız sizlerle.
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ona yerli firma denilebilir ama yerli üretim diyemezsiniz
şu egodan bir kurtulun artık ,firma yerli olsun yeter çünkü artık hemen hiçbir firma tüm parçaları kendisi üretmiyor
Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden birisi olan APPLE ;
Üreteceği ürünün parçalarını oradan buradan alıyor gidiyor Çin'de ürettiriyor . Tasarımı kendisi yapıyor , AR-GE çalışmalarını yapıyor ve dünyaya satıyor .
%100 yerli olacak diye diretirseniz o işin içinden çıkamazsınız . Bugün yediğiniz sebzelerin büyük bir bölümünü israilden aldığımız tohumla yiyoruz . Yediğimiz ekmeğin buğdayı ABD den geliyor . ( Tarım ve Hayvancılık ülkesiydik ya biz yersen ) Bunun gibi binlerce örnek verebilirim .
Herkesin bildiği HACI ŞAKİR sabunları israile ait Bak adını ne güzel koymuş kimse yadırgamadan alıyor . Millete sorsan bu bizim der ...
En son bildiğim ve yerinden aldığım dünyaca ünlü Levi's kotlarının kumaşı İzmir'de dikiliyor buradan ABD ye gidiyor Levi's etiketi takılıp satılıyor yüzlerce dolara . Alan adam %100 yerli mi diye soruyor mu sizce ?
Yine ALTINYILDIZ ın kumaşları yurtdışına gidiyor orada takım elbise yapılıp satılıyor ...
Kısacası %100 yerli mi değilse puhahaha yaklaşımından süratle uzaklaşın . Dünya artık o şekilde dönmüyor .
Kısa bir örnek daha vereyim bugün ABD den F-16 almasaydık savaş uçağımız olmazdı . Niye üretecek teknolojimiz yok gidip başkasından alacaktık el mahküm . Kim olabilir Rusya mesela Akıllı mühimmatlar alıp ASELSAN'da , ROKETSAN'da , TAİ'de teknolojilerini araştırıp yapmaya çalışmasaydık SOM füzemiz olmazdı , Cirit füzemiz olmazdı , Korkut olmazdı vs vs vs .
markanın yerli olup,donanımın ya da tasarım ve üretimin başkaları tarafından yapıldığı hakkında konuşanlar kendileri daha iyisini yapar umarım. firmanın bunu yapması bile büyük başarı. artık neredeyse tüm sektörlerde bu iş böyle yürüyor.ilk başta marka olursun,sonra tasarım yaparsın,sonra üretirsin ve en ötesi parçalarını üretirsin. ki parça üreten firma sayısı çok azdır.
içinde bulunduğum yaş sebze meyve ihracatı sektöründe de işler buna benzer yürüyor. çalıştığım firma,kendisi üretir,kendi fabrikasında paketler,kara vegemi nakliyesini kendi yapar,yurt dışında kendi pazarı vardır vs. herşeyi kendi yapar. ama bu 20yıl önce böyle değildi. şimdi bu sektörde çalışan arkadaşım kendine bir ofis açtı ve ihracata başladı.her şeyi fason olarak yapıyor ama para kazanıyor. işi doğru düzgün yapmaya devam ederse çalıştığım firma gibi büyük olmasının önünde bişey kalmaz..
kısacası bilgi ve tecrübe eksikliği ile yorum yapmamak lazım.
ayrıca varsın monster çok iyi servis vermesin,varsın tasarımı kopyalasın,türk olup olmaması da çok önemli değil. adamlar tüm samimiyeti ile bir işe girişmiş,bu ben de olabilirdim. bu yüzden benim naçisene desteğime sahip olacaklardır.
P870DM-G Semruk S7 V3.1.1 17.3" Oyun Bilgisayarı
marka yerli... parçalar yerli olsa sanki alacanda...