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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EKL yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı pazara sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EKL yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı pazara sundu
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EKL resmi tanıtımını Ağustos ayında gerçekleştirdiği yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı satışa sundu. 134 x 163.5 x 84 mm boyutlarında ve 760 gram ağırlığında olan soğutucu, 10mm kalınlığında olan ve işlemci ile doğrudan temas kuran üç adet bakır ısı borusuna sahip ilk soğutucu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 
Çok sayıda Alüminyum soğutucu ile desteklenen soğutucuya, 850-1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 21.4 dbA gürültü yaratan mor renkli LED'e sahip 120mm çapında fan eşlik ediyor. 
Intel'in LGA775/1155//1156/1366, AMD'nin ise FM1/AM2(+)/AM3(+) işlemcileriyle uyumlu olan Alpenföhn Triglav, yurt dışında 33.90 Avro seviyesindeki satış fiyatıyla sunuluyor. 
EKL yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı pazara sundu
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EKL yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı pazara sundu
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tahir40 8 yıl
ismi artist ama iş yapmaz. Türkiye fiyatı ne olur bilinmez...
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Jinnet 8 yıl
Ucuzmuş ama 760 gram FX'e takmaya korkarım :P
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knnkpln 8 yıl
donanimhaber.com/...
Daha önceki haberde fiyatı 39 euro idi şimdi düşmüş.
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OverClocK1ng 8 yıl
busuzima
ulkemize 150tl altindan gelmez.

Olur mu canım. Bende Thermalright Ultra 120 Extreme Rev.C. var bundan daha iyi. Fiyatı da 110 liraydı aldığımda. Üzerine de 29 liraya Akasa Viper fan takmıştım ki Fanların Mercedes'i...
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busuzima 8 yıl
ulkemize 150tl altindan gelmez.
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Tunyukuk 8 yıl
Yüksek
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DH Misafiri 8 yıl
soğutucudan bir resim;
http://www.alpenfoehn.de/images/stories/alpenfoehn/Bilder/Triglav/Triglav4.png

Bu arada gürültü değeri düşük hızda mı yoksa yüksek hızda mı belli değil. Kendi sitesinde de yazmıyor. 1500 devirde de 21.4 desibel mi veriyor?
Mr.Legend
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Stanislas Xavier 8 yıl
DH de en çok gördüğüm ve bu kadar fazla olmasına şaşırdığım haberlerden biri SSD haberleri diğeri de İşlemci soğutucusu...anlamıyorum tamam bunları kullanıyoruz ama hergün yeni bir model sonuçta hitap ettikleri kesim belli pc kullanıcılarının küçük bir kısmı bileşenler ile bu kadar ilgili bu kesime sürekli yeni model sunarak nasıl bir pazar elde etme yarışındalar anlamadım gitti...
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Python 8 yıl
vortez.net/...,1.html linkte incelenmiş fiyatına göre performansıda fena değil.
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