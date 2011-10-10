EKL yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı pazara sundu

EKL resmi tanıtımını Ağustos ayında gerçekleştirdiği yeni işlemci soğutucusu Alpenföhn Triglav'ı satışa sundu. 134 x 163.5 x 84 mm boyutlarında ve 760 gram ağırlığında olan soğutucu, 10mm kalınlığında olan ve işlemci ile doğrudan temas kuran üç adet bakır ısı borusuna sahip ilk soğutucu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Çok sayıda Alüminyum soğutucu ile desteklenen soğutucuya, 850-1500 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 21.4 dbA gürültü yaratan mor renkli LED'e sahip 120mm çapında fan eşlik ediyor.

Intel'in LGA775/1155//1156/1366, AMD'nin ise FM1/AM2(+)/AM3(+) işlemcileriyle uyumlu olan Alpenföhn Triglav, yurt dışında 33.90 Avro seviyesindeki satış fiyatıyla sunuluyor.