EKL yüksek performanslı işlemci soğutucusu Himalaya'yı pazara sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Alman komponent üreticisi EKL, Alpenfön markası altında hazırladığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Himalaya'yı kullanıma sunuyor. 140 x 164 x 55 mm boyutlarında ve 880 gram ağırlığında olan soğutucuda bakır tabanlı 6 adet ısı borusuna yer veriliyor.
300-1100 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 10 ~ 19.4 dBA seviyesinde gürültü yaratan 140mm çapında fanın kullanıldığı Himalaya, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2(+)/AM3(+)/FM1 işlemcileriyle kullanılabiliyor.
Yüksek soğutma performansını düşük gürültü seviyesinde sunabildiği belirtilen Himalaya işlemci soğutucusu bu ayın sonuna doğru 59.90 Avro'luk etiket fiyatı üzerinden raflardaki yerini almış olacak.
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