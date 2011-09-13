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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EKL yüksek performanslı işlemci soğutucusu Himalaya'yı pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
21,4b
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7
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman komponent üreticisi EKL, Alpenfön markası altında hazırladığı yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu Himalaya'yı kullanıma sunuyor.  140 x 164 x 55 mm  boyutlarında ve 880 gram ağırlığında olan soğutucuda bakır tabanlı 6 adet ısı borusuna yer veriliyor.
300-1100 devir/dakika hızlarında çalışan ve çalışma hızına göre 10 ~ 19.4 dBA seviyesinde gürültü yaratan 140mm çapında fanın kullanıldığı Himalaya, Intel'in LGA 775/1155/1156/1366, AMD'nin ise Soket AM2(+)/AM3(+)/FM1  işlemcileriyle kullanılabiliyor.
Yüksek soğutma performansını düşük gürültü seviyesinde sunabildiği belirtilen Himalaya işlemci soğutucusu bu ayın sonuna doğru 59.90 Avro'luk etiket fiyatı üzerinden raflardaki yerini almış olacak.

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alpa07 8 yıl
tr de olmayan markanın haberi
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saintroyo 8 yıl alpa07
alpa07

tr de olmayan markanın haberi


+1907..
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Stanislas Xavier 8 yıl
güzel isim..
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Einstein 8 yıl
Fanın bir kısmı dışarıda kalıyor. Performans kaybı yaratmaz mı?
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Roledayz 8 yıl
NOCTUA NH-D14 ün 2 ye bölünmüş hali olarak düşünün :) ortadaki fan ve arkası var.. önde ısı yaprakları onun önünde de kare bir fan olsaydı Noctua nh-d14 ün aynısı olacaktı..
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