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EKL'den yeni işlemci soğutucusu: Alpenföhn Sella

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,5b
1
4
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alman komponent üreticisi EKL, Alpenföhn markası altında hazırladığı Sella isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Doğrudan işlemci ile kontakt kuran üç adet Bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucuya, 850-2200 devir/dakika hızında çalışan ve 29.8 dbA gürültü yaratan 92mm fan eşlik ediyor.

AMD tarafında Soket AM2, AM2+ ve AM3, Intel'de ise LGA775 ve LGA1156 formundaki işlemcilere destek sunan Alpenföhn Sella, yakın zamanda 20 Avro olarak belirlenen Avrupa satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.


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Tolgá 8 yıl
Ocz Vendettaya rakip olabilir geçebilirde
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apollonx 8 yıl
92mm fan ve 30db ses, tutacağını sanmıyorum. Bu fiyat gurubunda Xigmatek Scorpion 20db ses ve 12cm fan ile hala ideal bence.
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EnderGelişenOsasunaAtağı 8 yıl
Diğer soğutuculara göre ucuz aslında. Performansı iyiyse F/P'ye aday
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