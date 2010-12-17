EKL'den yeni işlemci soğutucusu: Alpenföhn Sella

Alman komponent üreticisi EKL, Alpenföhn markası altında hazırladığı Sella isimli yeni işlemci soğutucusunu duyurdu. Doğrudan işlemci ile kontakt kuran üç adet Bakır ısı borusu ile donatılan yeni soğutucuya, 850-2200 devir/dakika hızında çalışan ve 29.8 dbA gürültü yaratan 92mm fan eşlik ediyor.

AMD tarafında Soket AM2, AM2+ ve AM3, Intel'de ise LGA775 ve LGA1156 formundaki işlemcilere destek sunan Alpenföhn Sella, yakın zamanda 20 Avro olarak belirlenen Avrupa satış fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunulacak.