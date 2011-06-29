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EVGA, Frostbite isimli termal macunuyla soğutucu pazarındaki varlığını arttırıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,6b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Superclock adını verdiği işlemci soğutucusuyla daha önce olmadığı bir alanda mücadele vermeye başlayan EVGA, bir adım daha ileri giderek kendi markasını taşıyan termal macununu da duyurdu. Frostbite adı verilen yeni macunda, %30'un üzerinde gümüş içerik bulunuyor ve termal iletkenliğinin 6.5W/mk olduğu belirtiliyor. 
Uzun süredir EVGA için çalışan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli K1NGP1N, yeni macunun ekstrem testlerde daha önce başka herhangi bir macunda görmediği kadar uzun kullanılabildiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu söylüyor. 2 gram olarak şırınga içerisinde sunulan EVGA Frostbite'in yurt dışı fiyatı 9.99$.

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alpa07 8 yıl
3 sene sonra burada olur
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yenerbalcı 8 yıl
alpa07

3 sene sonra burada olur


sağlam malzemeyi buraya getirmezler hele birde 10 garanti olması ...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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knnkpln 8 yıl
Evga Türkiye'ye geliyor diye bir haber görsek bir günde.
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artenis 8 yıl
kulağa yakın isimler tutar her zaman ;)
(frostbite 2 graphic engine )
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séquestre 8 yıl
Bu iyi satar , tanıtımı bile soğuk :)
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