EVGA, Frostbite isimli termal macunuyla soğutucu pazarındaki varlığını arttırıyor

Superclock adını verdiği işlemci soğutucusuyla daha önce olmadığı bir alanda mücadele vermeye başlayan EVGA, bir adım daha ileri giderek kendi markasını taşıyan termal macununu da duyurdu. Frostbite adı verilen yeni macunda, %30'un üzerinde gümüş içerik bulunuyor ve termal iletkenliğinin 6.5W/mk olduğu belirtiliyor.

Uzun süredir EVGA için çalışan dünyaca ünlü hız aşırtma profesyoneli K1NGP1N, yeni macunun ekstrem testlerde daha önce başka herhangi bir macunda görmediği kadar uzun kullanılabildiğini ve kullanımının son derece kolay olduğunu söylüyor. 2 gram olarak şırınga içerisinde sunulan EVGA Frostbite'in yurt dışı fiyatı 9.99$.