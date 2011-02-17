Edimax Yeni IP Kamerasını Türkiye'de Satışa Sundu

Önde gelen network ürünleri üreticisi Edimax, internetin kullanılabildiği heryerden ev veya ofislerini görüntülemek isteyen kullanıcılar için geliştirdiği yeni modeli Edimax IC-3030Wn 150Mbps Trible Mode Kablosuz IP Kameranı Türkiye' de satışa sundu.

Canlı Video Akışı

Edimax IC-3030Wn ağ kamerası ile lokal de bilgisayarınızdan bile akıcı bir şekilde video izleyebilirsiniz. Ayrıca Edimax IC-3030Wn beraberindeki yazılım sayesinde aynı anda 16 kamera izlemenize olanak sağlar.

H.264, M-JPEG ve MPEG4 (Triple-Mode) Desteği

Edimax IC-3030Wn triple-modunda video sıkıştırmayı destekler. Ağ ayarlarınızın izin verdiği ölçüde yüksek video kalitesine ulaşmanız için H.264, M-JPEG ya da MPEG4 kullanımını da destekler.

Çoklu Ortam Hareket Algılayıcı ve Kayıt Başlatıcı Desteği

IC-3030Wn mobil cihazlarınızdan da görüntü izlemeyi destekler. Size evinizi, iş yerinizi, bebek bakıcılarınızı hatta pet hayvanlarınızı bile uzaktan izleme imkânı sunar. 3 farklı alanı çoklu ortam hareket algılama fonksiyonu ile tanımlayıp akıcı video görüntüsü elde edebilirsiniz. Seçili alanda herhangi bir alanda bir hareketlenme olduğunda Edimax IC-3030Wn o anın fotoğrafını çeker ve isteğinize göre mail ya da ftp sunucunuza gönderebilir. IC-3030Wn, aynı zamanda kayıttan öncesi – kayıttan sonrası görüntüleme özelliğine de sahiptir.

Kayıtlarınızı SDHC/SD Hafıza Kartına Kaydedin

Yerel ağ veya internet bağlantılarınız herhangi bir sorun ile karşılaştığında Edimax IC-3030Wn, üzerinde bulunan kart okuyucu slotu sayesinde SDHC veya SD kartınıza kayıt yapar.

2 Yönlü Ses Desteği

Kameranın bulunduğu noktadakilerle internet tarayıcısı üzerinden rahatlıkla görüşme yapabilmeniz için Edimax IC-3030Wn, hem mikrofon hem de hoparlör ile donatılmıştır.

DDNS ve UpnP Desteği

Edimax IC-3030Wn IP kameraya DDNS desteği sayesinde hatırlanması kolay bir URL adresi yazarak erişebilirsiniz. DDNS desteği ayrıca sabit IP adresine sahip olmayan kullanıcılar için de ideal. UpnP ise, Windows XP/Vista/7 kullanıcılarının basitçe bir tıklama ile cihaza ulaşmasını sağlar.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Ayrıca FACEBOOK EDIMAX FAN sayfasından da faydalanabilirsiniz.

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