Edimax ve AMIMON'dan Full HD görüntü aktarabilen WD-1000TR WHDI Caster

Ağ iletişim çözümleriyle yakından tanınan Edimax Technology, kablosuz teknoloji alanının önemli isimlerinden AMIMON ile birlikte geliştirdiği WD-1000TR WHDI Caster'ı duyurdu.

WD-1000TR WHDI, desteklediği WHDI teknolojisiyle kullanıcılara bilgisayar, medya oynatıcısı ya da oyun konsolları gibi cihazlarından Full HD (1080p/60) içeriklerini kablosuz olarak aktarabilme fırsatı sunuyor.

“AMIMON’un, HDMI kablosunun sağladığı yüksek kalitedeki videoları, kablosuz olarak istikrarlı ve sıradışı bir biçimde sağlaması, düşük güç tüketimi ve çoklu odada kullanabilme özelliğiyle WHDI çözümlerinde rakiplerini geri bırakmış durumda." diyen Edimax Technology’nin başkanı June Chao, ev etkinlikleri piyasasındaki yeni WHDI ürünlerinde de AMIMON ile iş birliği içinde olmak için sabırsızlandıklarını ifade ederken; AMIMON satış departmanı başkanı Shimon Greenberg, “Ağ iletişim alanındaki 25 yıllık tecrübesini AMIMON’un WHDI teknolojisiyle birleştirince,Edimaz ilerde ev eğlencesi pazarını domine edebilir ve WHDI teknolojisinin benimsenmesine yardımcı olabilir’’ diye konuştu.

5GHz bandındaki 40MHz kanalda 3Gbps (1080p/60) ‘e kadar eşit video data aktarmaya yarayan bir yüksek kalite link tedarik eden WHDI, yüksek çözünürlüklü videoları sıkıştırılmamış bir şekilde aktarmayı sağlıyor.