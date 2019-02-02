Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar

3 ay
7,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amerika'da düzenlenen CES 2019 Fuarı'ndaki onlarca video hazırladık ve çoğunu da fuarla eş zamanlı olarak orada yayına hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Bu yoğun tempodaki bilgisayarımızı anlattık.
Amerika'da gerçekleştirilen CES Fuarı'nda 40'tan fazla video ürettik ve bunların 35 kadarını yayına verdik. Yayınlanan videoların 30'unu da fuar esnasında Amerika'da montajlayıp yayına verdik. Tüm bu iş yükünde bize yardımcı olan bilgisayar, MSI'ın P65 Creator modeliydi. Peki bu bilgisayarı neden seçtik, performansı nasıl işte detaylar. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Seyrim 3 ay
17 bin liralık fiyatıda unutmayalım.. :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Herzaman ki gibi guzel inceleme olmuş Erdi bey.Ben de MsiPs42 RC modelini araştırıyordum.Onla benzer özellikleri var fikir edinmis oldum sayenizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PinHim 3 ay
Kart okuyucu olmamasindan yakinmissinix ama yoksa usb donusturu aliriz bir tane?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 3 ay
Gigabyte aero ve dell xps varken alınmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:51
Çılgın bilgisayarlar ülkemiz yolunda
8,8b izlenme · 3 ay
06:50
MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan
9,4b izlenme · 1 yıl
09:34
Honor'dan ekrana gömülü kamera | View 20 elimizde
14,8b izlenme · 4 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
323 izlenme · 31 dk. yeni video
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,5b izlenme · 1 gün
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,8b izlenme · 6 ay
05:33
Huawei telefonlar performans hilesi yapıyor: Test ettik
17,7b izlenme · 8 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,6b izlenme · 2 gün
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,5b izlenme · 5 ay
03:01
GeForce takviyeli yeni ultrabook | Asus Zenbook güzelleşiyor
8,7b izlenme · 4 ay
04:05
Samsung da çentikli telefon hazırlıyor
7,7b izlenme · 6 ay
06:14
ThinkPad efsanesi tam gaz | Yeni nesil X1 Carbon
8,9b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
05:13
İşlemci ve ekran kartı değişebilen notebook
12,5b izlenme · 4 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
04:14
Asus'un fantastik bilgisayarı: ROG Mothership
8,8b izlenme · 4 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim