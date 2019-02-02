Amerika'da düzenlenen CES 2019 Fuarı'ndaki onlarca video hazırladık ve çoğunu da fuarla eş zamanlı olarak orada yayına hazırlayıp ekranlarınıza getirdik. Bu yoğun tempodaki bilgisayarımızı anlattık.

Amerika'da gerçekleştirilen CES Fuarı'nda 40'tan fazla video ürettik ve bunların 35 kadarını yayına verdik. Yayınlanan videoların 30'unu da fuar esnasında Amerika'da montajlayıp yayına verdik. Tüm bu iş yükünde bize yardımcı olan bilgisayar, MSI'ın P65 Creator modeliydi. Peki bu bilgisayarı neden seçtik, performansı nasıl işte detaylar.