Elgato'dan taşınabilir akıllı şarj istasyonu





Mobil cihazlara yönelik farklı aksesuarları ile tanıdığımız Elgato, akıllı özelliklerle donattığı Smart Power adlı harici taşınabilir şarj istasyonunu satışa sundu.





83mm x 83mm x 23mm boyutlarına ve 160gr ağırlığa sahip olan Elgato Smart Power, 6000mAh gücünde bir bataryaya sahip. Daha çok akıllı telefonlara hitap eden istasyon, cihazınızın bataryasını takip ediyor ve şarj ihtiyacı ortaya çıktığında sizi uyarıyor.





İstasyon bunu mobil uygulaması ile gerçekleştiriyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz uyumlu uygulaması ile sistemi kontrol altnda tutuyor. Ayrıca ajanda ile senkronize olarak randevularınızı inceliyor ve gün içerisinde şarj istasyonuna ihtiyacınız olup olmadığını belirleyebiliyor. Elgato Smart Power şarj istasyonu 90 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.ubergizmo.com/2014/09/elgato-smart-power-is-a-smart-external-battery-pack-for-mobile-devices/?utm_source=mobilerepublic