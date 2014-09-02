Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elgato'dan taşınabilir akıllı şarj istasyonu

4 yıl
276
1
4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elgato'dan taşınabilir akıllı şarj istasyonu

Mobil cihazlara yönelik farklı aksesuarları ile tanıdığımız Elgato, akıllı özelliklerle donattığı Smart Power adlı harici taşınabilir şarj istasyonunu satışa sundu.

83mm x 83mm x 23mm boyutlarına ve 160gr ağırlığa sahip olan Elgato Smart Power, 6000mAh gücünde bir bataryaya sahip. Daha çok akıllı telefonlara hitap eden istasyon, cihazınızın bataryasını takip ediyor ve şarj ihtiyacı ortaya çıktığında sizi uyarıyor. 

İstasyon bunu mobil uygulaması ile gerçekleştiriyor. Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanan cihaz uyumlu uygulaması ile sistemi kontrol altnda tutuyor. Ayrıca ajanda ile senkronize olarak randevularınızı inceliyor ve gün içerisinde şarj istasyonuna ihtiyacınız olup olmadığını belirleyebiliyor. Elgato Smart Power şarj istasyonu 90 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

http://www.ubergizmo.com/2014/09/elgato-smart-power-is-a-smart-external-battery-pack-for-mobile-devices/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
aman allahım akıllı hemen almalıyım !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
Şu anki haliyle gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Uyarı olayı mantıksız geldi, şarja ihtiyacımız olduğunu kendimiz göremiyormuyuz zaten ? İş alarm ise eminim ki batarya istenen seviyenin altına düşünce uyarı vermeyi sağlayan yazılımlar vardır.
Çok daha düşük fiyata 10400mAh harici bataryalar varken pek bir cazibesini göremedim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Xiaomi, Oppo ve OnePlus'ın Türkiye'de şansları ne? özel video 4 yıl Turkcell Vınn WiFi Modem Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim