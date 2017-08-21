Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından BM'ye çağrı: "Katil robotları yasaklayın"

SpaceX kurucusu Elon Musk, Google'ın DeepMind ekibinden Mustafa Suleyman ve diğer 114 robotik ve yapay zeka uzmanı bugün Birleşmiş Milletler'e açık bir çağrıda bulundu. Teknoloji dünyasının önde gelen 116 ismi, "katil robotlar" olarak isimlendirilen otonom silahların apokaliptik bir savaşa yol açmadan önce yasaklanmasını istiyor.
26 farklı ülkeden uzmanın imzasının yer aldığı mektupta; tehlikeli robotik teknolojilerin, barut ve nükleer silahların ardından savaş alanlarında üçüncü bir devrime yol açabileceği belirtilirken,"Bu tarz teknolojilerin gelişmesi, silahlı çatışmaların hiç olmadığı kadar büyük ölçeklerde gerçekleşmesinin önü açacak." sözlerine yer veriliyor.
Birleşmiş Milletler'e iletilen mektupta ayrıca otonom silahların çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tip robotik silahların yanlış ellerde çok büyük terör eylemlerine yol açabileceğini ve masum halkların çok kolay bir şekilde hedef haline gelebileğini söylüyor.
Diğer taraftan bu mektubun hemen öncesinde Birleşmiş Milletler de otonom silahların potansiyel tehlikesini tartışmak için resmi görüşmelere başlama kararı almıştı. Musk, Suleyman ve diğer uzmanların imzaladığı mektupta BM'nin aldığı bu karar övülürken bir yandan da yapılacak olan görüşmelerden bu silahlanma yarışının önüne geçilmesini sağlayacak kararlar alınması isteniyor.
Elon Musk, Mustafa Suleyman, Stephen Hawking veya Steve Wozniak gibi teknoloji ve bilimin önde gelen isimleri bildiginiz üzere çok uzun bir süredir yapay zekanın ve otonominin gelecekte yol açabileceği potansiyel tehlikelerden bahsediyor ve bu potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi için tüm dünyanın bir an önce harekete geçmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulunuyorlar. Bakalım "katil robotlar" dediğimiz bu potansiyel problem mektupta da belirtildiği gibi üçüncü bir savaş devrimine yol açmadan önce önlenebilecek mi.
26 farklı ülkeden uzmanın imzasının yer aldığı mektupta; tehlikeli robotik teknolojilerin, barut ve nükleer silahların ardından savaş alanlarında üçüncü bir devrime yol açabileceği belirtilirken,"Bu tarz teknolojilerin gelişmesi, silahlı çatışmaların hiç olmadığı kadar büyük ölçeklerde gerçekleşmesinin önü açacak." sözlerine yer veriliyor.
Birleşmiş Milletler'e iletilen mektupta ayrıca otonom silahların çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tip robotik silahların yanlış ellerde çok büyük terör eylemlerine yol açabileceğini ve masum halkların çok kolay bir şekilde hedef haline gelebileğini söylüyor.
Birleşmiş Milletler de bu problemi görüşme kararı almıştı
Diğer taraftan bu mektubun hemen öncesinde Birleşmiş Milletler de otonom silahların potansiyel tehlikesini tartışmak için resmi görüşmelere başlama kararı almıştı. Musk, Suleyman ve diğer uzmanların imzaladığı mektupta BM'nin aldığı bu karar övülürken bir yandan da yapılacak olan görüşmelerden bu silahlanma yarışının önüne geçilmesini sağlayacak kararlar alınması isteniyor.
Elon Musk, Mustafa Suleyman, Stephen Hawking veya Steve Wozniak gibi teknoloji ve bilimin önde gelen isimleri bildiginiz üzere çok uzun bir süredir yapay zekanın ve otonominin gelecekte yol açabileceği potansiyel tehlikelerden bahsediyor ve bu potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi için tüm dünyanın bir an önce harekete geçmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulunuyorlar. Bakalım "katil robotlar" dediğimiz bu potansiyel problem mektupta da belirtildiği gibi üçüncü bir savaş devrimine yol açmadan önce önlenebilecek mi.
https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/20/elon-musk-killer-robots-experts-outright-ban-lethal-autonomous-weapons-war Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sadece sınırları belirlenmeli.
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