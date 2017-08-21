Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından BM'ye çağrı: "Katil robotları yasaklayın"

Aralarında Elon Musk ve Mustafa Suleyman'ın da yer aldığı 116 yapay zeka ve robotik uzmanı, Birleşmiş Milletler'e gönderilen bir mektupta "katil robotların" savaş alanlarından yasaklanmasını istedi.