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Elon Musk ve yapay zeka uzmanlarından BM'ye çağrı: "Katil robotları yasaklayın"

Aralarında Elon Musk ve Mustafa Suleyman'ın da yer aldığı 116 yapay zeka ve robotik uzmanı, Birleşmiş Milletler'e gönderilen bir mektupta "katil robotların" savaş alanlarından yasaklanmasını istedi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
23,2b
1
26
Diğer Bilim ve Teknoloji
Hasan Aygünoğlu
Editör
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SpaceX kurucusu Elon Musk, Google'ın DeepMind ekibinden Mustafa Suleyman ve diğer 114 robotik ve yapay zeka uzmanı bugün Birleşmiş Milletler'e açık bir çağrıda bulundu. Teknoloji dünyasının önde gelen 116 ismi, "katil robotlar" olarak isimlendirilen otonom silahların apokaliptik bir savaşa yol açmadan önce yasaklanmasını istiyor.

26 farklı ülkeden uzmanın imzasının yer aldığı mektupta; tehlikeli robotik teknolojilerin, barut ve nükleer silahların ardından savaş alanlarında üçüncü bir devrime yol açabileceği belirtilirken,"Bu tarz teknolojilerin gelişmesi, silahlı çatışmaların hiç olmadığı kadar büyük ölçeklerde gerçekleşmesinin önü açacak." sözlerine yer veriliyor.

Birleşmiş Milletler'e iletilen mektupta ayrıca otonom silahların çok hızlı bir şekilde kontrolden çıkabileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tip robotik silahların yanlış ellerde çok büyük terör eylemlerine yol açabileceğini ve masum halkların çok kolay bir şekilde hedef haline gelebileğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler de bu problemi görüşme kararı almıştı


Diğer taraftan bu mektubun hemen öncesinde Birleşmiş Milletler de otonom silahların potansiyel tehlikesini tartışmak için resmi görüşmelere başlama kararı almıştı. Musk, Suleyman ve diğer uzmanların imzaladığı mektupta BM'nin aldığı bu karar övülürken bir yandan da yapılacak olan görüşmelerden bu silahlanma yarışının önüne geçilmesini sağlayacak kararlar alınması isteniyor.

Elon Musk, Mustafa Suleyman, Stephen Hawking veya Steve Wozniak gibi teknoloji ve bilimin önde gelen isimleri bildiginiz üzere çok uzun bir süredir yapay zekanın ve otonominin gelecekte yol açabileceği potansiyel tehlikelerden bahsediyor ve bu potansiyel tehlikelerin önüne geçilmesi için tüm dünyanın bir an önce harekete geçmesi gerektiği yönünde çağrılarda bulunuyorlar. Bakalım "katil robotlar" dediğimiz bu potansiyel problem mektupta da belirtildiği gibi üçüncü bir savaş devrimine yol açmadan önce önlenebilecek mi.

https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/20/elon-musk-killer-robots-experts-outright-ban-lethal-autonomous-weapons-war Yorum Yaz
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OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
Bu haberden, Skynet'in göz göre göre, onca uyarıya rağmen adım adım geldiğini hissediyorum.
1 Yanıt Yanıtla +15
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canguler917 2 yıl
çok film izlemişsin derler ya,bu da öyle.yapay zekanın gelişimi ile ilgili ne olsa hemen insanların akıllarına katil robotlar geliyor ve korkuyorlar,neden?çünkü filmlerde gördüler.o filmler hiç çekilmemiş olsaydı bakış açımız farklı olurdu,yapay zekaya potansiyel katil gözüyle bakmazdık.eğer gelecekte böyle bir şey olacaksa da bu bizim olaya bu şekilde bakmamızdan dolayıdır
çok film izlemişsin derler ya,bu da öyle.yapay zekanın gelişimi ile ilgili ne olsa hemen insanların akıllarına katil robotlar geliyor ve korkuyorlar,neden?çünkü...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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cansev07 2 yıl
Önce robotları yapacaklar sonra yok etmek için uğraşacaklar. İyice filme dönecek hayat.
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Fatih KARAHAN 2 yıl
Vay be dünya nelerle uğraşıyor biz nelerle uğraşıyoruz:(
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Redunay 2 yıl
Herşey olacağına varır Elon
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kelimam 2 yıl
Ne yapılırsa yapılsın yine büyük devletler "demokrasi getirmek " için bu aletleri ve daha vahşilerini 150 km ötemizde deniyecekler. Bu noktada önemli olan bizim bu alanda ne yaptığımız.
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ADANAL1 2 yıl
millete şaka gibi geliyor ama söyleyenler Elon Musk, Stephen Hawking falan. Ciddiyeti elbette var.
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arel.gr 2 yıl
aynı konu double traş, bu yeni mi ?
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kadirirdem 2 yıl
Skynet geliyor,film gerçek olacak gibi...
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hanox 2 yıl
BU teknoloji kaçınılmaz olarak hayatımıza girecektir,direnmenin anlamı yok.
sadece sınırları belirlenmeli.
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DH Misafiri 2 yıl
Gerçekten bu yapay zeka insanlığın sonu olacak gibi. Eninde sonunda kötü amaçlı kullanılacak. Birde nükleer silahların kontrolü birşekilde yapay zekanın eline geçerse cümbüş olur.
Skynet is coming...
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DH Misafiri 2 yıl
Person of Interest gerçek mi oluyor?:D
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serafon 2 yıl
bir şey yapılabiliyorsa o şey kesin yapılır. İstediği kadar yasaklansın. En kötü birileri gizli yapar sonra o gizli sözde gizli olur derken yayılır gider! Eğer o kadar iyi niyetli iseler tüm nükleer silahları sıfırlasınlar!
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