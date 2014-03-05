En alınası telefonlar "GM Discovery 2, Xperia M2, LG G2 Mini ve fazlası"

MWC 2014'ü geride bıraktık. Bir çok amiral gemisi gördük fakat bir de fiyat / performans kategorisi var ki burada da ayrı bir mücadele göreceğiz. LG'nin G2 Mini, Sony'nin Xperia M2, Gionee'nin Elif

LG'nin G2 Mini, Sony'nin Xperia M2, Gionee'nin Elife S5.5, Nokia'nın X serisi, HTC'nin Desire 816 ve General Mobile'ın Discovery 2 ile katıldığı bu yarışı kim alır dersiniz?

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MWC 2014'ü geride bıraktık. Bir çok amiral gemisi gördük fakat bir de fiyat / performans kategorisi var ki burada da ayrı bir mücadele göreceğiz.