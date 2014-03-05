En alınası telefonlar "GM Discovery 2, Xperia M2, LG G2 Mini ve fazlası"

Genel Yayın Yönetmeni
MWC 2014'ü geride bıraktık. Bir çok amiral gemisi gördük fakat bir de fiyat / performans kategorisi var ki burada da ayrı bir mücadele göreceğiz. LG'nin G2 Mini, Sony'nin Xperia M2, Gionee'nin ElifMWC 2014'ü geride bıraktık. Bir çok amiral gemisi gördük fakat bir de fiyat / performans kategorisi var ki burada da ayrı bir mücadele göreceğiz.
LG'nin G2 Mini, Sony'nin Xperia M2, Gionee'nin Elife S5.5, Nokia'nın X serisi, HTC'nin Desire 816 ve General Mobile'ın Discovery 2 ile katıldığı bu yarışı kim alır dersiniz?
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GM Discovery 2'yi çok merak ediyorum bence Elite'den daha iyi tasarımı.Ayrıca adamlar "700 liralık telefon yaptık zaten ucuz ne güncelleştirmesi" demediler.Hala da vermeye devam ediyorlar ve nisan gibi de kitkat alacak.Müşteri memnuniyetini hesaba kattıkları için reklamsız 1.200.000 satış rakamına ulaştılar.(yanlış ise düzeltin).Orta segmente yine yön verecek Discovery 2 ile General Mobile.