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En alınası telefonlar "GM Discovery 2, Xperia M2, LG G2 Mini ve fazlası"

5 yıl
82,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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MWC 2014'ü geride bıraktık. Bir çok amiral gemisi gördük fakat bir de fiyat / performans kategorisi var ki burada da ayrı bir mücadele göreceğiz. LG'nin G2 Mini, Sony'nin Xperia M2, Gionee'nin Elif
MWC 2014'ü geride bıraktık. Bir çok amiral gemisi gördük fakat bir de fiyat / performans kategorisi var ki burada da ayrı bir mücadele göreceğiz.

LG'nin G2 Mini, Sony'nin Xperia M2, Gionee'nin Elife S5.5, Nokia'nın X serisi, HTC'nin Desire 816 ve General Mobile'ın Discovery 2 ile katıldığı bu yarışı kim alır dersiniz?

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ProsesMuhendisi 5 yıl en beğenilen
Nokia X'i banyoda görsem alır yıkanırım.O nasıl la öyle sabun gibi


GM Discovery 2'yi çok merak ediyorum bence Elite'den daha iyi tasarımı.Ayrıca adamlar "700 liralık telefon yaptık zaten ucuz ne güncelleştirmesi" demediler.Hala da vermeye devam ediyorlar ve nisan gibi de kitkat alacak.Müşteri memnuniyetini hesaba kattıkları için reklamsız 1.200.000 satış rakamına ulaştılar.(yanlış ise düzeltin).Orta segmente yine yön verecek Discovery 2 ile General Mobile.
Nokia X'i banyoda görsem alır yıkanırım.O nasıl la öyle sabun gibiGM Discovery 2'yi çok merak ediyorum bence Elite'den daha iyi tasarımı...
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2 Yanıt Yanıtla +66
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Hypnotica 5 yıl
discovery 2 800 olsun diyorlar. yahu neden 800 olsun. 640 olsun. discovery nin fiyatı 500 e duşsün. apple iphone çıkarınca bir önceki iphonenun fiyatından çıkarıyor. millet olarak zam yapılmasına alışmışız. zihniyetin değişmesi gerek.illa yeni çıkan pahalı olacak...
discovery 2 800 olsun diyorlar. yahu neden 800 olsun. 640 olsun. discovery nin fiyatı 500 e duşsün. apple iphone çıkarınca bir önceki iphonenun fiyatından çıkar...
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2 Yanıt Yanıtla +63
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musa_unsal2005 5 yıl
Discovery 2 yine alır bu segmenti.
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DH Misafiri 5 yıl
şubatta çıkcak dediler çıkmadı haziranın ortalarında çıkarıcaz dediler haziranın 10 u ses soluk yok muzaffer gölcüden ne bi haber ne bi tweet dalga mı geçiyorsunuz!millet bekleye bekleye telefonsuz kaldı! :(
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Guest-355634445 5 yıl
Şu anki fiyatlarla konu güncellenirse çok iyi olurdu. Xperia M2 kampanya ile Mediamarkt da 750 tl ye düşmüştü geçen haftalarda ve kaçırmıştım.
Yeniyıl kampanyası ile tekrar düşmesini dört gözle bekliyorum.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
G2 mini 1200 tl saka gibi 100 daha koyup g2 aliriz daha iyi
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MOVISTAR 5 yıl
Discovery 2 çıkış tarihi belli değil
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DH Misafiri 5 yıl
TABİKİ DİSCOVEY 2
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Vogue 5 yıl
G2 mini olmamış.
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maybe4you 5 yıl
Bu telefonlar daha çıkmadı mı?
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DH Misafiri 5 yıl
Xperia m2 damgasını vuracak orta segmentte göreceksiniz, en ilgi duyulan telefonla en iyi telefonları(orta segment) karıştırmayalım (SONY) .
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derbeder2007 5 yıl
discovery nin cikis tarihi belli oldu mu ?
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Frolding 5 yıl
M2 ve Desire 816 çok hoş ikiside
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amirmahmut 5 yıl
abi çıktı çıktı çıkamadı gmd2 ne zaman çıkacak acaba bilen varmı
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DH Misafiri 5 yıl
Discovery sahipleri de hicbir seyi begenmiyor. Adama demezler mi verdigin mangira bak soktugun zangira bak
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DH Misafiri 5 yıl
Xperia M kullanan birisi olarak M2yi merak ediyorum , M gibi başarılı bir telefon olsun yeter , M'de tek bir donma olmuyor istediğin kadar uygulama aç hiç kasmıyor , 1 ve 2 gb üzeri uygulamalar.....
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