Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın

Hem taşınabilir hem de masa üstü tarzında bir oyuncu bilgisayarı arıyorsanız Asus ROG Mothership işinizi görecektir. Asus ROG Mothership özellikleri haberimizde.
4 ay
3,7b
1
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

CES 2019 fuarında en iddialı ürünlerini sahneye çıkaran Asus’un ilginç bir de tasarımı vardı. Asus ROG Mothership oyuncu bilgisayarı hem dizüstü hem de hepsi-bir-arada formatında kullanılabiliyor.

Asus ROG Mothership özellikleri

17 inçlik bir ekrana sahip olan Asus ROG Mothership bu sınıfın son dönemlerde gördüğümüz incelik yarışından pek nasibini almamış görünüyor. Masaüstü konsepti de olduğu için ekran çerçeveleri oldukça kalın.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!"

Aslında model tek bir hepsi-bir-arada bilgisayardan oluşuyor diyebiliriz. Klavye özel bir menteşe yardımıyla ön kısma oturtuluyor ve istendiğinde ayrılabiliyor. Kablosuz olan klavye tamamen katlanarak veya ters V şeklinde formatlara bürünebiliyor. Kapatıldığında ise dizüstü şeklinde taşıyabiliyorsunuz. Sistemin toplam ağırlığı 5Kg civarında.

 

En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın
Tam Boyutta Gör

Ana bilgisayarda ekran Full HD çözünürlüğe sahip ve 144Hz tazeleme hızı sunuyor. Nvidia G-Sync sayesinde yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçiyor. Core i9-8950HK işlemci ve RTX 2080 ekran kartı ile en iyi oyuncu bilgisayarlarından birisi haline geliyor.

64GB’a kadar DDR4 RAM takılabilen bilgisayar Raid 0 diziliminde 3 adet 512GB’a kadar SSD sürücü de sunuyor. İstendiği zaman dahili grafik birimine de geçiş yapabildiğiniz Asus ROG Mothership için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/asus-rog-mothership/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Manchester United 4 ay en beğenilen
İ9 ve rtx 2080. Giriş seviyesi otomobil fiyatına olur artık.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Manchester United 4 ay en beğenilen
İ9 ve rtx 2080. Giriş seviyesi otomobil fiyatına olur artık.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Çentikli ekranıyla LG Q9 resmiyet kazandı 4 ay Rekabet Kurulu'ndan Google’a soruşturma! 4 ay Bu da kızıl ötesi saç kurutma makinesi 4 ay Targus kablosuz şarj destekli sırt çantasını duyurdu 4 ay Vizyona girecek 10 Süper Kahraman filmi 2019 4 ay Zarif ve taşınabilir iş istasyonu Asus StudioBook S duyuruldu 4 ay Asus ZenBook S13 dünyanın en çerçevesiz ekranına sahip 4 ay NSA yakında tersine mühendislik aracı GHIDRA'yı yayınlayacak 4 ay Apple ve Samsung’dan dev iş birliği: TV’lere iTunes ve AirPlay 2 geliyor 4 ay Tesla, Çin'deki fabrikada Model 3 ve Y'nin ucuz versiyonunu üretecek 4 ay Game of Thrones’un yeni sezonundan ilk video paylaşıldı 4 ay 800 km menzil sunan elektrikli pickup Atlis XT 4 ay Mars sondası, Kızıl Gezegen yerine Antarktikayı kazacak 4 ay Tam 43-inç boyutunda | Asus'un dev oyuncu monitörünü kullandık 4 ay 76. Altın Küre Ödülleri'nin kazananları belli oldu 4 ay Samsung’tan oturma odanıza 75 inçlik microLED ekran 4 ay İlginç standıyla Acer Predator Triton 900 oyuncu bilgisayarı duyuruldu 4 ay Şarj gerektirmeyen Matrix PowerWatch 2 akıllı saati ilgi görüyor 4 ay Asus'un fantastik bilgisayarı: ROG Mothership 4 ay RTX teknolojisi taşınabilir sistemlere geldi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın Sonraki Yeni Acer Swift 7 daha ince ve daha hafif 4 ay Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 4 ay HP’den Shield TV entegreli dev oyuncu monitörü 4 ay Yeni nesil Ryzen APU serisi resmen duyuruldu 4 ay AMD işlemciler Chrome OS platformuna adım atıyor 4 ay 8x8 askeri araç Derman'ın prototipi üretildi 4 ay AMOLED ekranlı HP Spectre x360 duyuruldu 4 ay Brian Armstrong:“Bitcoin İlk Aşkım” 4 ay Microsoft, şifresiz bir dünya için çalışıyor 4 ay Çin, Apple'ın teknolojik sırlarını çalıyor mu? 4 ay Yeni iPhone'lar böyle gözükebilir! iPhone XI'ın render görüntüsü sızdırıldı 4 ay Sürekli arızalanan veya ayıplı üründe iade hakkı | Tüketici Haklı 4 ay Samsung Galaxy A8s yakında dünyaya açılacak 4 ay Diyabet hastaları için yeni mikro iğneli bant 4 ay Nintendo, 2018'de mobil oyunlardan 350 milyon dolar kazandı 4 ay TCL, CES 2019'da yeni bir Alcatel modeli ile yeni ekran teknolojileri tanıtacak 4 ay HTC küçülmeye devam ediyor: Gelir yüzde 62 düştü 4 ay 2018 yılı filmlerinin gişe hasılatları rekor kırdı 4 ay Apple, CES 2019 fuarı yakınına rakiplerini eleştiren reklam yerleştirdi 4 ay USB-PD destekli Mophie taşınabilir şarj istasyonları duyuruldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim