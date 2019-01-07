En ilginç oyuncu bilgisayarı Asus ROG Mothership ile tanışın

CES 2019 fuarında en iddialı ürünlerini sahneye çıkaran Asus’un ilginç bir de tasarımı vardı. Asus ROG Mothership oyuncu bilgisayarı hem dizüstü hem de hepsi-bir-arada formatında kullanılabiliyor.

Asus ROG Mothership özellikleri

17 inçlik bir ekrana sahip olan Asus ROG Mothership bu sınıfın son dönemlerde gördüğümüz incelik yarışından pek nasibini almamış görünüyor. Masaüstü konsepti de olduğu için ekran çerçeveleri oldukça kalın.

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Aslında model tek bir hepsi-bir-arada bilgisayardan oluşuyor diyebiliriz. Klavye özel bir menteşe yardımıyla ön kısma oturtuluyor ve istendiğinde ayrılabiliyor. Kablosuz olan klavye tamamen katlanarak veya ters V şeklinde formatlara bürünebiliyor. Kapatıldığında ise dizüstü şeklinde taşıyabiliyorsunuz. Sistemin toplam ağırlığı 5Kg civarında.

Tam Boyutta Gör

Ana bilgisayarda ekran Full HD çözünürlüğe sahip ve 144Hz tazeleme hızı sunuyor. Nvidia G-Sync sayesinde yırtılmaların ve gecikmelerin önüne geçiyor. Core i9-8950HK işlemci ve RTX 2080 ekran kartı ile en iyi oyuncu bilgisayarlarından birisi haline geliyor.

64GB’a kadar DDR4 RAM takılabilen bilgisayar Raid 0 diziliminde 3 adet 512GB’a kadar SSD sürücü de sunuyor. İstendiği zaman dahili grafik birimine de geçiş yapabildiğiniz Asus ROG Mothership için henüz bir fiyat açıklanmadı.