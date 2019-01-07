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Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!

Oyun severlerin merakla beklediği Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı duyuruldu. Oyuncular ışın izleme teknolojisini çok daha uygun fiyatlara deneyimleyebilecek.
4 ay
9,2b
1
69
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini daha alt seviyelere sunacağı GeForce RTX 2060 ekran kartı CES 2019 fuarında tanıtıldı. Firma GTX 1070 Ti modelinden daha iyi sonuçlar elde ettiğini ifade ediyor.

Nvidia GeForce RTX 2060 özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı TU106 grafik birimini temel alıyor ve 1920 CUDA çekirdeği sunuyor. 6GB GDDR6 bellek 192-bitlik veri yolunu kullanıyor. 240 Tensor çekirdeği yapay zekâ işlemlerinde 52 TFLOPS seviyesine çıkarken 30 RT çekirdeği de 5 giga-ray performans değerine ulaşıyor.

Işın izleme seçeneğinin aktif hale getirildiği Battlefield V oyununda ve 1080p çözünürlükte ekran kartı 60 fps dolaylarında kare hızı sunuyor. Nvidia patronu Jensen Huang da canlı bir demoda ışın izleme performansını gözler önüne serdi.

Yapılan testlere göre GeForce RTX 2060 ekran kartı GTX 1060 ekran kartına göre yüzde 60 daha iyi performans sunuyor. 1070 Ti ekran kartına göre de daha hızlı. GeForce RTX 2060 ekran kartı 349$ fiyat etiketi ile 15 Ocak tarihinde satışa sunulacak.

 

https://globenewswire.com/news-release/2019/01/07/1680923/0/en/NVIDIA-GeForce-RTX-2060-Is-Here-Next-Gen-Gaming-Takes-Off.html Yorum Yaz
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Orange dragon 4 ay en beğenilen
Rtx on fps:10
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_Dominic_Toretto_ 4 ay
Muadili 1060 ın 249 dan geldiğini görünce, 349 hiç de rekabetçi değil.
299 olmalıydı en fazla
3 Yanıt Yanıtla +14
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2 Avatar Avatar
ilkerinanç 4 ay
Oyun oynayabilecek kart şu anda 1500-2000 liradan başlıyor yanılmıyorsam ,takip etmiyorum fazla.Eskiden daha azdı.Bu yeni seri 3000 den aşağı olmaz deniyor.Gittikçe artıyormu bu ,bir acaiplik yok mu?Tamam dolar bizde çok arttı ok ama kartların fiyatları dolar olarak da gittikçe artıyor gibi.Artık pek oyun oynamıyorum eğer eskisi gibi oynuyor olsam konsola yönelirdim.İyice cıvıdı olay çünkü.
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guzmann06 4 ay ilkerinanç
ULTRA TAKINTISI 8XMSAA FLN AÇMICAKSAN sıfır oalrak alınabilcek rx570/580590 gtx 1060 son oyunlarda 2xmsaa ,TAA oyununa göre high-very high arası 60 fps üstünü stabil verebiliyor. 1080p 60 fps standart kabul edersek. daha çok fps, daha çok çözünürlük talep edenler kesenin ağzını açıcak açtıkları oranda ber geri dönüşte yok. zevk işinde fiyat da orantı olmaz. TR şartlarında 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar dediğiniz gibi son 2-3 aylık dönemde rx 570/580 lerin 4gb 850-1000 bandında satıldı hal bir kısım satılıyor. Daha aşağıda konumlanan rx 560/1050 ti ilk çıktıklarında bile 1080p de pek tat veren kartlar değildi.
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SEHZADE63 4 ay
%40-45 zamli geldi 100$ az para değil özelikleri yenilikleri 100$ ediyormu düşünmek lazim türkiye fiyatina 700-800tl yansitilicak kisacasi 3000-3200tl cik fiyati gözden cikartin 10-20 fps az olsun amd olsun:))
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Degethyus 4 ay SEHZADE63
2.730tl, daha ucuzdu ama 100 tl gibi bir artış olmuş ön sipariş fiyatında teknobiyotik'te.
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Executor Arhentir 4 ay
GTX1060 çıktığında tutuşan 980'ciler aklıma geldi birden
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acaluka 4 ay
Bu 2060' lar GTX olarak sunulmayacak mıydı? Ne oldu da RT özelliği eklemeyi düşündüler acaba? Kaldı ki RTX2070 bile tatmin edici bir RT performansı veremiyorken bu karta dair hiç umudum yok. Büyük ihtimalle 2070 ile denk bir RT performansı sunup salt kuvette gerisinde tutacaklar. Yoksa bu kartla zaten RT açılmaz.
Biraz da fiyat politikası olarak düşünüyorum bunu. Sanırım RT özelliği olmayan bir 2060 çıkarsalar alt serileri tamamen öldürmüş olacaklardı. Bu şekilde en azından 30FPS falan da olsa bi RT performansı sunalım demişlerdir. 2050'lerin akıbetini merak ediyorum. Aynı mantığı orada da denerlerse RTX:ON ile 5 FPS oyun keyfi
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guzmann06 4 ay acaluka
gtx 1150,1160(1660),1180 kesin çıkıcak rya tracing olmayacak. 1180 1080 ti eşit olacağı söylentisi var. 1160 1070 yüksek olacağı kesin 1070 ti yakalıyıp yaklamayıcağı belli değil. 1160 değişik vramli modelleri olcak. rtx 2060 raytarcing kullanılmasa dahi F/P ürün ray traingide yazlımla oyunlar vs bir iyileştirme olur. rtx 2060 piysayı heycanlandırdı ray tracingden ziyade fiyat ve verdiğ performantan dolayı.
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Degethyus 4 ay
Nvidia şahsen en çok satacak kartı üretmiş.Verdiği performansa koyduğu fiyat bence ekran kartı piyasasını sarsar.Geçenlerde teknobiyotik'de 2.600tl civarlarında gördüm ki bence gayet makul.Ha keşke dolar böyle olmayaydı da bu fiyatları görmeseydik o ayrı ama artık geriye bakmak bir çözüm değil alıştırdılar bu fiyatlara ve bir yerde de zorunluluktan dolayı.
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acaluka 4 ay Degethyus
Haklısınız hocam, RT performansı aranmıyorsa, ki henüz neredeyse Rt oyun yok. RT oyunlar yaygınlaşana kadar en az 1.5 sene gwçeceğini düşünürsek, bu seride 2070 yerine 2060 almak çok daha akılcı olur. Zaten 2080 ve 2080Ti farklı bir arayış ve fiyat bareminde uçurum var. RTX 2060 tam yerine oturdu diye düşünüyorum.
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brokengineer 4 ay
Rtx2060 fe stok haliyle 1860mhz seviyelerinde çalışıyor oc ile 2060mhz seviyelerini rahat görüyor. Yüzde 10 performans artışı yakalanabiliyor bu çok iyi bir değer. Zaten stok 2070i de bu şekilde yakalıyor. Kart tam olarak kendini 1080p, 1080p ultrawide ultra ayar, 1440p high aa off ayarlar için oldukça ideal. Piyasaya da düştüğünde 2.el gtx1080, 1070ti, 1070 kartların fiyatını bayağı etkileyecektir eğer dolar zıplamazsa.
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MuratBayrakçı 4 ay
yaklaşık 2 ay önce 2.250 TL ' ye Vega56 almış olan bir kullanıcı olarak yorumum RTX2060 Vega56-64 GTX1070-1070TI-1080 katili bir kart olmuş.
kendi açımdan bakarsam fabrika hızı ile Veega56' dan ortalama %3-4 daha hızlı bir kart, yük altında yaklaşık 50 watt daha az enerji tüketiyor, her ne kadar yaygın olmasa dahi RT ve DLSS teknolojilerine sahip, OC ile yaklaşık RTX2070 seviyesine çıkabiliyor.
eğer Vega56' yı uygun fiyata almamış olsaydım RTX2060 beklemediğim için muhtemelen üzülürdüm, şu an bile içim bir fena oldu :)
fiyatı 3.000 TL altı olursa piyasada en alınası ekran kartı olur, yeni kart alacak olanlar için gerçekten çok iyi bir seçenek,
bakalım AMD karşısına ne çıkartabilece merakla bekliyorum.
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guzmann06 4 ay MuratBayrakçı
rx570 gtx 1060 dengiydi hani rx 580 gtx 1070i zorluyodu rx 590 1070 tokatlıyordu :D Bence site nvidiadan para almış. Geçenki test founders editon olduğu için saat hızları düşük olduğunu ayzmayı unuttum OC modeller 1080 i yakalımış gtx 1060 founders 1500 -1700 mhz. Piyasada kartların %90 1850 üzeri çalışıyor.
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selmand 4 ay MuratBayrakçı
Merhabalar,
Elimdeki gtx 1080leri tam zamanında satmışım demekki
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Festigkeitt 4 ay
Bir kaç ay önce gtx 1080 aldım. 2060'ın performansı çok güzel gözüküyor umarım fiyatıda uygun yaparlar insanlar bu kartlara daha kolay ulaşabilir. Benim tahminim 2250-2500 tl arası bu fiyatlar bile çok fazla aslında bir ekran kartı için. İnsanın içi yanıyor bu fiyatlara ama alışmışız artık.
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DH Misafiri 4 ay
çok boş yorum yapmışsınız 2060 1070 ti den %5 daha hızlı bir kart 350 dolar fiyatı var oc ile çok rahat 1.900 mhz leri goruyor bole de 1080 den %7-9 daha yavaş oluyor efsane bir kart olmuş dolar kuru bole olmasa kesin alınır
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RRalpha 4 ay
2000 liranın üstündeki fiyatlarda satışı sınırlı olur. zaten daralan pazarda yine de tercih üreticilerin tabi.
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