Nvidia GeForce RTX 2060 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı!

Nvidia’nın gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisini daha alt seviyelere sunacağı GeForce RTX 2060 ekran kartı CES 2019 fuarında tanıtıldı. Firma GTX 1070 Ti modelinden daha iyi sonuçlar elde ettiğini ifade ediyor.

Nvidia GeForce RTX 2060 özellikleri ve fiyatı

Bilindiği üzere Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı TU106 grafik birimini temel alıyor ve 1920 CUDA çekirdeği sunuyor. 6GB GDDR6 bellek 192-bitlik veri yolunu kullanıyor. 240 Tensor çekirdeği yapay zekâ işlemlerinde 52 TFLOPS seviyesine çıkarken 30 RT çekirdeği de 5 giga-ray performans değerine ulaşıyor.

Işın izleme seçeneğinin aktif hale getirildiği Battlefield V oyununda ve 1080p çözünürlükte ekran kartı 60 fps dolaylarında kare hızı sunuyor. Nvidia patronu Jensen Huang da canlı bir demoda ışın izleme performansını gözler önüne serdi.

Yapılan testlere göre GeForce RTX 2060 ekran kartı GTX 1060 ekran kartına göre yüzde 60 daha iyi performans sunuyor. 1070 Ti ekran kartına göre de daha hızlı. GeForce RTX 2060 ekran kartı 349$ fiyat etiketi ile 15 Ocak tarihinde satışa sunulacak.