Enermax yeni işlemci soğutucusunu CeBIT 2011'de tanıtacak

Kasa ve güç kaynağı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Enermax, 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda yeni işlemci soğutucusu ve fan modellerini göstermeye hazırlanıyor. T.B Silence serisi altında sunulacak yeni fanlarda 4-pin konnektörü bulunuyor ve bu sayede otomatik hız kontrolü yapılabiliyor. Profesyonel kullanıcılar için manuel kontrole de olanak tanıyan T.B Silence serisi fanların diğer detayları ise CeBIT 2011'de açıklanacak.

Enermax'ın fuar kapsamında tanıtacağı bir diğer ürün ise yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu. Vortex Generator Flow tasarımını baz alan soğutucunun, performans noktasında kendi sınıfındaki iddialı modellerden biri olacağı öne sürülüyor. Düşük gürültü seviyesine sahip Twister fanın çifti ile sunulacak yeni soğutucunun, bu sayede yüksek soğutma performansını düşük çalışma gürültüsü ile sağlayacağı belirtiliyor. Üç adet Bakır ısı borusu ile donatılan soğutucu da çok sayıda Alüminyum yaprak bulunuyor.

Farklı kullanıcı tercihleri için LED'li ve LED'siz de dahil olmak üzere 6 farklı versiyonunun olacağı bildirilen soğutucu, fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunulacak.