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Enermax yeni işlemci soğutucusunu CeBIT 2011'de tanıtacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kasa ve güç kaynağı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Enermax, 1-5 Mart tarihleri arasında Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenecek CeBIT 2011 Fuarı'nda yeni işlemci soğutucusu ve fan modellerini göstermeye hazırlanıyor. T.B Silence serisi altında sunulacak yeni fanlarda 4-pin konnektörü bulunuyor ve bu sayede otomatik hız kontrolü yapılabiliyor. Profesyonel kullanıcılar için manuel kontrole de olanak tanıyan T.B Silence serisi fanların diğer detayları ise CeBIT 2011'de açıklanacak.

Enermax'ın fuar kapsamında tanıtacağı bir diğer ürün ise yüksek performanslı yeni işlemci soğutucusu. Vortex Generator Flow tasarımını baz alan soğutucunun, performans noktasında kendi sınıfındaki iddialı modellerden biri olacağı öne sürülüyor. Düşük gürültü seviyesine sahip Twister fanın çifti ile sunulacak yeni soğutucunun, bu sayede yüksek soğutma performansını düşük çalışma gürültüsü ile sağlayacağı belirtiliyor. Üç adet Bakır ısı borusu ile donatılan soğutucu da çok sayıda Alüminyum yaprak bulunuyor.

Farklı kullanıcı tercihleri için LED'li ve LED'siz de dahil olmak üzere 6 farklı versiyonunun olacağı bildirilen soğutucu, fuar kapsamında katılımcıların beğenisine sunulacak.


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Python 8 yıl
tasarımları 3 aşagı 5 yukarı aynı sayılır artık bir ilerleme olması lazım sogutucu endüstrisinde :)
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Tanarri 8 yıl
gördüm en kalın ısı boruları olan soğutucu! valla bence sayısı az olması sorun değil bence diğer firmalarda böle yapsa yani çok ısı borusu koyucana kalın borular koysa daha mantıklı gibi geliyo bide işlemciye direk temas ediyosa kalınlığından ötürü epey bi yüzey alanı olur gibi geliyo bana güzel tasarım olmuş.
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nanya 8 yıl
Noctua D14 dıyorum baska bısı demıyorum :)
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No Way Out 8 yıl
2 tane hp var şaka gibi.
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diesel89 8 yıl
yazliga bir tane alcam vantilator niyetine xP
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IhtiyarDelikanli 8 yıl
ben daha çok yeni güç kaynaklarını merak ediyorum. sadece enermax güç kaynakları kullandım simdiye kadar
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ThE LoSt 8 yıl
ısı boruları az geldi bana fakat sessiz bir ürün olucağı kesin performansı hakkında ise net birşey söylemek pek mantıklı olmaz
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acbold 8 yıl
şuan tam olarak ürün hakkında teknik bilgimiz olmamasına rağmen.görüntü çok şık olmuş,keşke siyah yerlerede led lere göre bi tasarım yapılıp bi bütünlük sağlansaymış. ürün sessizliği üzerinde durulmuş.umarız ki öyle olur...
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tiger cage 8 yıl
çok yakışıklı bir soğutucu olmuş sandy bridgelerin suyunu çıkartır bu
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