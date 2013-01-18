Enermax, yeni midi-tower bilgisayar kasası Ostrog GT'yi tanıttı

Enermax, midi-tower segmentinde hazırladığı yeni bilgisayar kasası Ostrog GT'yi tanıttı. Ostrog GT'nin, mavi LED'li fanlı ve kırmızı LED'li fanlı olmak üzere iki farklı modeli var.



Gövdesinde SECC çelik tercih kullanılan ve içi - dışı siyah renge bürünen Ostrog GT, micro-ATX / ATX formundaki anakartlara, maksimum 185.3 mm yüksekliğinde işlemci soğutucularına, su soğutma çözümleri için 240 mm / 280 mm uzunluğunda radyatörlere ve 286 mm uzunluğunda ekran kartlarına (üstteki sabit disk kafesi çıkarıldığında: 412.5 mm) destek veriyor. Bilgisayar kasası, Nvidia / AMD'nin üst seviye ekran kartlarını veya Noctua NH-D14 gibi irikıyım işlemci soğutucularını sorunsuzca bünyesinde barındırabiliyor.



3 adet 5.25-inç'lik sürücü bölmesine, 8 adet 3.5-inç'lik sürücü bölmesine, 2 adet 2.5-inç'lik sürücü bölmesine ve 1 adedi dikey olmak üzere toplamda 9 adet PCI, PCI Express genişletme slotuna ev sahipliği yapan Ostrog GT'nin hem alt kısmında hem ön kısmında toz filtresine yer verilmiş. Ayrıca hava sirkülasyonunun olumsuz yönde etkilenmemesi adına kablo saklama kanalları es geçilmemiş.



Soğutma kısmına gelecek olursak, ön kısma 2 adet 140 mm'lik fan, arka kısma 1 adet 120 mm'lik fan, alt kısma 1 adet 120 mm'lik fan, sabit disk kafesine 4 adet 120 mm'lik fan, üst kısma 1 adet 200 / 230 mm fan veya 2 adet 120 / 140 mm'lik fan takılabiliyor. Kasanın ön kısmına 2 adet 140 mm'lik fan, arka kısmına ise 1 adet 120 mm'lik fan halihazırda takılmış durumda. 140 mm'lik fanların istediğiniz takdirle LED aydınlatmasını açıp kapatabiliyorsunuz.



Yukarıda verdiğimiz bilgilere ilaveten, Ostrog GT'nin üst kısmına güç tuşu, reset tuşu, 2 adet USB 3.0 portu, 2 adet USB 2.0 portu ve mikrofon / kulaklık bağlantıları yerleştirilmiş. Bilgisayar kasasının vergiler dahil tavsiye edilen satış fiyatı 89.90 Euro.



http://www.enermax.co.uk/products/cases/ostrog-gt.html?L=2%20%27