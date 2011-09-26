Enermax'tan iki yeni işlemci soğutucusu

Yaygın olarak daha çok yüksek kaliteli kasa ve güç kaynaklarıyla tanınan Enermax, yeni işlemci soğutucularına yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Firma yaptığı yeni bir açıklamayla ETD-T60-TB ve ETD-T60-VD adını verdiği yeni soğutucu modellerini duyurdu.

VGF (Vortex Generator Flow) ve VEF (Vacuum Effect Flow) teknolojilerini temel alan soğutucuların her ikisi de 540 gram ağırlığında olup 55 adet alüminyum yaprak ve 6mm kalınlığında 6 adet bakır ısı borusu ile geliyorlar. 120mm çapında ve 800-1800 devir/dakika hızında (çalışma hızına göre 16-26 dbA gürültü oranı) fanın kullanıldığı soğutucular, sundukları geniş işlemci desteği ile piyasadaki güncel tüm işlemcilerle kullanılabiliyorlar.

Intel'in LGA 775/1155/1156/1366 ve AMD'nin ise Soket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1 işlemcileriyle uyumlu olan soğutucuların arasındaki temel farkı ise LED aydınlatma rengi belirliyor. Enermax'ın yeni soğutuculardan ETD-T60-VD modeli mavi, diğer model ise 11 farklı ışık moduna sahip kırmızı LED'ler ile geliyor.

Enermax yeni soğutucuları ETD-T60-TB ve ETD-T60-VD'yi sırasıyla 59$ ve 69$ seviyesinden sunuyor.