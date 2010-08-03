Epson B-310N, hızla kuruyup suya dayanan kaliteli baskılar sunuyor

Geri dönüştürülmüş zarflara da baskı yapın!

Epson, ofis çalışanlarına her türlü kağıda kaliteli baskı yapma imkanı sağlıyor. Kullanıcıya sunulan Epson B-310N Inkjet yazıcı, bir lazer yazıcının sağladığı hızı ve kolaylığı, düşük işletim maliyetiyle sunuyor. Yeni cihaz, sahip olduğu dakikada 37 sayfa basma hızıyla ofislerde verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor. Cihaz, düz veya geri dönüştürülmüş zarflar dahil, çeşitli kağıt türleri ile boyutlarında baskı alma imkanı sunuyor.

Baskı teknolojileri ve dijital görüntüleme alanının dünya oyuncusu Epson, piyasaya sürdüğü Epson B-310N ile ofis çalışanlarını yüksek verimlilikle tanıştırıyor. Yeni ürün, her türlü kağıdı kullanabilme esnekliğinin yanı sıra, dakikada 37 sayfa basabilme özelliğiyle verimliliği en üst seviyeye çıkarıyor.

Çeşitli kağıt türleri ve boyutlarına baskı imkanı!

Epson B-310N, sahip olduğu yazıcı ömrünü uzatan Mikro Piezo baskı kafası sayesinde, çalışma süresini uzatarak ayda 10 bin sayfa baskı almayı kolaylaştırıyor. Epson ofis tipi Inkjet B-310N yazıcı, düz veya geri dönüştürülmüş zarflar da dahil, çeşitli kağıt türleri ile boyutlarında baskı fırsatı sunuyor. Yüksek kalitede pazarlama materyallerini maksimum hızda ve düşük maliyetle basabilmesinden dolayı cihaz, küçük ofisler, mağazalar, sağlık ve eğitim kurumları için ideal bir çözüm oluyor.

Epson Türkiye Genel Müdürü Sevil Kanat, Epson ofis tipi Inkjet B-310N yazıcının sahip olduğu Otomatik Nozül Kontrol Sistemi'nin, yüksek kalitede baskı alınabilmesi için kafayı temiz tuttuğuna vurgu yapıyor ve ekliyor:

"Nozül kontrol işleminin sonucuna bağlı olarak cihaz, yazıcı baskı kafasını otomatik olarak temizliyor. Toz ve titreşim gibi çevresel faktörlere bağlı olarak, baskı kafası nozülleri maksimum düzeyde temizlenebiliyor.."

Yüksek hızda ağ bağlantısı ile çalışma grupları arasında kolayca paylaşım!

Epson B-310N'in yüksek verimi 3000'e varan siyah beyaz, 3500'e varan renkli sayfa kapasitesi sunuyor. Ayrıca, 2 kağıt tepsisiyle 650 sayfalık kağıt kullanımı sağlıyor. Yüksek hızlı ağ bağlantısı, yazıcının çalışma grupları arasında kolayca paylaştırılmasına imkan tanıyor. Kutuyla birlikte verilen standart kapasiteli kartuş seti sayesinde anında çalışmaya hazır olarak satılan B-310N, pigment bazlı Epson DURABrite Ultra Mürekkepler ile düz kağıt üzerinde bile kaliteli renkli ve siyah beyaz metin baskısı alınmasını sağladığı gibi, mürekkebin benzersiz reçine kaplaması sayesinde baskıların hızlı kuruyup, suya ve dağılmaya karşı dayanıklı hale gelmesini sağlıyor.

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