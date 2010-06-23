Epson Stylus Pro WT7900 yazıcı ödüle doymuyor
?Yılın En İyi Prova
Baskısı? ödülü Epson?un!
Epson?ın
Stylus Pro WT7900 model
Sophie Matthews Paul,
Martin Spaar, Chris Cooke, Herman Hartman ve Luca Chiavegato?dan oluşan EDP
Teknik Komitesi?nin, Stylus Pro WT7900?ü seçmelerinde prova baskı pazarının
ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir yazıcı olmasının yanı sıra, renkli
ve siyah-beyaz baskı yapabilen ilk pigment bazlı yazıcı olması da etkili oldu.
Epson Türkiye Pro Grafik
Kanal Müdürü Çağdaş Sevgen ödülle ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi;
?Bu ödül Epson?ın yeniliğe ve kaliteye olan
bağlılığını gösteriyor. Stylus Pro WT7900 yüksek çözünürlüklü inkjet
teknolojisindeki en son başarılarımızı ortaya koyuyor, UltraChrome HDR Beyaz
Mürekkep de yoğun beyaz prova baskı alanında bir dönüm noktası niteliği
taşıyor. Türkiye pazarına yaklaşık iki ay önce giren WT7900, her biçimdeki kutu
veya şişeye prova baskı alabiliyor. Bu özelliği ile ambalaj firmaları,
matbaalar ve reklam ajansları tarafından ilgi görüyor. ?
Ambalaj sektörüne büyük kolaylık?
Epson Stylus Pro WT7900
özellikle beyaz prova baskının büyük avantaj sağladığı bir sektör olan ambalaj
sektörünün ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirildi. Epson UltraChrome HDR
Beyaz Mürekkep teknolojisi ışığı rasgele dağıtıyor, böylece bir beyaz renk
illüzyonu yaratılıyor. Göze çarpan bir beyaz mürekkep yoğunluğu sağlayan cihaz,
saydam ve metalik filmler dahil olmak üzere, çeşitli yüzeylerde yapılan renk
provalarında kısa süreli profesyonel renk sabitleme sağlıyor.
Epson?un öncüsü olduğu Micro Piezo teknolojisine
bir ödül daha!
Epson?ın Stylus Pro 7900
ve Stylus Pro 9900 geniş formatlı yazıcıları da, gelişmiş HDR mürekkepleri,
öncü Micro Piezo TFP baskı kafası teknolojisi ve Epson SpectroProofer adı
verilen isteğe bağlı kalibrasyon ve doğrulama sistemi özelliği sayesinde,
Avrupa Dijital Baskı Derneği?nin 2009 ödüllerinde ?Yılın En İyi Prova Baskı
Cihazı? ödülünü kazandı.
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