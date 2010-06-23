Epson Stylus Pro WT7900 yazıcı ödüle doymuyor

?Yılın En İyi Prova Baskısı? ödülü Epson?un!

Epson?ın Stylus Pro WT7900 model 61 cm , geniş formatlı yazıcısı, Avrupa Dijital Baskı Derneği?nin (EDP) ?2010 En İyi Prova Baskı Ödülü??nü kazandı. Epson Türkiye Pro Grafik Kanal Müdürü Çağdaş Sevgen, sektör profesyonelleri tarafından verilen bu ödülün, WT7900?ün prova baskıdaki öncü teknolojisini kanıtladığını ifade etti. Özellikle ambalaj sektörüne yönelik geliştirilen yazıcının en önemli özelliği, sektörde bir ilk olan beyaz mürekkeple dijital baskı imkanı sunuyor olması?

Sophie Matthews Paul, Martin Spaar, Chris Cooke, Herman Hartman ve Luca Chiavegato?dan oluşan EDP Teknik Komitesi?nin, Stylus Pro WT7900?ü seçmelerinde prova baskı pazarının ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış bir yazıcı olmasının yanı sıra, renkli ve siyah-beyaz baskı yapabilen ilk pigment bazlı yazıcı olması da etkili oldu.

Epson Türkiye Pro Grafik Kanal Müdürü Çağdaş Sevgen ödülle ilgili yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

?Bu ödül Epson?ın yeniliğe ve kaliteye olan bağlılığını gösteriyor. Stylus Pro WT7900 yüksek çözünürlüklü inkjet teknolojisindeki en son başarılarımızı ortaya koyuyor, UltraChrome HDR Beyaz Mürekkep de yoğun beyaz prova baskı alanında bir dönüm noktası niteliği taşıyor. Türkiye pazarına yaklaşık iki ay önce giren WT7900, her biçimdeki kutu veya şişeye prova baskı alabiliyor. Bu özelliği ile ambalaj firmaları, matbaalar ve reklam ajansları tarafından ilgi görüyor. ?

Ambalaj sektörüne büyük kolaylık?

Epson Stylus Pro WT7900 özellikle beyaz prova baskının büyük avantaj sağladığı bir sektör olan ambalaj sektörünün ihtiyaçları göz önünde tutularak geliştirildi. Epson UltraChrome HDR Beyaz Mürekkep teknolojisi ışığı rasgele dağıtıyor, böylece bir beyaz renk illüzyonu yaratılıyor. Göze çarpan bir beyaz mürekkep yoğunluğu sağlayan cihaz, saydam ve metalik filmler dahil olmak üzere, çeşitli yüzeylerde yapılan renk provalarında kısa süreli profesyonel renk sabitleme sağlıyor.

Epson?un öncüsü olduğu Micro Piezo teknolojisine bir ödül daha!

Epson?ın Stylus Pro 7900 ve Stylus Pro 9900 geniş formatlı yazıcıları da, gelişmiş HDR mürekkepleri, öncü Micro Piezo TFP baskı kafası teknolojisi ve Epson SpectroProofer adı verilen isteğe bağlı kalibrasyon ve doğrulama sistemi özelliği sayesinde, Avrupa Dijital Baskı Derneği?nin 2009 ödüllerinde ?Yılın En İyi Prova Baskı Cihazı? ödülünü kazandı.