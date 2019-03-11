Ericsson'un geleceğe ışık tutan teknolojilerini deneyimledik

Ericsson, MWC 2019 kapsamında dev bir alanda hem müşterilerine hem de basın mensuplarına geleceğin teknolojilerini bugünden deneyimleme imkanı tanıdığı dev bir alanda etkileyici demolar gerçekleştirdi

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