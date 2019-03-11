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Ericsson'un geleceğe ışık tutan teknolojilerini deneyimledik

2 ay
4,3b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ericsson, MWC 2019 kapsamında dev bir alanda hem müşterilerine hem de basın mensuplarına geleceğin teknolojilerini bugünden deneyimleme imkanı tanıdığı dev bir alanda etkileyici demolar gerçekleştirdi

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