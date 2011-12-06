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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

E-ticaretin lideri Hepsiburada.com artık iPhone'da !

7 yıl
4,2b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
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E-ticaretin lideri Hepsiburada.com artık iPhone'da !
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Hepsi iPhone'da

E-ticaretin lideri Hepsiburada.com artık iPhone'da !
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E-ticaretin lideri Hepsiburada.com artık iPhone'da. Geçtiğimiz hafta appstore'da yerini alan uygulama 4 günde 24.000 kez download edildi. Top list'te birinci sıraya yerleşti.

Hepsiburada.com, e-ticarete getirdiği yeniliklere hız vermeden devam ediyor. Hepsiburada.com iPhone uygulaması appstore'da yerini aldı. İlk üç gün içerisinde top listte birinci sıraya yerleşen uygulama 4 günde 24.000 kez download edildi.

Kısa sürede çok olumlu tepkiler alan uygulamada kullanıcılar, ürün incelemesi yapabiliyor, sipariş verebiliyor, sipariş takibi yapabiliyor ve barkod uygulaması ile aradıkları ürüne hızlıca ulaşabiliyor. Appstore'da hepsiburada adı ile yer alan uygulamanın ipad ve android başta olmak üzere diğer cihaz versiyonları da kısa süre içinde yayınlanacak.

Hepsiburada.com Genel Müdürü Aytuğ İğneli, Hepsiburada.com'un hızlı bir büyüme dönemine girdiğini belirtti. 2012'nin atılımlar yılı olacağına dikkat çeken İğneli, mobil uygulamaların öneminden bahsederek, bu alandaki yatırımların ve yeni projelerin devam edeceğinin de sinyalini verdi. İğneli, e-ticaretin mobil alanı da içine alan geniş bir mecrada büyüyeceğini ve hepsiburada.com'un tüm bu mecralarda lider ve öncü konumunu sürdüreceğini sözlerine ekledi.


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