Euro Cups Kingston Hyperxperiences Başlıyor

Ödüllü oyun turnuvaları ile sık sık etkinlikler düzenleyen Euro Cups, üniversite sınavı sonrası stres atmak için iki yeni oyun turnuvası ile siz oyun severlerin karşısında. Kingston sponsorluğunda düzenlenecek olan etkinlik online olarak www.e-cups.org adresinde gerçekleşecek. League of Legends ve Point Blank severler 22 Haziran – 02 Temmuz tarihleri arasında açılacak olan kayıtlara birbirinden değerli Kingston ürünlerini kazanmak için başvurabilir.



5 adet Kingston 2133 mhz 4gb DDR3 Bellek

5 adet Kingston 1600 mhz 6gb DDR3 Bellek

10 adet Kingston 1600 mhz 4gb DDR3 Bellek

10 adet Kingston 8gb USB Bellek



Katılımcıların kayıt için mutlaka kayıt rehberini takip etmeleri öneriliyor. Son olarak da kurallara göz gezdirmekte fayda var. Herkese bol şans...



Detaylı bilgi için;

www.e-cups.org

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002169488436

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