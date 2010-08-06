Evercool, Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu

Komponent üreticisi Evercool, sıcak yaz günlerinde dizüstü bilgisayarını serin tutmak isteyen kullanıcılar için yeni bir soğutucu hazırladı. 9-inç boyutundaki netbook'lardan 15-inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlara kadar farklı segmentlerdeki pek çok taşınabilir bilgisayar ile kullanılabilen 324 x 270 x 35 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığındaki yeni soğutucu, sahip olduğu tasarımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

1500 devir/dakika hızında çalışan iki adet 70mm fana sahip olan soğutucunun 16 dbA seviyesinde gürültü yaydığı belirtiliyor. Harici donanımlar için üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, Evercool henüz fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.