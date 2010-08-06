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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evercool, Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Evercool, Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu
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Komponent üreticisi Evercool, sıcak yaz günlerinde dizüstü bilgisayarını serin tutmak isteyen kullanıcılar için yeni bir soğutucu hazırladı. 9-inç boyutundaki netbook'lardan 15-inç boyutundaki dizüstü bilgisayarlara kadar farklı segmentlerdeki pek çok taşınabilir bilgisayar ile kullanılabilen 324 x 270 x 35 mm boyutlarında ve 1Kg ağırlığındaki yeni soğutucu, sahip olduğu tasarımla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

1500 devir/dakika hızında çalışan iki adet 70mm fana sahip olan soğutucunun 16 dbA seviyesinde gürültü yaydığı belirtiliyor. Harici donanımlar için üzerinde iki adet USB 2.0 portu bulunan Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunun önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken, Evercool henüz fiyatla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Evercool, Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu
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Evercool, Battle Hero isimli dizüstü bilgisayar soğutucusunu duyurdu
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Batuist 9 yıl
tasarımı oyunculara hitap ediyor..
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Peerless 9 yıl
bence biraz daha profesyonel çizimler ile yada oyun şirketleri ile ortak çalışmalar yapılıp piyasaya sürülürse baya satın alınır oyun fanatikleri tarafından ;)
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...TALANCI... 9 yıl
Yahu kendimi ''STAR TREK'' filminde gibi hissettim. Ama bu ürün zaten benim gibi çocuk ruhlu koca danaları tavlamak için yapılmış bir ürün :D
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mehmetgirgin 9 yıl
fena değil bence tabi biraz çocuksu olmuş gibi
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Jaimine_RAJA 9 yıl
wayy be önce sogutucu sonra pc :P
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Peerless 9 yıl
tasarımı değişik olmuş, beğendim doğrusu.
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