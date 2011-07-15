Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformer 3'ü duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan ve V formunda üç adet bakır ısı borusu ile donatılan soğutucu, çok sayıda Alüminyum yaprak ve 800-2200 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında gümüş renkli fan ile geliyor. Evercool'dan yapılan açıklamaya göre, gürültü seviyesi 35 dBA'nın üzerine çıkmayan soğutucuda, ısı boruları işlemci ile doğrudan temas kuruyor.









Foto Galeri | 3 Görsel Görüntüle Geniş işlemci desteğine sahip olan Evercool Transformer 3, Intel tarafında LGA775, LGA1155/1156 ve LGA1366, AMD'de ise Soket FM1 formundaki yeni nesil Fusion işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM2, AM3 ve AM3+ formundaki işlemcilere destek sunuyor. Evercool tarafından yakında satışa sunulması beklenen Transformer 3'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için açıklanmış değil.