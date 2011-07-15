İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Evercool yeni işlemci soğutucusu Transformer 3'ü duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan ve V formunda üç adet bakır ısı borusu ile donatılan soğutucu, çok sayıda Alüminyum yaprak ve 800-2200 devir/dakika hızında çalışan 120mm çapında gümüş renkli fan ile geliyor. Evercool'dan yapılan açıklamaya göre, gürültü seviyesi 35 dBA'nın üzerine çıkmayan soğutucuda, ısı boruları işlemci ile doğrudan temas kuruyor.
Geniş işlemci desteğine sahip olan Evercool Transformer 3, Intel tarafında LGA775, LGA1155/1156 ve LGA1366, AMD'de ise Soket FM1 formundaki yeni nesil Fusion işlemcileri de dahil olmak üzere Soket AM2, AM3 ve AM3+ formundaki işlemcilere destek sunuyor. Evercool tarafından yakında satışa sunulması beklenen Transformer 3'ün tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise şu an için açıklanmış değil.
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