Evlerde WiFi Çekmeyen Yer Kalmayacak

11 Kasım 2019 – IDC verilerine göre dünya WiFi pazarında lider olan TP-Link®, evlerde WiFi ölü bölge sorununa kesin çözüm sağlayan Mesh teknolojili Deco ailesini sürekli genişletiyor. Mesh teknolojisi sayesinde tek bir ağ adı ile evin her yerinde kesintisiz, duraklamasız WiFi ağı elde ediliyor. TP-Link’in satışa sunacağı yeni Mesh teknolojili model olan Deco E3 ikili paket, bir yönlendirici ve bir genişleticiden oluşuyor. Deco E3, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Evin belli bölümlerinde WiFi sinyal sorunu yaşayan; ev içinde taşınabilir cihazlarla dolaşırken WiFi kesintisi yaşamak istemeyenler; çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evler ve güvenli WiFi bağlantısı isteyenler için Deco E3, ideal bir çözüm. Bir yönlendirici (Deco E4R) ve bir genişletici (Deco M3W)’den oluşan Deco E3 ikili paket, WiFi ölü bölge sorununa kesin çözüm sağlıyor. Yaklaşık 223 metrekareye kadar bir alana WiFi sinyallerini ulaştıran bu sistem, standart bir ev için yeterli bir çözüm oluyor. Gerektiğinde ya da istendiğinde ek bir Deco birimi ile ağ daha da genişletilebiliyor. Deco modelleri birbirleriyle uyumu olduğundan farklı Deco birimi de ağa eklenebiliyor.

Güçlü Ebeveyn Denetimleri ile Güvenli WiFi

Deco E3 ikili paket, çocukları internette güvenli tutabilmek için güçlü ebeveyn denetim özelliklerine sahip bir çözüm. Basit, sezgisel ve kolay yönetilen bu denetimlerle anne-babalar kullanıcı profilleri, filtreler, zaman sınırlamaları, rapor alma ve WiFi’ı tamamen askıya alma gibi işlemleri yapabiliyorlar. Örneğin, her aile bireyi için farklı kullanıcı profili oluşturup, her bir profil için bağlantı zamanı ve süresi belirlenebiliyor. Yaşa uygunluğa göre web siteleri engellenebiliyor ya da bir kişinin WiFi’a ne kadar süre bağlı kalacağı belirlenebiliyor. Çocuğun hangi sitelerde ne kadar zaman harcadığı, nerelere bağlandığı da kolayca görülebiliyor.

Deco E3 ikili paketin kurulumu da son derece kolay. TP-Link’in ücretsiz Deco uygulaması (iOS ve Android destekli) sayesinde adım adım kurulum yapılabiliyor. Bu uygulama aynı zamanda Deco birimlerinin ve WiFi ağının yönetimi için de kullanılıyor. Ebeveyn denetimleri, Misafir ağı kurulumu, cihaz önceliklendirme gibi tüm ayarlar birkaç dokunuşla kolayca yapılıyor. Amazon Alexa destekli olan Deco E3, aynı zamanda sesli komutla da yönetilebiliyor.

Şu anda Türkiye’de satışta olan Deco paketleri (tek birimler hariç) arasında en uygun fiyata sahip olan Deco E3 ikili paket, Mesh teknolojili ağ olanağını daha geniş bir kesime ulaştırmayı sağlıyor. Türkiye’de satışa sunulan paketin tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 92 USD (yaklaşık 529 TL) olarak açıklanıyor.

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