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ExoDrive projesi ile Nexus'lara ek depolama desteği geliyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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ExoDrive projesi ile Nexus'lara ek depolama desteği geliyor

Günümüzde mobil cihazlardaki en büyük eleştiri konularından birisi hafıza kartlarına yer verilmeyen ürünler. Genelde bir üst kapasitedeki ürünün satın alınması için uygulanan bu strateji tüketicilerin de kararsız kalmasına neden oluyor. Zira genelde tüketiciler bu cihazların yanında bir de OTG üzerinden bağlayabileceği harici bellek taşımaya başlıyor. 

Kickstarter üzerinden başlayan ExoDrive projesi ise standart kılıflara bir de microSD kart yuvası ekleyerek en azından ikinci bir aksesuar taşınmasının önüne geçmeyi amaçlıyor. 128GB'a kadar kapasiteli kartlara imkan tanıyan kılıf; SD, SDHC ve SDXC standartlarına da destek sunuyor. 

Kılıf şimdilik sınırlı bir cihaz listesine sahip. Nexus 5, Nexus 6, Galaxy S5, LG G2, One M7, OnePlus One, Galaxy S4, Moto X bunlardan bazıları. Firma gelecekte daha fazla cihazı listeye eklemeyi planlıyor. Projenin tamamlanmasından sonra iPhone modelleri için de uygun kılıflar geliştirilecek. 

ExoDrive kılıf takılı iken cihazınızı bilgisayar ile bağladığınızda hem cihazınızın yerleşik hafızasına hem de microSD karta ulaşabiliyorsunuz. Böylece kılıfı çıkarma derdi de kalmıyor. Ayrıca kılıfın microUSB girişini kapatması da sorun oluşturmuyor. Kılıfı şarja takdığınızda cihaz da şarj oluyor. 

ExoDrive projesi hemen hemen tamamlanmak üzere. Yaklaşık 28$ bağış karşılığında destekçilere ExoDrive kılıfı hediye ediliyor. Kılıfın dağıtımına ise Mart ayı itibariyle başlanacak.  

https://www.kickstarter.com/projects/budgie/exodrive-cases-the-only-microsd-expandable-phone-c Yorum Yaz
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simbolmina 4 yıl
internet paketlerinin fiyatı uygunlaşsa bunların hiçbirine gerek kalmayacak gerçekten
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ekmek arası ekmek 4 yıl simbolmina
simbolmina
internet paketlerinin fiyatı uygunlaşsa bunların hiçbirine gerek kalmayacak gerçekten

bir de akk uygulamasalar sınırsız diye alınan paketler belli bir kullanımdan sonra hız düşümüne uğruyor
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Umutcan 4 yıl simbolmina
simbolmina

internet paketlerinin fiyatı uygunlaşsa bunların hiçbirine gerek kalmayacak gerçekten

Dünyada uygunlaşsa Türkiye'de uygunlaşmaz. Ülkemizde servis sağlayıcı rekabeti yok ve vergiler çok yüksek. Altyapısını kurmak isteyen yeni sağlayıcılara ise belediyeler özellikle engel oluyor.
Malesef 20 sene içinde dünya ile aynı standartlarda internet beklemek hayal bana göre, ki mobile gelirsek şu an gelişmiş ülkelerde bile mobil internet pahalı.
Cloud çok büyük bir ütopya bana göre şimdilik. Eğer google'ın tüm dünyaya uydudan internet projesi gerçekleşirse o zaman cloud gerçek devrimini yaşar.
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doctor_bey 4 yıl
Telefonu tipsizleştirmese olmaz zaten
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