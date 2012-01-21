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Eye-Fi CEO'su kablosuz SD kartlar konusunda SD Birliği'ni patent ihlali yapmakla suçladı

7 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Kartta yüklü olan içerikleri uyumlu uygulamalar vasıtasıyla PC ve mobil cihazlara kablosuz olarak gönderebilen SD kart teknolojisi Eye-Fi firması tarafından bir süredir sunulmaktaydı. SD kartların standartlarını belirleyen SD Birliği de kısa bir süre önce kablosuz ağ özelliğini yeni bir standart olarak benimsediğini duyurdu. Bu standardın ilk örneği Toshiba FlashAir olarak CES fuarında tanıtıldı.

Ancak kendisi de SD Birliği üyesi olan Eye-Fi firmasının CEO'su Yuval Koren bu girişimin yıllardır on milyonlarca dolar ödeyerek geliştirdikleri kendi patentlerine aykırı olduğunu ve bu aykrılığın giderilmesi için birliğe 60 günlük cevap süresi tanıdıklarını duyurdu. Eğer cevap verilmezse Eye-Fi hakkını kanuni yollardan arama seçeneğini kullanacak.

Birliğin yönetim kurulunda standardın benimsenmesi konusu onaylanırken Koren gerekli itirazları kurula yaptığını ancak sonuç alamadığını belirtiyor. Kablosuz kart teknolojisinin bir standart olarak kabul edilmesi için izlenmesi gereken bazı prosedürler var ve birlik bu prosedürleri yerine getirmedi.

Pek çok dijital kamera üreticisi ve fotoğraf ile ilgili siteler ile işbirliği halinde olan Eye-Fi bu ortaklığı koruması gerektiğine inanıyor.

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DH Misafiri 7 yıl
Teknoloji ilk olarak CES'de değil IFA 2011'de tanıttı.
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redstar01 7 yıl
sandisk ıle anlasmıs sanırım flytechno.com/... burada yazana gore eger oyle ıse yasadık super olcak cunkı turkıyeyede gelcek artık :D
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gun 7 yıl
Eye-fi haklı ama kartlarda da böyle birşey çok gerekli kameralarda bazılarında var ama yaygın olmadığından oturmadı ki ben tablete aktarmak otdan izlemek isterim.
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xLmNt13 7 yıl
çok iyi oldu bu )
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Besiktask34 7 yıl
bakalım kim ilk aplle'a bağlaycak konuyu
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redstar01 7 yıl
artık hafıza kartının ınternet oldugu yerlerde sınırsız depolama alanı olması gıbı bırsey oluyor bu yanı kabloya son demek oluyor fotograf makınalarındakı cektıgınız goruntuler artık kablo baglamadan pc ye aktarılacagı anlamına gelıyor :D
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ilhan_28 7 yıl
aga bu nedir? ne işe yarar?
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Rainbow6 7 yıl
Gercekten iyi bir dusunce atmislar ortaya ben firmayi hakli goruyorum gercektende yillarca ugrasmislarsa firmanin hakkini yememeleri lazim muhtemelen payini verirler umarim standartta olur rekabet olursa ucuzurunler piyasada boy gezer :-)
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redstar01 7 yıl
nerede ıse benım hatırladıgım 2000 yılı baslarından bılıyorum bu fırmayı hatta soylede sunabılırımm flytechno.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
Eye-Fi firmasını ilk kez işitmiş olmama rağmen gerçekten iyi bir atılım ve proje yapmış..Bu yaptığı teknoloji ile insanlara kolaylık sağlanması söz konusu ancak arada (arada değilde genelde)böyle prüzler ortaya çıkıyor
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