Eye-Fi CEO'su kablosuz SD kartlar konusunda SD Birliği'ni patent ihlali yapmakla suçladı

Kartta yüklü olan içerikleri uyumlu uygulamalar vasıtasıyla PC ve mobil cihazlara kablosuz olarak gönderebilen SD kart teknolojisi Eye-Fi firması tarafından bir süredir sunulmaktaydı. SD kartların standartlarını belirleyen SD Birliği de kısa bir süre önce kablosuz ağ özelliğini yeni bir standart olarak benimsediğini duyurdu. Bu standardın ilk örneği Toshiba FlashAir olarak CES fuarında tanıtıldı.





Ancak kendisi de SD Birliği üyesi olan Eye-Fi firmasının CEO'su Yuval Koren bu girişimin yıllardır on milyonlarca dolar ödeyerek geliştirdikleri kendi patentlerine aykırı olduğunu ve bu aykrılığın giderilmesi için birliğe 60 günlük cevap süresi tanıdıklarını duyurdu. Eğer cevap verilmezse Eye-Fi hakkını kanuni yollardan arama seçeneğini kullanacak.





Birliğin yönetim kurulunda standardın benimsenmesi konusu onaylanırken Koren gerekli itirazları kurula yaptığını ancak sonuç alamadığını belirtiyor. Kablosuz kart teknolojisinin bir standart olarak kabul edilmesi için izlenmesi gereken bazı prosedürler var ve birlik bu prosedürleri yerine getirmedi.





Pek çok dijital kamera üreticisi ve fotoğraf ile ilgili siteler ile işbirliği halinde olan Eye-Fi bu ortaklığı koruması gerektiğine inanıyor.