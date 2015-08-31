F klavyenin tüm tuşları Türkçe isimlendirilecek

Türkçe için özel olarak geliştirilen ve 1955 yılında onaylanan F klavye, ardından 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından zorunlu standart olarak kabul edilmişti. Günümüze kadar iki kez revize edilen klavye üzerinde bu kez ufak bir değişiklik daha yapılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın yaptığı açıklamaya göre bir çok vatandaş klavye tuşlarının Türkçe isimlendirilmesi yönünde talepte bulundu. Bu talepleri değerlendiren bakanlık ise klavyedeki tuş isimlerini değiştirmeye karar verdi. Örnek vermek gerekirse, F klavyelerde bundan sonra 'delete' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriş', 'print screen' yerine 'ekranı kopyala' tuşları yer alacak.







http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18201&lng=tr