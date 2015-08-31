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F klavyenin tüm tuşları Türkçe isimlendirilecek

3 yıl
10,2b
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44
Çevre Birimleri
Oğuz Avcı
Editör
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F klavyenin tüm tuşları Türkçe isimlendirilecek
 
Türkçe için özel olarak geliştirilen ve 1955 yılında onaylanan F klavye, ardından 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından zorunlu standart olarak kabul edilmişti. Günümüze kadar iki kez revize edilen klavye üzerinde bu kez ufak bir değişiklik daha yapılacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın yaptığı açıklamaya göre bir çok vatandaş klavye tuşlarının Türkçe isimlendirilmesi yönünde talepte bulundu. Bu talepleri değerlendiren bakanlık ise klavyedeki tuş isimlerini değiştirmeye karar verdi.  Örnek vermek gerekirse, F klavyelerde bundan sonra 'delete' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriş', 'print screen' yerine 'ekranı kopyala' tuşları yer alacak.



http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18201&amp;lng=tr Yorum Yaz
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i3e 3 yıl en beğenilen
ve ülke bilişim teknolojilerindeki en büyük açığını gidermiş oldu.
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canguler917 3 yıl
bence güzel bir gelişme.parantez içinede orjinal isimlerini yazarlar ,program komut istediğinde sıkıntı çıkmaz
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PowerShot58 3 yıl
Çoktan yapılması gereken bir hamle.
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01myavuz 3 yıl
Bu yapılan iyide yine dos vs. ekranlarda tuşlar q dizilimine dönecekse hiç uğraşmasınlar. Baskı devreyi yeniden dizayn etmek zor olmasa gerek.
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tahir40 3 yıl
20 yıl önce olsa neyse de sene 2015, bu saatten sonra aklım almıyor bu F klavye fetişliği neden? Latin alfabesi kullanan tüm ülkeler Q kullanıyor, senin de ülkende en çok satan bu, tüm bilgisayarlar laptoplar Q klavye ile geliyor, herkes buna alışmış, zorla dayıyorsun resmi kurumlarda F klavyeyi. Ondan sonra çoğunluğu yaşını almış ya da birinin tanıdığı olması sebebiyle atanmış yetenekleri kısıtlı memur arkadaş 2 parmakla alışıp bişiler yazmaya uğraşıyor, zaten yavaş işleyen bürokratik işler hepten duraklıyor...
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Umutcan 3 yıl
Ben anlamıyorum, nedir bu sinirlenip olmasın vs. diyenler ? Siz Q kullanıyormusunuz ? Kullanıyorsunuz. F klavyenin Türkçe yapılması sizi neden etkiliyor ? Giren çıkan yok.
F klavye kullananlar zaten oyunla yada ingilizceyle işi olmayanlar. Örneğin devlet daireleri ve aralarında yapılan yazışmalar. Dolayısıyla üstündeki Tuşların da Türkçe olmasının ne gibi kötülüğü olabilir ki ?
Tüm avrupa ülkeleri kendi dilinde yazmış, ama biz dilimize sahip çıkınca mı kötü oluyor ? Sonuçta ben de alışkanlıktan Q kullanıyorum, ama gerçek anlamda F klavye kullananların hoşuna gideceğine eminim.
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ozankaradas 3 yıl
F klavye kullanan birisi yurt dışına çıktığı zaman napacak peki? Yanında klavyesini mi gezdirecek? Sonuçta bilgisayar evrensel bir alet. Bunun dünya gelelinde bir standartının belirlenmesi gerekmiyor mu? Ben ülkeye bölgeye göre klavyemi öğrenmek zorundayım. Sanmıyorum ben Q VE F klavye arasında yazarken zaman farkı olacağını olsa olsa dakikada kaç kelime fazla yazacak 10 parmak kullanmayı bilen biri? Bilgisayar evrensel ise klavyede evrensel olmalı.
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swat882 3 yıl
F klavye elbette daha hızlı ama bilgisayara daha computer dediğimiz zaman uygulanması gereken bir programdı.

Halihazırda q klavye kullananlar elbette değiştirmeyecek tir alışkanlıklarını. Şimdi başlanılsa ancak 80 - 90 doğumlular toprak olduktan sonra tamamen f klavye oturmuş olacak. 2000 öncesi doğanlar için geç kalındı elbette.
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TearsForFears 3 yıl
F klavye kaldırılmalı tüm dünya Q klavye kullanıyor biz niye farklı kullanma çabasındayız.Artık tüm dünya ingilizce konuşuyor bizde dünyanın ürettiği teknolojilerini kullanmayı öğrenmeliyiz
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celaldk 3 yıl TearsForFears
Tüm dünya ingilizce konuşuyor ama TR'de yaşayan insanlar ingilizce yazsalar bile en çok türkçe yazmak zorundalar . F klavye ile ingilizce yazmak q klavye ile türkçe yazmak gibi bir şey . Aslında QWERTY klavyede ( herhangi bir dil baz alınmadan hazırlanan bir klavye ) inglizceyle tam uyumlu değil ama türkçeye göre çok daha uyumlu olduğunu düşünüyorum .
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THUGGER 3 yıl
İyi olmus.
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sis651 3 yıl
Masaüstü bilgisayarımın klavyesini F klavye olarak düzenlemiştim, alışmıştım da baya kullanmaya. Ama sonra laptopa geçince bıraktım bir daha. İlk başlarda yapılması gereken bir değişiklikmiş ama herhalde o zaman delete tuşunun ne işe yaradığı falan bilinmiyordu... :)
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Infinitum 3 yıl
Birçok konuda yurtdışını örnek almak zorundayız ama böyle bir konuda bile dalga geçmek nedir? Q kullanıyorsunuz diye tüm klavyeleri kaldıralım, iyi fikirmiş. Q klavye bildiğim kadarıyla yavaş yazmak için tasarlanmış bir dizilim zaten. Bunu anlamak için önünüzdeki klavyeye bakmanız yeter, en çok kullandığınız harfler sağa sola dağılmış durumda.

Yeni birşeyler denemek için illa batıdan örnek görmek istiyorsanız Fransıların Azerty'si, Almanca'nın baskın olduğu ülkelerde Qwertz var. Tabii QWERTY'den F kadar farklı değil ama yine de özelleştirilmiş durumdalar. Sonuçta dil kökenimiz aynı değil. Ben de yakın zamana kadar F klavye gördüm mü ayarlardan Q 'ya çevirip öyle kullanıyordum, ama hız konusunda sorun çıkarttığını anladığım için F öğrenmeye karar verdim. Tam da klavye alacakken böyle bir şey yapılması iyi olmuş. Tabii İngilizce'sini altına yazmak şartıyla.

Şu ya hep ya hiççi zihniyeti de anlamıyorum, tamam dünyaya maalesef bilim ve teknoloji olarak pek bir şey katamıyoruz, ama bu demek değil ki böyle ufak tefek şeyleri yapmayalım. Alakasız yerden vurup yorum yapmaya çalışmayın. Çok yaygın olmasa da gazetecilik alanında ve okullarda kullanımı var. Hiç yoktan iyidir.

Daha fazla dizilimi merak edenler şurayı inceleyebilir: en.wikipedia.org/...

Yorumlara bir daha baktım, tüm dünya Q kullanıyor diye sallayanlar var. Tabii canım, kişisel bilgisayarlar kullanılmaya başlandığından beri tüm dünya hızla Latin alfabesine geçti zaten.

en.wikipedia.org/...

Hatta siteye hiç girmeyin şuna baksanız bile yeter:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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bozcan 3 yıl
saçmalık
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AppleFans 3 yıl
Nefret ediyorum F klavyeden. Zorla bilişim derslerinde F klavye üzerinden programlar vasıtasıyla hızlı yazmayı öğretiyorlardı sözde. La tüm dünya Q kullanıyor; tüm klavyeler, laptoplar Q klavye ama zorla F öğretiyorlardı bize. Lanet F klavyeyeden kurtuldum ama Q klavyeye tekrar alışmak ömürümü yedi bitirdi.
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canguler917 3 yıl
bence güzel bir gelişme.parantez içinede orjinal isimlerini yazarlar ,program komut istediğinde sıkıntı çıkmaz
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