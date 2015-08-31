F klavyenin tüm tuşları Türkçe isimlendirilecek

Türkçe için özel olarak geliştirilen ve 1955 yılında onaylanan F klavye, ardından 1974 yılında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından zorunlu standart olarak kabul edilmişti. Günümüze kadar iki kez revize edilen klavye üzerinde bu kez ufak bir değişiklik daha yapılacak.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'ın yaptığı açıklamaya göre bir çok vatandaş klavye tuşlarının Türkçe isimlendirilmesi yönünde talepte bulundu. Bu talepleri değerlendiren bakanlık ise klavyedeki tuş isimlerini değiştirmeye karar verdi. Örnek vermek gerekirse, F klavyelerde bundan sonra 'delete' yerine 'sil', 'enter' yerine 'giriş', 'print screen' yerine 'ekranı kopyala' tuşları yer alacak.
http://www.sanayi.gov.tr/NewsDetails.aspx?newsID=18201&lng=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
F klavye kullananlar zaten oyunla yada ingilizceyle işi olmayanlar. Örneğin devlet daireleri ve aralarında yapılan yazışmalar. Dolayısıyla üstündeki Tuşların da Türkçe olmasının ne gibi kötülüğü olabilir ki ?
Tüm avrupa ülkeleri kendi dilinde yazmış, ama biz dilimize sahip çıkınca mı kötü oluyor ? Sonuçta ben de alışkanlıktan Q kullanıyorum, ama gerçek anlamda F klavye kullananların hoşuna gideceğine eminim.
Halihazırda q klavye kullananlar elbette değiştirmeyecek tir alışkanlıklarını. Şimdi başlanılsa ancak 80 - 90 doğumlular toprak olduktan sonra tamamen f klavye oturmuş olacak. 2000 öncesi doğanlar için geç kalındı elbette.
Yeni birşeyler denemek için illa batıdan örnek görmek istiyorsanız Fransıların Azerty'si, Almanca'nın baskın olduğu ülkelerde Qwertz var. Tabii QWERTY'den F kadar farklı değil ama yine de özelleştirilmiş durumdalar. Sonuçta dil kökenimiz aynı değil. Ben de yakın zamana kadar F klavye gördüm mü ayarlardan Q 'ya çevirip öyle kullanıyordum, ama hız konusunda sorun çıkarttığını anladığım için F öğrenmeye karar verdim. Tam da klavye alacakken böyle bir şey yapılması iyi olmuş. Tabii İngilizce'sini altına yazmak şartıyla.
Şu ya hep ya hiççi zihniyeti de anlamıyorum, tamam dünyaya maalesef bilim ve teknoloji olarak pek bir şey katamıyoruz, ama bu demek değil ki böyle ufak tefek şeyleri yapmayalım. Alakasız yerden vurup yorum yapmaya çalışmayın. Çok yaygın olmasa da gazetecilik alanında ve okullarda kullanımı var. Hiç yoktan iyidir.
Daha fazla dizilimi merak edenler şurayı inceleyebilir: en.wikipedia.org/...
Yorumlara bir daha baktım, tüm dünya Q kullanıyor diye sallayanlar var. Tabii canım, kişisel bilgisayarlar kullanılmaya başlandığından beri tüm dünya hızla Latin alfabesine geçti zaten.
en.wikipedia.org/...
Hatta siteye hiç girmeyin şuna baksanız bile yeter:
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