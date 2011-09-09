Facebook iOS uygulaması Twitter uygulaması ile birebir benziyor

Dev firmalar bazen yaptıkları yeniliklerin diğer firmaların tasarımlarını taklit ettiği gerekçesiyle suçlanıyor ve zaman zaman dava konusu bile olabiliyor. Facebook geçmişte Places hizmetinin logosunu bir kare içerisinde 4 rakamı şeklinde hazırladığı için FourSquare lokasyon uygulamaları firmasından büyük eleştiri almıştı.





Şimdi benzer bir eleştiri Twitter mobil uygulama tasarım şefinden geldi. Bryan Haggerty, TechCrunch sitesi tarafından internette paylaşılan Facebook ve Twitter iOS uygulaması ekran görüntülerinin birbirine tıpatıp benzemesini eleştirerek "Facebook Ciddi misin?" şeklinde bir tweet gönderdi.





Haggerty'nin eleştirdiği gibi Facebook iOS uygulamasında durum güncelleme kutusunda metin alanı, gönderme, iptal etme, fotoğraf ekleme ve silme seçenekleri görülüyor.





Twitter yeni tweet gönderme alanında ise yine aynı şekilde metin alanı, gönderme, iptal etme, video veya fotoğraf ekleme ve silme seçenekleri görülüyor. Ekstra olarak lokasyon imleme simgesi bulunuyor.





Bu kadar büyük benzerlik bir tesadüf eseri mi yoksa gerçekten ortada bir tasarım taklidi mi var bilinmiyor. Facebook'dan Haggerty'ye henüz resmi bir cevap gelmedi.





İlginç olan bir başka konu ise Haggerty'nin birlikte çalıştığı LinkedIn mobil tasarım ekibinin daha önce Facebook iPhone uygulaması tasarımını aynen kopyaladığı iddialarıyla karşı karşıya kalmış olması.