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Facebook iOS uygulaması Twitter uygulaması ile birebir benziyor

7 yıl
3,9b
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16
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Dev firmalar bazen yaptıkları yeniliklerin diğer firmaların tasarımlarını taklit ettiği gerekçesiyle suçlanıyor ve zaman zaman dava konusu bile olabiliyor. Facebook geçmişte Places hizmetinin logosunu bir kare içerisinde 4 rakamı şeklinde hazırladığı için FourSquare lokasyon uygulamaları firmasından büyük eleştiri almıştı.

Şimdi benzer bir eleştiri Twitter mobil uygulama tasarım şefinden geldi. Bryan Haggerty, TechCrunch sitesi tarafından internette paylaşılan Facebook ve Twitter iOS uygulaması ekran görüntülerinin birbirine tıpatıp benzemesini eleştirerek "Facebook Ciddi misin?" şeklinde bir tweet gönderdi.

Haggerty'nin eleştirdiği gibi Facebook iOS uygulamasında durum güncelleme kutusunda metin alanı, gönderme, iptal etme, fotoğraf ekleme ve silme seçenekleri görülüyor.

Twitter yeni tweet gönderme alanında ise yine aynı şekilde metin alanı, gönderme, iptal etme, video veya fotoğraf ekleme ve silme seçenekleri görülüyor. Ekstra olarak lokasyon imleme simgesi bulunuyor.

Bu kadar büyük benzerlik bir tesadüf eseri mi yoksa gerçekten ortada bir tasarım taklidi mi var bilinmiyor. Facebook'dan Haggerty'ye henüz resmi bir cevap gelmedi. 

İlginç olan bir başka konu ise Haggerty'nin birlikte çalıştığı LinkedIn mobil tasarım ekibinin daha önce Facebook iPhone uygulaması tasarımını aynen kopyaladığı iddialarıyla karşı karşıya kalmış olması. 

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furkant1 7 yıl
Dava açsın
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veto1214 7 yıl
Şimdi apple da bişey yapar 2sinde Patent davası açar
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Guest-F8946C419 7 yıl
2 tane aynştayn hemen kendini belli etmiş. :)
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Scott. 7 yıl
Nolcaktıki 2 side aynı şey biri twet atıo biri duvara yazıo
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artcraft35 7 yıl
haber mi şimdi bu ya
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OverClocK1ng 7 yıl
Apple mahkemeye versin bunları. İkisi birbirinden çalmışlar.
Davacıyım, Para lazım. Hâkimim Mâsum Bey desin...
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Capt. Awesome 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Apple mahkemeye versin bunları. İkisi birbirinden çalmışlar.
Davacıyım, Para lazım. Hâkimim Mâsum Bey desin...



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GoLdenBlog 7 yıl
Buyrun bi görsel daha;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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GoLdenBlog 7 yıl
Yukarıdaki yorumlardan da anlaşılacağı gibi Türkiye'de emeğe saygı denilen bir yapı yok maalesef. Çaldıysa ne olmuş denilip atılıyor. Onlar böyle dedikçe millet daha da çalmaya devam ediyor...
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Recharged 7 yıl
Taklit edilse ne olur edilmese ne olur ? Ne kadar farklı olabilir ki bu iki uygulama ? En sade kullanılabilir şekilde sunulmuş işte.
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DH Misafiri 7 yıl
Uygulamalar benzeyebilir niye bu kadar şaşırılıyor onu anlamış değilim. iPhone un bir buton tasarımı var. sonuçta twitter açık mavi rengi benimsemişken facebook daha koyu mavi rengi benimsemiş. Zaten bunlar kendi logolarının renkleri üst panelide buna göre renklendirmişler. Butonlar ise insanların butonların olduğu yerlere alışık olması ve daha rahat kullana bilmeleri için aynı yerlere yerleştirildiğini düşünüyorum.
umutarslan.com
aynen klavye var benziyor :P

klavye zaten iPhone un kendi klavyesi iki ekranda da aynı olması normal :D
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tanreall 7 yıl
Daha önce de Facebook iOS uygulamasının LinkedIn ve Twitter tarafından taklit edildiği söylenmişti, hangisi doğru acaba ?
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umutarslan.com 7 yıl
aynen klavye var benziyor :P
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johonwayni 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

aynen klavye var benziyor :P


Zaten klavye Apple kendi içinde sundugu bir yazılım..
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