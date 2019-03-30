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Family Tree DNA, suçluların yakalanması için özel bilgileri emniyet güçleriyle paylaşıyor

Family TreeDNA sahip olduğu veri tabanını FBI'ın kullanımına açarak suçluların yakalanmasına yardım ediyor. Özel hayat ihlali tartışmalarını da beraberinde getiren gelişme detayı haberimizde.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Evde DNA testi yapabilmenize imkân sağlayan Family TreeDNA adlı şirket, suçluların yakalanması için kolluk kuvvetlerine yardım etmek maksadıyla müşterilerinden genetik bilgilerini paylaşmalarını istiyor.

Şirket bu kapsamda, 2002 yılında kaçırılan ve akabinde canlı olarak bulunan Elizabeth Smart adlı genç kızın babası Ed Smart’ın yer aldığı bir de reklam filmi çekmiş. MIT Technology Review’a göre reklam filminde Smart, “Siz de DNA testi yapmış milyonlarca kişiden biriyseniz, kayıp halkayı bulmak konusunda yardımcı olabilirsiniz.” sözleriyle, insanları söz konusu genetik bilgileri emniyet güçleriyle paylaşmaya davet ediyor.

Family TreeDNA’ya ait veri tabanının suçları aydınlatmak adına, FBI ajanlarınca düzenli olarak kullanıldığı haberi Ocak ayında Buzzfeed tarafından paylaşılmıştı. Olayın ortaya çıkmasını müteakiben eleştiri yağmuruna tutulan firma ise müşterilerine, DNA bilgilerinin emniyet ile paylaşılmama seçeneğini sunmaya başlamıştı. Sistemde kalmayı kabul eden müşteriler, emniyet güçlerinin düzenli olarak güncellediği fail ya da kurban veri tabanında kendilerine ait DNA’da bir eşleşme tespit edilirse ilgili kolluk kuvveti birimlerine bilgi verilmesi hususunu kabul etmiş oluyorlar.

1979 yılında işlenen cinayet

Yukarıda bahsi geçen yöntemin işe yaradığını göstermek için ise 1979 yılında işlenen bir cinayet örnek verilmiş. Polis, cinayet sanığı Paul Jean Chartrand’ın GEDmatch adlı DNA veri tabanında bilgileri bulunan uzak bir akrabası olduğunu tespit etmiş. Polis daha sonra adımları geriye doğru takip ederek sanığın DNA bilgilerini paylaşmış olan birinci dereceden akrabalarına ulaşmış. Verileri inceleyen polis en sonunda cinayet mahallinde bulunan kanın Chartrand’a ait olduğu tespit edebilmiş.

Emniyet güçlerinin benzer olayları aydınlatırken kullandığı genetik soy ağacı yöntemi bir taraftan da temel hakları ihlal ettiği gerekçesiyle sert biçimde eleştiriliyor. Ancak basit bir mahkeme kararının, bahse konu eleştirilerin hepsini bir çırpıda silip atacağı ve bu sayede polisin daha fazla bilgiye erişim saylayabileceğinin unutulmaması gerektiği de temel hak ve özgürlük savunucularına hatırlatılıyor.


https://www.technologyreview.com/the-download/613232/help-us-catch-killers-is-now-the-new-advertising-angle-for-dna-companies/ Yorum Yaz
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GeçerkenUğradı 1 ay en beğenilen
2010 yılında 50-55 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalınmasından sonra pek önemsemediğim başlık.
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Jeopol 1 ay
Dürüst dunyada tamamen desteklenmesi gereken olaydır. Ancak sorun şu: dünya dürüst değil.
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The souls migration 1 ay
bence gelecek için suçluların bulunması konusunda daha ileri bir teknoloji karşımıza çıkabilir. buna bir isim vermek gerekecekse, ölüyü uyandırma denebilir. yok bu olmadı. awaken olabilir? yok bu da yavan kaldı. "vod" olabilir. neden ingilizce olsun ki. ölümün sesi diyelim veya işte öldürülen kişinin sesini bir şekilde dinleme. bu da bir nevi öleni konuşturmak anlamına geliyor. tabi bilinçli veya bilinçsiz. sizce bu yapılabilir mi? hemen nelere ihtiyaç var bakalım:
mekanik böbrek / diyaliz
yapay kalp
yapay akciğer
yapay kan (kan bağışı/ yapay kan çalışmaları da var)
beyin, beyin omurilik sıvısı.
sinir sistemi, felç' e sebep olan etkilere geçici müdahale..
bunların hepsini bir araya getiriyoruz. oldukça zahmetli ve masraflı bir iş ama çalışma yapmaya değer. bence bu çalışmada en büyük sorun felç sebebinin ortadan kaldırılması olacaktır.
mola.


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maximus8282 1 ay
Türkiye'ye gelirse DNA bilgilerimiz herkesin elinde dolaşır. Sonra gelsin biyolojik suikastler savaşlar vs. Gelmese bari.
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The souls migration 1 ay maximus8282
endişe etme bence. bizim ülkemize geldiğinde dna, dlna olur.

kötüye kullanım riski çok yüksek değil, en yüksek mertebede bir riske sahip. sıradan bir serseriye bile işlemediği suçlar atılabilir.
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GeçerkenUğradı 1 ay en beğenilen
2010 yılında 50-55 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin çalınmasından sonra pek önemsemediğim başlık.
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The.Mafia 1 ay
Kötüye kullanılmadığı sürece özel hayat ihlali olmayacağını düşünüyorum
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Rajeesh 1 ay The.Mafia
kötüye kullanıyor işte, sen adamlara güvenip bilgini paylasıyorsun, adamlar senin özel bilgini fbi ya satıyor.
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