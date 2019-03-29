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Sağlık Bakanı: "Evlenecek herkesi genetik hastalık taramasından geçirmek istiyoruz"

Sağlık Bakanlığınca, SMA gibi genetik geçişli hastalıkların belirlenmesine olanak tanıyan bir tarama aracı geliştirilecek. Bu sayede, evlenmek isteyen çiftler bazı hastalıklar açısından taranacak.
1 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceden fark edildiğinde tedbir alınabilecek hastalıkları tespit etmek için bir tarama süreci geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istediklerini belirterek, "Evlenecek çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak." dedi.

Bakan Koca: "İlacın fiyatını söylemek istemiyorum" 

Genetik geçişli Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları için kullanılan ilacın çok pahalı olduğunu ifade eden Koca, "İlacın fiyatını söylemek istemiyorum. Çünkü, bir gizlilik anlaşmasıyla, daha önce benim medyada söylediğim rakamdan aşağı düşürmek üzere yeni anlaşma yapıldı. Ama buna rağmen yine de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hızlı Ruhsatlandırma Kararnamesi yayımlandı. Bu ilacı hızlı ruhsatlandıracağımızı ilan etmiş olduk." ifadelerini kullandı.
SMA'nın önceden tespiti için bir tarama yöntemi üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, şöyle konuştu: "SMA, otozomal çekinik geçen bir hastalık. Tarama, evlilik öncesi basit bir testle, hatta hastanın gelmesine gerek kalmadan, kanın emdirildiği bir kağıdın gerektiğinde postalanabilir olduğu bir yaklaşımla mümkün olabilir. Bunun kiti var dünyada ama pahalı. Tarama olabilmesi için ucuz olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek amacıyla da kiti yerlileştirme çalışması başlattık."

"Ne yapacağız evleneceklerse, evlenmeyin mi diyeceğiz?"

Bakan, sadece SMA değil, otozomal çekinik geçen diğer hastalıkların da mümkün mertebe taranabilmesini istediklerini söyledi. Bakan Koca'ya, "Tarama sonucunda evlenme hazırlığındaki çiftte hastalıklı gen tespit edilirse hangi yolun izleneceği" soruldu. Bakan bu soruyu, "Ne yapacağız, evleneceklerse 'Evlenmeyin mi?' diyeceğiz. Hayır elbette, böyle bir durum söz konusu değil. % 25 oranında hastalıklı doğum söz konusu olabildiğinden, çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak. Tüp bebek yönteminin de ücretini karşılamayı taahhüt edecek bir yaklaşım olacak.” diyerek cevapladı.
Sağlık Bakanı, her yıl ortalama 170 SMA'lı doğum gerçekleştiğini ve bunun son derece önemli bir sorun olduğunu vurguladı. "Taramayla, her yıl 170 sağlıklı olmayan çocuğun doğumunu önleyebilmek mümkünse bunu yapalım istiyoruz ki bu mümkün. Bunu yaygın bir taramaya dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/ciftlere-evlilik-oncesi-genetik-gecisli-hastaliklar-icin-tarama/1433346 Yorum Yaz
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KaleyDeskop 1 ay en beğenilen
önce bir zorunlu evlilik sözleşmesi getirilsin. Erkek neden kadına para vermek zorunda ki? evlenmeden önce mutlaka sözleşme yaptıracağım, kabul ederse ne ala etmezse kendisi bilir :)
önce bir zorunlu evlilik sözleşmesi getirilsin. Erkek neden kadına para vermek zorunda ki? evlenmeden önce mutlaka sözleşme yaptıracağım, kabul ederse ne ala et...
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HatersGonnaHate 1 ay
Çok isabetli bir uygulama. Hatta ruh hastalığın testine de tabi tutsunlar
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ozibaba98 1 ay
Bir an önce bunu yürürlülüğe sokmaları lazım gerçi çocuğuna hepatit kızamık aşısı yaptırmayanlar tarama dinler mi bilmiyorum
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metehanturt 1 ay yeni yorumcu
Tüm testlere tabi tutulmalı en önemlisi de sabır sinir. Beyin
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DH Misafiri 1 ay
buraya bile saçma sapan yorumlar yapmışlar. beğenmiyorsanız ülkenizi, istediğiniz yere gitmekte özgürsünüz. sözde özgürlükçü özde batı hayranı/baskıcı tavırlarınız güldürmüyor da...
neyse... evlenecek herkes ne demek, doğrudan herkesi geçirmek istiyoruz demek. etik açıdan sorgulanmadan bakanlığın alabileceği bir karar değil bu. not:buna bakıp evliliğe karar vereceksen zaten evlenme.
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kpln04 1 ay
Bi zahmet getirilsin
Sonra sağlıklı olmayan çocuklar için çıkıp ağlıyorlar
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bwhiteshark 1 ay
İsabetli bir karar olmuş. Genetik vs her türlü test kitleri yerelleştirmek çok önemli. He bu alanlarda tasarruf elde edip birilerine bu alanda veya başka alanlarda rantı teslim etmemek de aynı derece önemli.
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agent1453 1 ay
Gdo tarihini araştırın,neden her gün yeni hastalık çıkıyor öğrenin,malesef ki bu işi yapanlarla dünyada hesaplaşamayacağız.
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SEO-Uzmanı 1 ay
sigorta sistemini zarara uğratmayın diye kadere müdahale fetvası !
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lawbreaker 1 ay
önce akraba evliliklerini engelleyin de o bir sonraki adım olsun
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Krone 1 ay
Zorunlu olsun.
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torkinsen 1 ay
Oldukça güzel bir haber lakin gerçekliği yok en azından şimdilik bu işlemler oldukça fazla bütçe gerektirir ve oldukça zaman alan bir süreçtir. En büyük sorun ise kalifiye eleman eksikliğidir. Umarım gelecekte bir çeşit yasal zorunluluk olur.
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Askaparta 1 ay
Aşı karşıtları için de yaptırım bekliyoruz Avrupa gibi.
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tıp, genetik ve
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