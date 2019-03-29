Sağlık Bakanı: "Evlenecek herkesi genetik hastalık taramasından geçirmek istiyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceden fark edildiğinde tedbir alınabilecek hastalıkları tespit etmek için bir tarama süreci geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istediklerini belirterek, "Evlenecek çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak." dedi.

Bakan Koca: "İlacın fiyatını söylemek istemiyorum"

Genetik geçişli Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastaları için kullanılan ilacın çok pahalı olduğunu ifade eden Koca, "İlacın fiyatını söylemek istemiyorum. Çünkü, bir gizlilik anlaşmasıyla, daha önce benim medyada söylediğim rakamdan aşağı düşürmek üzere yeni anlaşma yapıldı. Ama buna rağmen yine de yüksek olduğunu söyleyebilirim. Hızlı Ruhsatlandırma Kararnamesi yayımlandı. Bu ilacı hızlı ruhsatlandıracağımızı ilan etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

SMA'nın önceden tespiti için bir tarama yöntemi üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan, şöyle konuştu: "SMA, otozomal çekinik geçen bir hastalık. Tarama, evlilik öncesi basit bir testle, hatta hastanın gelmesine gerek kalmadan, kanın emdirildiği bir kağıdın gerektiğinde postalanabilir olduğu bir yaklaşımla mümkün olabilir. Bunun kiti var dünyada ama pahalı. Tarama olabilmesi için ucuz olması gerekiyor. Bunu sağlayabilmek amacıyla da kiti yerlileştirme çalışması başlattık."

"Ne yapacağız evleneceklerse, evlenmeyin mi diyeceğiz?"

Bakan, sadece SMA değil, otozomal çekinik geçen diğer hastalıkların da mümkün mertebe taranabilmesini istediklerini söyledi. Bakan Koca'ya, "Tarama sonucunda evlenme hazırlığındaki çiftte hastalıklı gen tespit edilirse hangi yolun izleneceği" soruldu. Bakan bu soruyu, "Ne yapacağız, evleneceklerse 'Evlenmeyin mi?' diyeceğiz. Hayır elbette, böyle bir durum söz konusu değil. % 25 oranında hastalıklı doğum söz konusu olabildiğinden, çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek yöntemi gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak. Tüp bebek yönteminin de ücretini karşılamayı taahhüt edecek bir yaklaşım olacak.” diyerek cevapladı.

Sağlık Bakanı, her yıl ortalama 170 SMA'lı doğum gerçekleştiğini ve bunun son derece önemli bir sorun olduğunu vurguladı. "Taramayla, her yıl 170 sağlıklı olmayan çocuğun doğumunu önleyebilmek mümkünse bunu yapalım istiyoruz ki bu mümkün. Bunu yaygın bir taramaya dönüştürmek istiyoruz." diye konuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/saglik/ciftlere-evlilik-oncesi-genetik-gecisli-hastaliklar-icin-tarama/1433346