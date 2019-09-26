Fiyatının ederi mi? "Honor 8S incelemesi"

Bu videoda Honor 8S'yi inceliyoruz. Renkli tasarımı ve sağlam hissettiren yapısını ele alıyor, bileşen detaylarına inip gerçek dünya koşullarıyla test ediyor, kamera, batarya, her şeyini sınıyoruz.

Her telefon için belirli beklentiler içerisinde oluyoruz tabii ama Honor 8S’nin giriş segmentinde bir telefon olduğunu baştan söyleyelim, fiyatı da 1200-1400TL aralığında, dolayısıyla beklentileri de bu ölçüde tutmak gerek. 8C Ekim 2018, 8A Ocak 2019, 8S de Nisan 2019 model bir telefon yani 8 serisinin en genç üyesi.



Gayet sade bir kutusu var, üzerinde depolaması, RAM miktarı ve rengi haricinde bir detay yok. Kutudan telefonun kendisi, 5V 1A standart şarj adaptörü ve bir Micro USB kablosu çıkıyor. En azından bize ulaşan kutudan kulaklık çıkmadı.



Siyah ve mavi renk seçeneğiyle geliyor telefon. Polikarbonat malzemeden imal edilmiş bir gövde, aslında elde içi dolu bir hissiyat veriyor, olduğundan ağır bir hissiyat veriyor, olumsuz anlamda değil. Arkasının parmaklara denk gelen kısmı dokulu, tutuculuk sağlamış.

5.71 inçlik ekranın kasaya oranı %84.6, çerçeveler fiyatı segmenti için normal ama genel olarak baktığınızda, fiyatını, segmentini gözardı ettiğinizde kalın tabii. Damla çentiği var, ekranı çokça işgal etmiyor ve isterseniz çentiği kapatabiliyorsunuz, alt üst eşitleniyor kapatınca. Tek elle kullanıma gayet müsait bir telefon, ikinci eli istemez.

Sağında yeterince iyi konumlanan güç ve ses ayarı butonları, dönütleri iyi, solda sim ve Micro SD hafıza kartı girişi var. Altında Micro USB ve mono hoparlör, üstünde 3.5mm jack, standart bir kurulum.

Telefon ince bir telefon değil, öyle çok kalın da değil, kavisli arka kapak dolayısıyla elimde eğreti durmadı, kapak da çizilmelere karşı yeterince dayanıklı geldi bana. Kamerası çok az çıkıntılı, yalpalatmaz.



5.71 inç 5.71 inç 19:9 formatında 1520x720 çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran. 294PPI normal bir mesafeden bakıldığında öyle cam gibi net değil, yeterince net, rahatsız etmiyor en azından. Renkler idare eder ama kontrast zayıf, ton ayrımı zayıf, beyaz kalibrasyonu sorunsuz, siyahlar ise derin değil. Dizi-film izlenir izlenmesine, bir engel yok ama “İzlediğim şeyden keyif alıyorum” ekranı değil.



Ekranın maksimum ışığı düşük, güneş altında ekranı görmekte zorlanabiliyorsunuz. Bakış açısına göre renk sapması var ama oldukça az, çoğu renk sorunsuz aslında sadece siyah gibi koyu renklerde bir miktar sapma oluyor.



Telefona MediaTek MT6761, daha bilinen adıyla Helio A22 güç veriyor, giriş segmenti bir yongaseti. 16nm üretim mimarili yongada 4 tane 2GHz’e kadar çıkabilen, enerji tasarrufu odaklı Cortex A53 çekirdeği mevcut, 15 dakikalık stress testi sonunda gücünün %72’sini koruyabildi, mütevazı bir yonga olmasına rağmen bu kadar performans kaybetmesi şaşırtıcı açıkçası. GPU tarafında ise PowerVR Rogue GE8300 var. CAT 4 modemiyle 150Mbit indirme, 50Mbit yükleme hızı destekli.

Real Racing 3’te kalite ayarları, kenar yumuşatma otomatik olarak düşürülünce, ekran da 720P olunca kare/saniye aslında çok da kötü değil ama nedir, yeterli sınırında kalıyor, en azından kare atlamıyor, oynayabiliyorsunuz.

PUBG’ye gelince, mümkün mertebe en düşük ayarlarda oyun seri değil tabii, yine oynanabilir sınırında yani yeteneklerimi göstereyim, şovumu yapayım performansı değil bu, bu telefon sonuçta giriş segmenti bir telefon, tekrar vurguluyorum. PUBG Lite da ise biraz daha iyi ama çok farklı değil normal sürümüne göre.

Uzun oyun maratonları ardından telefon ısınıyor ama ılımaktan belki biraz daha fazlası, ısıya bağlı olarak performansı biraz düşebiliyor. Telefon yük altında sadece ılırken performansı sentetik testlerde de oyunlarda da neden etkileniyor, pek anlayabilmiş değilim açıkçası.

2GB RAM ve 32GB dahili depolamayla gelen telefona 512GB’a kadar Micro SD hafıza kartı takabiliyorsunuz. Depolamanın hızı segmentinin biraz üstünde, güzel, yazma hızı ise normal.



Arkada 13MP F/1.8, önde 5MP F/2.2 kamera. İkisi de 1080P 30 kare/saniye video çekebiliyor.



Arka kameranın odaklaması segmenti için bence gayet iyi, hızlı odaklıyor. Çekim esnasında pek seri değil, idare eder. Fotoğrafla başlayalım, fotoğraflar netlik anlamında, detay gücü anlamında doyurucu değil, çimler, yeşillikler neredeyse tek renk alabiliyor, hem de iyi ışık altındayken.

Dinamik aralığı düşük, ya karanlığa ya da aydınlığa öncelik vermeniz gerek, neyse ki HDR modu durumu kurtarıyor, beyaza bürünen yerlerdeki renkler çıkıyor ortaya.

Karanlıkta profesyonel mod ile ISO ayarlarsanız mesela daha iyi fotoğraflar alabilirsiniz ama genel olarak noise ışık biraz azalsa bile belirginleşiyor. 1080P videosu netlik olarak daha çok 720P bir videonun netliğinde, dinamik aralığı eh işte, ışık dengesinde, renk dengesinde sorun yok.

Odaklaması ise segmentinde beklemediğim şekilde iyi, odağı tekrar tekrar arayabiliyor gerçi ama bulduğunda hızlı odaklanıyor. Genel olarak beklentiyi yüksek tutmamak lazım.



Ön kamera stüdyo ışığı altında dahi, yani en iyi koşullarda diyelim, netlik ve detay anlamında zayıf, renk derinliği de öyle. Bu ışık altında dahi noise oluşmuş, renk ve ışık dengesini tutturmada ise herhangi bir sorunu yok.

Güneş ışığı altında, her yerin aydınlık olduğu bir sahnede paylaşılabilecek bir fotoğraf alırsınız ama çok uygun şartlar bunlar, hep bulunmaz. Işık biraz azaldığında ise netlik ve detaylar erimeye başlıyor, dinamik aralığı çoğu sahnede yetersiz. Video tarafı da fotoğraf tarafı gibi, netlik, detay zayıf, dinamik aralık da öyle, ışık ve renk dengesi ise sorunsuz.



Arka kamera için de ön kamera için de parlak bir tablo yok, fotoğrafları gördünüz ama tekrar vurgulamak istiyorum ben, arka kameranın ben özellikle segmentine göre odaklama hızını beğendim.

Sosyal medyada, Instagram’da işinizi görür mü, arkadaşlar bunu da tekrar vurgulamak lazım, Honor 8S giriş segmenti bir telefon, giriş segmenti fotoğraflar alıyorsunuz, yani istediğiniz fotoğrafları, istediğiniz keskinliği, netliği, dinamik aralığı alamayabilirsiniz. Şöyle bir şey daha var, fiyatı segmentinde kamerası daha iyi telefonlar var mı, var.



Android 9 ile gelen telefona EMUI 9.0 arayüzü giydirilmiş. Renkli bir arayüz, özellikle simgeler farklı. Arayüz eğer tek bir iş yapıyorsanız yeterince seri, rehber gibi temel uygulamaların açılış hızları eh işte, internette gezerken de ağır işlediği, yavaşladığı anlar oluyor ama bu fiyat segmentinde çok yadırgamadım açıkçası.

Çoklu uygulama deneyimi de 2GB RAM dolayısıyla pek doyurucu değil, birkaç önceki uygulamayı tekrar başlatması icap ediyor. Özelleştirme anlamında güç tasarruf modlarını ve başarımlarını beğendim, şarjın sıkıntılı bir durumda ciddi kurtarıcı oluyorlar.



Mono hoparlörün maksimum sesi fena değil, ufak tefek distorsiyon oluşuyor ama rahatsız etmez. Tiz sesleri berrak değil, tok seslerin tizleri bir miktar perdelemesi söz konusu. Hoparlörün tok seslerin üzerinden geçip gitmiyor oluşu güzel ama ses profilini, tizler de belirgin olmayınca biraz fazla sıcak hale gelmiş oluyor. Dinamik aralığı geniş değil, çevresellik anlamında da pek bir şey sunmuyor ama nedir dizi film izlenir mi, izlenir, sadece keyifli olmasını beklemeyin, fiyatı segmenti için sıradışı bir tablo değil.

Üst segment kulakiçi kulaklıklarımla 3.5mm jack’ı deneyimledim, maksimum ses anlamında kulaklığı tam potansiyeliyle beslemeyedi, orta-iyi arası bir yerde kaldı, bu da segmenti için normal bir şey ama dinamik aralık, detay ayrımı durumu kurtarır.



3020mAh batarya. Hücresel veri ve otomatik ekran ışığıyla bol bol Whatsapp, 1 saat kadar Spotify, YouTube, sosyal medya takibi, Instagram’da, keşfet kısmında gezerim genelde, mail takibi yapıyorum, inceleme için sık sık fotoğraf ve video çekiyorum, yarım saat kadar da telefon görüşmesi yaparım, ekran süresi 6 saati geçiyor bu şekilde, günü kurtarmaktan fazlası.

Wi-Fi modülü 802.11n standardında, 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanıyor yani, menzili ve stabilitesinde bir sorun görmedim. Segmenti için ilginç bir şekilde Bluetooth 5.0 ve BLE, yani Bluetooth Low Energy destekli. Akıllı saat, kulaklık, herhangi bir sorun yaşatmadı ve şunu vurgulayayım, fiyat segmentinin çok daha üstündeki cihazlarda bile bazen Bluetooth 5.0’ı göremeyebiliyoruz.



Honor 8s. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 1200TL civarıda, Dolar ve TL’nin hali belli olmuyor, o yüzden güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Malzeme kalitesi segmenti için tamam, ekranı fiyatı segmentinde dediğim gibi keyif ekranı değil, sonuçta fiyatı giriş segmenti, ekran da öyle. Yonga bazında mesela benzer fiyattaki Samsung A10’un Exynos 7884’ü ile kıyaslarsak, Exynos %30 civarında daha yüksek skor alabilen bir yonga. Yine benzer fiyat segmentinde Xiaomi Redmi 7’nin Snapdragon 632’sinde fark %40’ı geçiyor. RAM anlamında da geride kalmış, 3GB hatta 4GB RAM’li rakipleri var.

Dolayısıyla Honor 8s segmenti için zayıf bir donanım setine sahip ama Bluetooth 5.0’ı görmek gerçekten sürpriz oldu benim için. Özetlemek gerekirse, Honor 8S, Fiyat/Performans olarak rakiplerinden geride, bir fiyat güncellemesine ihtiyacı var, fiyat güncellemesiyle tercih listenize girebilir.