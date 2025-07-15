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    FC 26 tanıtım tarihi belli oldu: Ultimate Edition kapak yıldızı da açıklandı

    EA FC 26'nın Ultimate Edition kapağı ve tanıtım tarihi belli oldu. Kapağın yıldızı Zlatan Ibrahimovic olurken, fragmanın süresi ve yayın saati de duyuruldu. İşte detaylar...

    FC 26 tanıtım tarihi belli oldu! Kpak yıldızı da açıklandı Tam Boyutta Gör
    EA Sports'un en popüler oyun serilerinden biri olan EA FC, yeni oyunuyla geri dönüyor. Serinin sıradaki oyunu EA FC 26'nın Ultimate Edition kapağı ve ilk fragman tarihi açıklandı. Oyunun bu yılki kapak yıldızı ise dünya futbolunun efsane isimlerinden Zlatan Ibrahimovic.

    EA FC 26 Ultimate Edition kapağı paylaşıldı

    Electronic Arts, EA FC 26 ile ilgili ilk duyuruyu yaptı. Zlatan Ibrahimovic'in yer aldığı kapağın arka planında yıldız futbolcunun formasını giydiği Malmö, İsveç Millî Takımı ve PSG gibi kulüplerin logoları ve formaları yer alıyor. Ayrıca kapakta, EA FC 26'nın ana menüsünü gösteren bir ekran da bulunuyor.

    FC 26 tanıtım tarihi belli oldu! Kpak yıldızı da açıklandı Tam Boyutta Gör
    Bu paylaşımın ardından sosyal medya profillerini yeni oyun logosuyla güncelleyen EA, böylece EA FC 26 dönemini de resmen başlatmış oldu. Fragman için de net bir tarih paylaşıldı. EA FC 26'nın tanıtım videosu, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 19.00'da EA'in resmî YouTube kanalında yayınlanacak. Videonun süresi ise 2 dakika 25 saniye olarak açıklandı.

    Oyuna dair bazı bilgiler geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Zlatan Ibrahimovic’in sadece kapak yıldızı olarak değil, aynı zamanda Ultimate Team modunda bir "İkon" olarak da yer alacağı öne sürülüyordu. Son paylaşımlarla birlikte bu bilgi doğrulanmış oldu. Öte yandan, kadın futbolunun önemli isimlerinden Alex Morgan ile Brezilyalı efsane Ronaldo'nun da Ultimate Team İkonları arasında yer alacağı belirtiliyor. Ronaldo'yu kapakta hem bir dergi kapağında hem de duvarda yer alan bir posterde görmek mümkün.

    EA FC 26'nın tam çıkış tarihi, oynanış yenilikleri ve lisans bilgileri henüz açıklanmış değil. Ancak tanıtım fragmanının ardından daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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