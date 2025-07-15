FC 26 tanıtım tarihi belli oldu: Ultimate Edition kapak yıldızı da açıklandı

EA FC 26 Ultimate Edition kapağı paylaşıldı
Electronic Arts, EA FC 26 ile ilgili ilk duyuruyu yaptı. Zlatan Ibrahimovic'in yer aldığı kapağın arka planında yıldız futbolcunun formasını giydiği Malmö, İsveç Millî Takımı ve PSG gibi kulüplerin logoları ve formaları yer alıyor. Ayrıca kapakta, EA FC 26'nın ana menüsünü gösteren bir ekran da bulunuyor.
Oyuna dair bazı bilgiler geçtiğimiz haftalarda sızdırılmıştı. Zlatan Ibrahimovic’in sadece kapak yıldızı olarak değil, aynı zamanda Ultimate Team modunda bir "İkon" olarak da yer alacağı öne sürülüyordu. Son paylaşımlarla birlikte bu bilgi doğrulanmış oldu. Öte yandan, kadın futbolunun önemli isimlerinden Alex Morgan ile Brezilyalı efsane Ronaldo'nun da Ultimate Team İkonları arasında yer alacağı belirtiliyor. Ronaldo'yu kapakta hem bir dergi kapağında hem de duvarda yer alan bir posterde görmek mümkün.
EA FC 26'nın tam çıkış tarihi, oynanış yenilikleri ve lisans bilgileri henüz açıklanmış değil. Ancak tanıtım fragmanının ardından daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: