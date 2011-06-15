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Flaş disk pazarının durumu ve geleceği "Sandisk ile özel röportaj"

7 yıl
38,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Sandisk ile Flaş disk pazarını ve gelecekteki depolama teknolojilerini konuştuk. Japonya'daki depremin Flaş depolama birimleri üzerindeki etkileri ve firmanın SSD yatırımları hakkındaki çok özel bilgiler bu söyleşide.


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yesilbereli 7 yıl
ya tamam sağlam iyi fakat şu hız sorununuda bi çözse rakiplerinin çok gerisinde, en son aldığım 16gb lık model tam bir sabır imtihanı.
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séquestre 7 yıl
Faydalı bir röportaj teşekkürler..
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function 7 yıl
Sahte sandisk ik gırla olduğu piyasada bu konuya hiç değinmemişsiniz.
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D3monHunter 7 yıl
facebook yapmak istiyor dedikten sonra izlemedim
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korayus 7 yıl
Çok güzel bir program oldu. Açıkcası bildiğimi sandığım fakat yanlış bildiğim bilgiler varmış, şaşırdım, saynizde öğrenmiş oldum.
Teşekkürler...
Koray Üstüner
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ZeuSTüRKiYE 7 yıl
Roportajın başında konuk kişinin uyuduğunu sandım :) Güzel bir roportaj olmuş vs vs vs.
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meego 7 yıl
Sandisk gerçekten çok kaliteli bir marka
8gb micro sd class6 hızında kartım var ve 18 mb yazma 19mb okuma görüyor yani class10dan daha hızlı bir hafıza kartı.
Ama bu hızını 16 ve 32 gb kartlarda göstermiyor çok büyük bir eksiklik.
Artık telefonlar 1080p video çektigi için veri transferini çok iyi yapması lazım yani en az class10 hızında olması gerekiyor. Buyuzden sadisk 16 ve 32 gb micro sdlerde umarım class10ları ve classs6 ları piyasaya sürer.
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Klasör.:X:. 7 yıl

meego

Sandisk gerçekten çok kaliteli bir marka
8gb micro sd class6 hızında kartım var ve 18 mb yazma 19mb okuma görüyor yani class10dan daha hızlı bir hafıza kartı.
Ama bu hızını 16 ve 32 gb kartlarda göstermiyor çok büyük bir eksiklik.
Artık telefonlar 1080p video çektigi için veri transferini çok iyi yapması lazım yani en az class10 hızında olması gerekiyor. Buyuzden sadisk 16 ve 32 gb micro sdlerde umarım class10ları ve classs6 ları piyasaya sürer.

benim class4 8gb kartım var onunda yazma hızı 18 küsür.Galiba tek fark üzreindeki yazı :D
Bende çok memnunum sandiskten.saniyede 3-4mp3 atabiliyorum karta.

Buradaki class farkı sadece sürekli verilen hız anlamındaymış yani.O zman bizim gördüğümüz hız değerleri dalgalı olarak ortaya çıkan ortalama hızı temsil ediyor...

Hd tune programıyla yaptığım testlerdeokuma hızında herhangi bir dalgalanma olmuyor.Yazma hızı zaten hdtune programında test edilemiyor nedense...(grafik olarak)

Bundan sonra kart alacak olsam yine sandisk alırım.Ancak flash bellek olarak alternatifleri yok değil :)
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kımyasal 7 yıl
mobil platformda SD kart veyahut Micro SD kart alımında dikkaet edilecek noktalar hakkında bu konusmalar biz tüketicilerin tercihlerini iyi kontol etmesi gerektigini bir daha hatırlarttı.SSD teknolojisinin gelişiminide dort gozle beklıyorum daha ucuz ve performanslı SSD lerı helede turkıyede ne zaman gorecegız.
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