Flaş disk pazarının durumu ve geleceği "Sandisk ile özel röportaj"

meego Sandisk gerçekten çok kaliteli bir marka 8gb micro sd class6 hızında kartım var ve 18 mb yazma 19mb okuma görüyor yani class10dan daha hızlı bir hafıza kartı. Ama bu hızını 16 ve 32 gb kartlarda göstermiyor çok büyük bir eksiklik. Artık telefonlar 1080p video çektigi için veri transferini çok iyi yapması lazım yani en az class10 hızında olması gerekiyor. Buyuzden sadisk 16 ve 32 gb micro sdlerde umarım class10ları ve classs6 ları piyasaya sürer.
Teşekkürler...
Koray Üstüner
8gb micro sd class6 hızında kartım var ve 18 mb yazma 19mb okuma görüyor yani class10dan daha hızlı bir hafıza kartı.
Ama bu hızını 16 ve 32 gb kartlarda göstermiyor çok büyük bir eksiklik.
Artık telefonlar 1080p video çektigi için veri transferini çok iyi yapması lazım yani en az class10 hızında olması gerekiyor. Buyuzden sadisk 16 ve 32 gb micro sdlerde umarım class10ları ve classs6 ları piyasaya sürer.
benim class4 8gb kartım var onunda yazma hızı 18 küsür.Galiba tek fark üzreindeki yazı :D
Bende çok memnunum sandiskten.saniyede 3-4mp3 atabiliyorum karta.
Buradaki class farkı sadece sürekli verilen hız anlamındaymış yani.O zman bizim gördüğümüz hız değerleri dalgalı olarak ortaya çıkan ortalama hızı temsil ediyor...
Hd tune programıyla yaptığım testlerdeokuma hızında herhangi bir dalgalanma olmuyor.Yazma hızı zaten hdtune programında test edilemiyor nedense...(grafik olarak)
Bundan sonra kart alacak olsam yine sandisk alırım.Ancak flash bellek olarak alternatifleri yok değil :)