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Forrester: İnternet kullanımı tarihte ilk kez düşüş yaşadı

6 yıl
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Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Forrester tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2012 yılındaki internet kullanımı 2009 yılındaki kullanım oranına yaklaşarak, 2010 ve 2011 yıllarının gerisinde kalmış durumda.
İnternet kullanımında yaşanan bu düşüş oldukça önemli. Çünkü, tarihte ilk kez internet kullanımı gerilemiş durumda. Ancak Forrester'a göre, yaşanan bu düşüş gerçekçi bir düşüş anlamına gelmiyor. Öyle ki, kullanıcılar artık internet üzerinden gerçekleştirdikleri bazı aktiviteleri doğrudan ''internet kullanımı'' başlığı altında değerlendirmiyor.
Günlük yaşamın bir parçası olarak nitelendirilen internet kullanımı, kullanıcıların belli bir amaç için internette geçirdikleri zamanı kapsıyor. Örneğin; Facebook üzerinde geçirilen vakit artık internette geçirilen zaman olarak tanımlanmıyor.
Ayrıca araştımada netbook, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların sayısının azaldığına da dikkat çekiliyor. Bu cihazların yerini tablet ve akıllı telefonların almaya başladığı ifade ediliyor. Mobil cihazların sayısında yaşanan artışın da internet algısının değişmesinde önemli bir rol oynadığı da dile getiriliyor.

http://allthingsd.com/20121017/nobody-goes-online-anymore/ Yorum Yaz
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byrd 6 yıl en beğenilen
Türk telekom avrupaya yayılmaya başladı bu yüzdendir.
Geçen sene avrupaya döşeyeme gitti adamlar.
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nurettinaz 6 yıl
Kesinlikle bu durum kapanan veya bir şekilde bulut sisteme çevrilmeye zorlanan zamanında sürekli upload ve downlaad yapılan sitelerden dolayıdır o.
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Virinom 6 yıl
Eğer kullanım veri miktarı ile ölçülüyorsa oldukça normal bir dünya upload sitesi torrent sitesi kapatıldı.
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seksenyedi.87 6 yıl
Telefonlardaki kullanımdan dolayıdır oo
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MxFxOx 6 yıl
millet facebookda yapacak bişey bulamamıştır ondandır 0_o
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Guest-FDC9156E7 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

millet facebookda yapacak bişey bulamamıştır ondandır 0_o

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WarSaw 6 yıl
megaupload ı ve diğer siteleri terorist gibi saldırıp yayınlarını durdurma kararı çıkarttıkları için bilinçli internet kitlesi tarafından tepkiydi bu.
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4Crumby 6 yıl
Ne sacma olay facebook internet sayilmiyosa ne internet sayiliyo merak ediyorum burda idiot amerikan halkina gore yapilan anketin sonucunu goruyoruz.
Not: idiot amerikan halki derken facebooku internet saymayan kesimden bahsediyorum yoksa gayet zeki insanlar var amerikada ama onlat boyle anketlere vakit ayirmiyor.
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vitor reis 6 yıl
siz kendi açınızdan konuyu ele alırsanız bu düşüşü neye bağlıyorsunuz sayın MAVİT bey merak ettim.
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byrd 6 yıl
Türk telekom avrupaya yayılmaya başladı bu yüzdendir.
Geçen sene avrupaya döşeyeme gitti adamlar.
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MAVİT 6 yıl vitor reis
vitor reis
siz kendi açınızdan konuyu ele alırsanız bu düşüşü neye bağlıyorsunuz sayın MAVİT bey merak ettim.

Araştırmayı yapan şirketin de belirttiği üzere, kullanıcıların hayatının parçası haline gelen kullanımın "internet kullanımı" başlığına dahil edilmemesine bağlıyorum. Ayrıca, mobil cihazların internet kullanımı algısını değiştirdiğine de katılıyorum.
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