Forrester: İnternet kullanımı tarihte ilk kez düşüş yaşadı

Forrester tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 2012 yılındaki internet kullanımı 2009 yılındaki kullanım oranına yaklaşarak, 2010 ve 2011 yıllarının gerisinde kalmış durumda.

İnternet kullanımında yaşanan bu düşüş oldukça önemli. Çünkü, tarihte ilk kez internet kullanımı gerilemiş durumda. Ancak Forrester'a göre, yaşanan bu düşüş gerçekçi bir düşüş anlamına gelmiyor. Öyle ki, kullanıcılar artık internet üzerinden gerçekleştirdikleri bazı aktiviteleri doğrudan ''internet kullanımı'' başlığı altında değerlendirmiyor.

Günlük yaşamın bir parçası olarak nitelendirilen internet kullanımı, kullanıcıların belli bir amaç için internette geçirdikleri zamanı kapsıyor. Örneğin; Facebook üzerinde geçirilen vakit artık internette geçirilen zaman olarak tanımlanmıyor.

Ayrıca araştımada netbook, dizüstü ve masaüstü bilgisayarların sayısının azaldığına da dikkat çekiliyor. Bu cihazların yerini tablet ve akıllı telefonların almaya başladığı ifade ediliyor. Mobil cihazların sayısında yaşanan artışın da internet algısının değişmesinde önemli bir rol oynadığı da dile getiriliyor.

http://allthingsd.com/20121017/nobody-goes-online-anymore/