Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex

Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından TCL, kendi markasıyla geliştirdiği akıllı telefon modellerini ülkemize getiriyor. Fuarın sürpriz modellerinden olan TCL Plex yakında geliyor, işte detayları.

TCL markası belki kimilerine yabancı gelebilir ama teknoloji dünyasının en büyük gruplarından bir tanesi. Televizyon üretiminde lider markalardan biri olan TCL aynı zamanda lisans anlaşmasıyla Alcatel ve BlackBerry telefonların da üretim, dağıtım ve satışını yapıyor. Ve şimdi TCL kendi markasını taşıyan telefonu dünyaya sunuyor, buna ülkemiz de dahil. İşte detaylar ve merak edilenler.