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    Fuarın sürpriz telefonu | Türkiye'ye de gelecek olan TCL Plex

    1 hf.
    2,8b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından TCL, kendi markasıyla geliştirdiği akıllı telefon modellerini ülkemize getiriyor. Fuarın sürpriz modellerinden olan TCL Plex yakında geliyor, işte detayları.
    TCL markası belki kimilerine yabancı gelebilir ama teknoloji dünyasının en büyük gruplarından bir tanesi. Televizyon üretiminde lider markalardan biri olan TCL aynı zamanda lisans anlaşmasıyla Alcatel ve BlackBerry telefonların da üretim, dağıtım ve satışını yapıyor. Ve şimdi TCL kendi markasını taşıyan telefonu dünyaya sunuyor, buna ülkemiz de dahil. İşte detaylar ve merak edilenler.


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    copyhaluk 1 hf. en beğenilen
    TCL’den telefon istemiyoruz. TCL’nin Amerika’daki f/p tvlerini istiyoruz. Bizi LG ve Samsung’a mahkum etmeyin...
    Yanıtla +8
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    tugares 1 hf.
    F/P TV lerinden istiyoruz :)
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    eP_362 1 hf.
    05:40 DH'ta nasıl video izlenmezi güzel açıklamış.
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    o0SonTR0o 1 hf.
    Fiyatı düzgün tutar da aynı hataya düşmezse yeni LG olur.
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    copyhaluk 1 hf. en beğenilen
    TCL’den telefon istemiyoruz. TCL’nin Amerika’daki f/p tvlerini istiyoruz. Bizi LG ve Samsung’a mahkum etmeyin...
    Yanıtla +8
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    roxstr 1 hf.
    Marka TCL ama tüm içerikte TLC yazmışsınız tebrikler.
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