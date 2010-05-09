Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Fujitsu'dan kendini temizleyen klima

9 yıl
59,2b
2
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kendini temizleyen klima yanı sıra ortamdaki kötü kokuları filtreleyebilen Plasma serisi klimalar üst düzey konfor vaad ediyor.

ISK-SODEX 2010'dan ilgi çekici standlardan biri de Fujitsu'ya aitti. Kendini temizleyen klima yanı sıra ortamdaki kötü kokuları filtreleyebilen Plasma serisi klimalar üst düzey konfor vaad ediyor.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gongwen598 7 yıl
Klimanın hava kanatçıkları kapalı .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Adamlar düşünmüş söyleyecek bişey yok açıkcası... Klima çalışırken yada dururken farketmiyor. Görende sanıcak ki sizi her hafta klima filtresi temizliyorsunuz. Adam farklı bir sistem geliştirmiş şahsen de gördüm mükemmel. Büyük bir temizlik yada bakımsız kullanmadan bahsetmiyor ki adam!! Adamın bahsettiği filtre temizliği. Oh anasını satayım bi klima alalım temizliyo diye ömür boyu bakım yaptırma oh gel keyfim gel... Öyle iş olmaz! Periyodik bakımını yine yaptıracaksın. Aaa diyorsan ki benim evim hastaneden temizdir toz bile uçmaz. Bişey diyemem o zaman ;) Anlayana...
Teşekkür ettim aydınlatıcı bilgi :) toshibaklima.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gerbera 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Adamlar düşünmüş söyleyecek bişey yok açıkcası... Klima çalışırken yada dururken farketmiyor. Görende sanıcak ki sizi her hafta klima filtresi temizliyorsunuz. Adam farklı bir sistem geliştirmiş şahsen de gördüm mükemmel. Büyük bir temizlik yada bakımsız kullanmadan bahsetmiyor ki adam!! Adamın bahsettiği filtre temizliği. Oh anasını satayım bi klima alalım temizliyo diye ömür boyu bakım yaptırma oh gel keyfim gel... Öyle iş olmaz! Periyodik bakımını yine yaptıracaksın. Aaa diyorsan ki benim evim hastaneden temizdir toz bile uçmaz. Bişey diyemem o zaman ;) Anlayana...
Teşekkür ettim aydınlatıcı bilgi :)
toshibaklima.com/...

genel olarak yorumunuz ile ilgili bir şey söylemiyorum ama yorumunuzun sonundaki hastaneden temiz ev söyleminize katılmıyorum.

özel hastaneler de olsa hastanelerin çoğu hastane enfeksiyonları için en müsait yerlerdir.ortak kullanılan hasta ve personel wc den tutun da,hangi hastalığı taşıdığı ve ne şekilde bir bulaşma yolu olduğu(kan,deri-temas ,damlacık enfeksiyonu vs.vs) belli olmayan hastaneye başvuran ya da yatan hastalardan dolayı hastaneler hastane enfeksiyonlarına açık yerlerdir yani evden daha temiz olamazlar.örneğin evde kapı kolunu sadece ev halkı kullanırken hastanede az önce eline hapşurmuş bir hasta kullanabilir vs.örnekler çoğaltılabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
süper bir cihaz
adamlar üretmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 9 yıl
kendini teizleyen klima yerine kendi elektrik faturasını ödeyen klima yapsalarmış daha iyi olurmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vesloni 9 yıl

ceycey11

kendini teizleyen klima yerine kendi elektrik faturasını ödeyen klima yapsalarmış daha iyi olurmuş






ya ne temizlemesi, klima çalışırken filtreler alta iniyor üstler şinanay
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
albani 9 yıl
Sn.Speed

Klima Bölümündeki çalışmanız için teşekkürler,faydalı oldu bu görüntüler+

Saygılar+
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vesloni 9 yıl
Fujitsuyu tanıtan bey pekde bilgili değilmiş


Pekde özel bir şey değil, seneler önce panasonicde olan ve 3 boru ile tozu dışarı taşıyan modeli vardı ve o da filtreleri temizliyor

quiet modeli varmış
adam demek istiyor quiet tuşu var


filtreler aşagı dogru inerken klima çalışmaya devam ediyorsa yukarda açıkda kalan yerden eşanjöre toz girmeye devam edecek ee orası ne olacak onu söyleyen yok

nocria 29000 btu ısıtma yapıyormuş
sattıgı malı bilmiyor 31400 btu çıkıyor, daha çok yanlış var ama bulmacanın gri kalanını başkaları bulsun.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:01
GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı
4b izlenme · 8 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
12b izlenme · 5 gün
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,8b izlenme · 7 ay
03:28
Türkiye'nin yeni göz bebeği Akıncı taarruzi İHA hakkında her şey
2,4b izlenme · 5 sa. yeni video
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,7b izlenme · 7 ay
05:14
GameX 2018: Rampage Röportajı
9,5b izlenme · 8 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,4b izlenme · 7 ay
03:52
GameX 2018: Fuar Turu 2
7,9b izlenme · 8 ay
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
06:26
Yüksek performans için hareketli klavye | Predator Helios 700
2,4b izlenme · 1 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,9b izlenme · 2 hf.
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,2b izlenme · 8 ay
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,2b izlenme · 7 ay
05:19
Bu da oldu | RGB ışıklı oyuncu masası
1,9b izlenme · 16 sa. yeni video
06:00
GameX 2018 Fuar Değerlendirmesi
7,5b izlenme · 8 ay
03:55
GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 3: Buried Alive
6,2b izlenme · 8 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim