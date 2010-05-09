Fujitsu'dan kendini temizleyen klima

Genel Yayın Yönetmeni
Kendini temizleyen klima yanı sıra ortamdaki kötü kokuları filtreleyebilen Plasma serisi klimalar üst düzey konfor vaad ediyor.
ISK-SODEX 2010'dan ilgi çekici standlardan biri de Fujitsu'ya aitti. Kendini temizleyen klima yanı sıra ortamdaki kötü kokuları filtreleyebilen Plasma serisi klimalar üst düzey konfor vaad ediyor.
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Teşekkür ettim aydınlatıcı bilgi :) toshibaklima.com/...
adamlar üretmiş
ya ne temizlemesi, klima çalışırken filtreler alta iniyor üstler şinanay
Klima Bölümündeki çalışmanız için teşekkürler,faydalı oldu bu görüntüler+
Saygılar+
Pekde özel bir şey değil, seneler önce panasonicde olan ve 3 boru ile tozu dışarı taşıyan modeli vardı ve o da filtreleri temizliyor
quiet modeli varmış adam demek istiyor quiet tuşu var
filtreler aşagı dogru inerken klima çalışmaya devam ediyorsa yukarda açıkda kalan yerden eşanjöre toz girmeye devam edecek ee orası ne olacak onu söyleyen yok
nocria 29000 btu ısıtma yapıyormuş sattıgı malı bilmiyor 31400 btu çıkıyor, daha çok yanlış var ama bulmacanın gri kalanını başkaları bulsun.