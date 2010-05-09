Fujitsu'dan kendini temizleyen klima

Kendini temizleyen klima yanı sıra ortamdaki kötü kokuları filtreleyebilen Plasma serisi klimalar üst düzey konfor vaad ediyor.

ISK-SODEX 2010'dan ilgi çekici standlardan biri de Fujitsu'ya aitti. Kendini temizleyen klima yanı sıra ortamdaki kötü kokuları filtreleyebilen Plasma serisi klimalar üst düzey konfor vaad ediyor.