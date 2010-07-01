Fujitsu'dan yeni bir tablet bilgisayar daha; Lifebook TH700

Fujitsu'nun Lifebook serisi bilgisayarlarına bir yenisi daha eklendi: TH700. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden 1.099$ civarında satılan TH700, 12.1 inç boyutundaki ve WXGA çözünürlüğündeki led aydınlatmalı dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor; 2.26 GHz frekansında çalışan Intel Core i3-350M işlemciden ve 4 GB DDR3 1066 MHz RAM'den (2 x 2 GB) güç alıyor. Windows 7 Home Edition Premium ve Microsoft Office Starter 2010 ile birlikte gelen TH700'ün ön plana çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde;

? Dahili webcam

? 320 GB, 5400 RPM, S-ATA 150 sabit disk

? Gigabit ethernet LAN

? Atheros XSPAN 802.11 b/g/n

? Bluetooth

? Intel HD graphics

? 6 hücreli 5200 mAh lityum iyon batarya

? HDMI portu

? Parmak izi sensörü

? Işık sensörü

? DVD yazıcı