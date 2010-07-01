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Fujitsu'dan yeni bir tablet bilgisayar daha; Lifebook TH700

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
1
2
knight
Haber Editörü
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Fujitsu'nun Lifebook serisi bilgisayarlarına bir yenisi daha eklendi: TH700. Firmanın resmi internet sitesi üzerinden 1.099$ civarında satılan TH700, 12.1 inç boyutundaki ve WXGA çözünürlüğündeki led aydınlatmalı dokunmatik ekranıyla dikkat çekiyor; 2.26 GHz frekansında çalışan Intel Core i3-350M işlemciden ve 4 GB DDR3 1066 MHz RAM'den (2 x 2 GB) güç alıyor. Windows 7 Home Edition Premium ve Microsoft Office Starter 2010 ile birlikte gelen TH700'ün ön plana çıkan diğer özellikleri ise şu şekilde;

? Dahili webcam
? 320 GB, 5400 RPM, S-ATA 150 sabit disk
? Gigabit ethernet LAN
? Atheros XSPAN 802.11 b/g/n
? Bluetooth
? Intel HD graphics
? 6 hücreli 5200 mAh lityum iyon batarya
? HDMI portu
? Parmak izi sensörü
? Işık sensörü
? DVD yazıcı


http://store.shopfujitsu.com/fpc/Ecommerce/buildseriesbean.do?series=TH700 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
kapatınca 10 cm olur bu.ekran kartıda dikkat çekici intel hd graphics ne bu model falan yok mu
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vidoko 9 yıl
kalınmı olmuş kabamı anlamadım :))
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