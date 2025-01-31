Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, kulaklıklarda UWB ile kayıpsız ses dönemine ilerliyor

    Bluetooth kulaklıklar 3.5mm jak standardının kaybolmasıyla birlikte standart haline geldi. Ancak Samsung, sesi Bluetooth yerine UWB üzerinden iletmeyi planlıyor.
    Samsung, Bluetooth'un sınırlarını aşıyor: UWB ile kayıpsız ses Tam Boyutta Gör
    Çok uzunca bir süre akıllı telefonlardaki ses iletimi ağırlıklı olarak 3.5mm jak girişi üzerinden ve kablolu kulaklıklardan sağlandı. Apple'ın iPhone 7 ile 3,5 mm kulaklık girişinden vazgeçmesinin ardından ise tüm sektör kablosuzlaşma yoluna girdi ve Bluetooth kulaklıklar yeni standart haline geldi. Ancak Samsung’un Bluetooth’a alternatif bir çözüm üzerinde çalıştığı görülüyor.

    Ses iletimi Bluetooth yerine UWB üzerinden yapılacak

    ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan bir patent başvurusuna göre, Güney Koreli teknoloji devi, gelecekteki Galaxy Buds modellerinde Bluetooth yerine ultra geniş bant (UWB) teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. İlk bağlantının yine Bluetooth üzerinden kurulacağı ancak ses aktarımının UWB ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.

    Bu değişiklik, Bluetooth'un uzun süredir eleştirilen gecikme ve bant genişliği sınırlamalarına çözüm getirebilir. Samsung’un patent açıklamalarına göre UWB teknolojisi, daha düşük gecikme süresi, minimum parazit, daha yüksek veri aktarım hızı (20Mbps’ye kadar) ve daha düşük güç tüketimi sağlayacak.

    Bluetooth’un mevcut bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle kayıpsız ses aktarımı da UWB ile mümkün hale gelmiş olacak. Samsung’un bunu gelecekteki Galaxy Buds modellerine getirmesi satışları ciddi oranda artırabilir. Samsung'un patentinde bahsettiği avantajlardan yararlanmak için kaynak cihazın (telefon, bilgisayar ya da tablet) UWB donanımına sahip olması gerektiğini de belirtmek gerek. Ancak zaten Samsung, Google ve Apple'ın premium telefonları UWB donanımına sahip.

    Samsung, UWB ile ses aktarımında yeni bir dönem başlatmayı hedeflerken, Qualcomm ise XPAN destekli kulaklıklarla Wi-Fi üzerinden ses aktarımı yapmayı planlıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte kablosuz ses deneyiminde kalitenin ciddi oranda yükseldiğini göreceğiz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sports international üyelik ücreti 2024 bira toplama oyunu buzzer + 18 ne işe yarar araba neden fan açmaz muayyer ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum