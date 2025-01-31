Samsung, kulaklıklarda UWB ile kayıpsız ses dönemine ilerliyor

Ses iletimi Bluetooth yerine UWB üzerinden yapılacak
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan bir patent başvurusuna göre, Güney Koreli teknoloji devi, gelecekteki Galaxy Buds modellerinde Bluetooth yerine ultra geniş bant (UWB) teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. İlk bağlantının yine Bluetooth üzerinden kurulacağı ancak ses aktarımının UWB ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.
Bu değişiklik, Bluetooth'un uzun süredir eleştirilen gecikme ve bant genişliği sınırlamalarına çözüm getirebilir. Samsung’un patent açıklamalarına göre UWB teknolojisi, daha düşük gecikme süresi, minimum parazit, daha yüksek veri aktarım hızı (20Mbps’ye kadar) ve daha düşük güç tüketimi sağlayacak.
Bluetooth’un mevcut bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle kayıpsız ses aktarımı da UWB ile mümkün hale gelmiş olacak. Samsung’un bunu gelecekteki Galaxy Buds modellerine getirmesi satışları ciddi oranda artırabilir. Samsung'un patentinde bahsettiği avantajlardan yararlanmak için kaynak cihazın (telefon, bilgisayar ya da tablet) UWB donanımına sahip olması gerektiğini de belirtmek gerek. Ancak zaten Samsung, Google ve Apple'ın premium telefonları UWB donanımına sahip.
Samsung, UWB ile ses aktarımında yeni bir dönem başlatmayı hedeflerken, Qualcomm ise XPAN destekli kulaklıklarla Wi-Fi üzerinden ses aktarımı yapmayı planlıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte kablosuz ses deneyiminde kalitenin ciddi oranda yükseldiğini göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P