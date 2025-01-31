Samsung, kulaklıklarda UWB ile kayıpsız ses dönemine ilerliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çok uzunca bir süre akıllı telefonlardaki ses iletimi ağırlıklı olarak 3.5mm jak girişi üzerinden ve kablolu kulaklıklardan sağlandı. Apple'ın iPhone 7 ile 3,5 mm kulaklık girişinden vazgeçmesinin ardından ise tüm sektör kablosuzlaşma yoluna girdi ve Bluetooth kulaklıklar yeni standart haline geldi. Ancak Samsung’un Bluetooth’a alternatif bir çözüm üzerinde çalıştığı görülüyor.

Ses iletimi Bluetooth yerine UWB üzerinden yapılacak

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yapılan bir patent başvurusuna göre, Güney Koreli teknoloji devi, gelecekteki Galaxy Buds modellerinde Bluetooth yerine ultra geniş bant (UWB) teknolojisini kullanmaya hazırlanıyor. İlk bağlantının yine Bluetooth üzerinden kurulacağı ancak ses aktarımının UWB ile gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Bu değişiklik, Bluetooth'un uzun süredir eleştirilen gecikme ve bant genişliği sınırlamalarına çözüm getirebilir. Samsung’un patent açıklamalarına göre UWB teknolojisi, daha düşük gecikme süresi, minimum parazit, daha yüksek veri aktarım hızı (20Mbps’ye kadar) ve daha düşük güç tüketimi sağlayacak.

Galaxy S25 serisi, S24 serisindeki kumlu ekran problemini çözüyor 2 gün önce eklendi

Bluetooth’un mevcut bant genişliği kısıtlamaları nedeniyle kayıpsız ses aktarımı da UWB ile mümkün hale gelmiş olacak. Samsung’un bunu gelecekteki Galaxy Buds modellerine getirmesi satışları ciddi oranda artırabilir. Samsung'un patentinde bahsettiği avantajlardan yararlanmak için kaynak cihazın (telefon, bilgisayar ya da tablet) UWB donanımına sahip olması gerektiğini de belirtmek gerek. Ancak zaten Samsung, Google ve Apple'ın premium telefonları UWB donanımına sahip.

Samsung, UWB ile ses aktarımında yeni bir dönem başlatmayı hedeflerken, Qualcomm ise XPAN destekli kulaklıklarla Wi-Fi üzerinden ses aktarımı yapmayı planlıyor. Dolayısıyla yakın gelecekte kablosuz ses deneyiminde kalitenin ciddi oranda yükseldiğini göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Kulaklık Haberleri

Samsung, Bluetooth'un sınırlarını aşıyor: UWB ile kayıpsız ses