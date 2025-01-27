2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy S25 Ultra bildiğiniz üzere Bluetooth özelliği olmayan bir S Pen ile geliyor. Samsung'un Bluetooth destekli S Pen'i ayrı olarak satışa sunacağı ortaya çıktı. Kalemle daha fazla işlevsellik elde etmek isteyenler, Bluetooth özellikli S Pen'i ayrıca satın alınabilecekler. Ancak fiyat etiketi henüz belli değil.

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Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında, Bluetooth özellikli S Pen'in ayrı olarak satılacağı açıkça belirtildi. Kullanıcılar Bluetooth bağlantısı sayesinde hem yerleşik hem de üçüncü taraf uygulamalarda hızlı işlemler yapma, uzaktan fotoğraf ve video çekimlerini kontrol etme ve video oynatımını yönetme gibi fonksiyonlara sahip oluyor.

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Ek fonsiyonlar isteyen ayrıca satın acak

Önceki Galaxy S Ultra modellerinde sunulan S Pen bildiğiniz üzere Bluetooth özellikliydi. Ancak bu teknolojiye sahip kalemler şarj gerektiriyor ve telefonun bataryasını da bir miktar tüketiyor. Galaxy S25 Ultra'da S Pen hala dahili olarak mevcut ancak Bluetooth desteği yok. Dolayısı ile daha fazla özellik isteyen kullanıcıların, Bluetooth'lu S Pen'i ayrı olarak satın alması gerekecek.

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Galaxy S25 Ultra için Bluetooth özellikli S Pen ayrı satılacak