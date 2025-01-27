Galaxy S25 Ultra için Bluetooth özellikli S Pen ayrı satılacak

Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında, Bluetooth özellikli S Pen'in ayrı olarak satılacağı açıkça belirtildi. Kullanıcılar Bluetooth bağlantısı sayesinde hem yerleşik hem de üçüncü taraf uygulamalarda hızlı işlemler yapma, uzaktan fotoğraf ve video çekimlerini kontrol etme ve video oynatımını yönetme gibi fonksiyonlara sahip oluyor.
Ek fonsiyonlar isteyen ayrıca satın acak
Önceki Galaxy S Ultra modellerinde sunulan S Pen bildiğiniz üzere Bluetooth özellikliydi. Ancak bu teknolojiye sahip kalemler şarj gerektiriyor ve telefonun bataryasını da bir miktar tüketiyor. Galaxy S25 Ultra'da S Pen hala dahili olarak mevcut ancak Bluetooth desteği yok. Dolayısı ile daha fazla özellik isteyen kullanıcıların, Bluetooth'lu S Pen'i ayrı olarak satın alması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)