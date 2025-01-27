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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 Ultra için Bluetooth özellikli S Pen ayrı satılacak

    Samsung'un kısa süre önce tanıttığı Galaxy S25 Ultra, Bluetooth özelliği olmayan bir S Pen ile birlikte geliyor. Güney Koreli şirket akıllı telefon için Bluetooth destekli S Pen'i ayrı olarak satacak
    Galaxy S25 Ultra için Bluetooth özellikli S Pen ayrı satılacak Tam Boyutta Gör
    Galaxy S25 Ultra bildiğiniz üzere Bluetooth özelliği olmayan bir S Pen ile geliyor. Samsung'un Bluetooth destekli S Pen'i ayrı olarak satışa sunacağı ortaya çıktı. Kalemle daha fazla işlevsellik elde etmek isteyenler, Bluetooth özellikli S Pen'i ayrıca satın alınabilecekler. Ancak fiyat etiketi henüz belli değil.

    Güney Koreli şirket tarafından yayınlanan bir blog yazısında, Bluetooth özellikli S Pen'in ayrı olarak satılacağı açıkça belirtildi. Kullanıcılar Bluetooth bağlantısı sayesinde hem yerleşik hem de üçüncü taraf uygulamalarda hızlı işlemler yapma, uzaktan fotoğraf ve video çekimlerini kontrol etme ve video oynatımını yönetme gibi fonksiyonlara sahip oluyor.

    Galaxy S25 Ultra için Bluetooth özellikli S Pen ayrı satılacak Tam Boyutta Gör

    Ek fonsiyonlar isteyen ayrıca satın acak

    Önceki Galaxy S Ultra modellerinde sunulan S Pen bildiğiniz üzere Bluetooth özellikliydi. Ancak bu teknolojiye sahip kalemler şarj gerektiriyor ve telefonun bataryasını da bir miktar tüketiyor. Galaxy S25 Ultra'da S Pen hala dahili olarak mevcut ancak Bluetooth desteği yok. Dolayısı ile daha fazla özellik isteyen kullanıcıların, Bluetooth'lu S Pen'i ayrı olarak satın alması gerekecek.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 4 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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    Forumdan Konular

    yurtdışı telefon 3 yıl sonra ne olur video çekerken kamera değiştirme dişi muhabbet kuşu konuşur mu egm 40 gb tarifesi peluş mont tüy döküyor ne yapmalıyım

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