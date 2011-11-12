Fujitsu'nun ultrabook modelleri gün ışığına çıktı

Japon elektronik devi Fujits'nun Ultrabook modelleri göründü. Asus ile benzer şekilde 11.6-inç ve 13.3-inç olmak üzere iki farklı model hazırlayan firma, 13.3-inç boyutundaki modelini Tayvan'da tanıttı. Lifebook SH771 model adını taşıyan yeni ultrabook, Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alıyor ve Magnezyum alaşım yekpare kasa ile geliyor.

1.22Kg ağırlığında olduğu belirtilen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, depolama sürücüsü olarak SSD kullanıyor ve grafik tarafındaki gücünü Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik biriminden alıyor. Bağlantı özellikleri açısından USB 3.0 portunu da üzerinde barındıran yeni ultrabook, çift renkli (siyah ve gri) tasarıma sahip. Fujitsu'nun 11.6-inç boyutundaki modeli ise ince çerçeveli ekranı ile tasarım anlamında dikkat çekecek gibi görünüyor.

Bu arada Fujitsu'nun dizüstü bilgisayar üretiminde ağırlıklı olarak Tayvanlı firmalarla çalıştığını ve 2011'deki üretimin %70'ini Quanta, Wistron ve Inventec'e yaptırdığı bildiriliyor.Bu arada 2012'de lanse edilecek 22nm Ivy Bridge platformuyla birlikte Fujitsu'nun dış üretimi %50'ye düşürerek kendi üretimine ağırlık vereceği de gelen haberler arasında yer alıyor.