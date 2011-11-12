Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fujitsu'nun ultrabook modelleri gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9b
1
7
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Fujitsu'nun ultrabook modelleri gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör
Japon elektronik devi Fujits'nun Ultrabook modelleri göründü. Asus ile benzer şekilde 11.6-inç ve 13.3-inç olmak üzere iki farklı model hazırlayan firma, 13.3-inç boyutundaki modelini Tayvan'da tanıttı.  Lifebook SH771 model adını taşıyan yeni ultrabook, Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alıyor ve Magnezyum alaşım yekpare kasa ile geliyor.
1.22Kg ağırlığında olduğu belirtilen ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayar, depolama sürücüsü olarak SSD kullanıyor ve grafik tarafındaki gücünü Intel'in işlemciye entegre HD 3000 grafik biriminden alıyor. Bağlantı özellikleri açısından USB 3.0 portunu da üzerinde barındıran yeni ultrabook, çift renkli (siyah ve gri) tasarıma sahip. Fujitsu'nun 11.6-inç boyutundaki modeli ise ince çerçeveli ekranı ile tasarım anlamında dikkat çekecek gibi görünüyor.
 Bu arada Fujitsu'nun dizüstü bilgisayar üretiminde ağırlıklı olarak Tayvanlı firmalarla çalıştığını ve 2011'deki üretimin %70'ini Quanta, Wistron ve Inventec'e yaptırdığı bildiriliyor.Bu arada 2012'de lanse edilecek 22nm Ivy Bridge platformuyla birlikte Fujitsu'nun dış üretimi %50'ye düşürerek kendi üretimine ağırlık vereceği de gelen haberler arasında yer alıyor.
Fujitsu'nun ultrabook modelleri gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör
Fujitsu'nun ultrabook modelleri gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chamicals2 8 yıl
@diroksan ultrabook intelin çıkardığı birşey adamlar sponsorda olmuş dh'e ooohhh tadindan yenmez artık bu sayfa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MacMania 7 yıl
çok ergonomik görünmüyo hemde fujitsunun çok iyi satış yapacağını düyünmüyorum yüzlerce seçenek varken
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 8 yıl
Keşke güzel bir fotoğraf makinesi ile çekselermiş yazık ya ödenekler az demekki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BraVe_06 8 yıl
Klavyenin üzerinde yazılar olmayınca güzel duruyormuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirokzan 8 yıl
her ultrabook haberini intel sayfasında göstermek zorunda mısınız?sinir bozucu birsey...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turbo-powwer 8 yıl
İntel kafayı taktı bir kere tutulmaz artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Nokia Türkiye yeni telefonlarla ilgili sorularımızı yanıtladı 8 yıl Video: Nedir bu Ultrabook dedikleri ? 8 yıl Logitech Performance Mouse MX video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim