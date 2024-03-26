Teknoloji devleri Nvidia’nın yapay zeka hakimiyetine savaş açtı

Devler Nvidia’nın AI hakimiyetine savaş açtı
Teknoloji devleri Nvidia’nın yapay zeka pazarına hakim olmasını kolaylaştıran yazılım avantajlarını ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiriyor. Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung ve diğer teknoloji şirketleri tarafından oluşturulan UXL Foundation (Unified Acceleration Foundation), Nvidia’nın kapalı yazılım teknolojisine açık kaynaklı bir alternatif geliştiriyor.
UXL Foundation projesinin nihai detayları henüz belli değil ancak teknik ayrıntılar yılın ikinci yarısına kadar olgunlaşmış olacak. Bununla birlikte proje, belirli kodlama dilleri, kod tabanları ve diğer araçlar gibi gereksinimleri ortadan kaldırmak için Intel'in geliştirdiği OneAPI açık standardına dayanacak. OneAPI, Nvidia’nın doğrudan CUDA platformunu hedef alacak.
Geçtiğimiz ay 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk yonga üreticisi olan Nvidia, H100, yakında piyasaya çıkacak olan H200 ve hemen ardından göreceğimiz B200/B100 GPU’ları gibi donanımlarla hızlı bir büyüme yaşadı. Ancak yaşanan büyüme sadece donanımdan kaynaklanmıyor. CUDA platformu Nvidia’nın donanımlarına özel olsa da mevcut durumda pek rakibi de yok.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...