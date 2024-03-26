Teknoloji devleri Nvidia’nın yapay zeka hakimiyetine savaş açtı

Tam Boyutta Gör Nvidia, özellikle ChatGPT ile başlayan yapay zeka tsunamisine doğru zamanda doğru ürünlere sahip bir şekilde yakalandı. Firma bu avantajı harika bir şekilde kullanırken dev dalgalarda adeta sörf yaptı ve piyasaları altüst etti. Ancak Nvidia’nın yapay zeka alanındaki hakimiyeti diğer dev şirketler tarafından çok da tasvip edilen bir durum değil. Bu bağlamda Google, Intel ve Arm, UXL Foundation projesi ile Nvidia'nın yazılımdaki gücünü kırmak istiyor.

Devler Nvidia’nın AI hakimiyetine savaş açtı

Teknoloji devleri Nvidia’nın yapay zeka pazarına hakim olmasını kolaylaştıran yazılım avantajlarını ortadan kaldırmak için güçlerini birleştiriyor. Intel, Google, Arm, Qualcomm, Samsung ve diğer teknoloji şirketleri tarafından oluşturulan UXL Foundation (Unified Acceleration Foundation), Nvidia’nın kapalı yazılım teknolojisine açık kaynaklı bir alternatif geliştiriyor.

UXL Foundation projesinin nihai detayları henüz belli değil ancak teknik ayrıntılar yılın ikinci yarısına kadar olgunlaşmış olacak. Bununla birlikte proje, belirli kodlama dilleri, kod tabanları ve diğer araçlar gibi gereksinimleri ortadan kaldırmak için Intel'in geliştirdiği OneAPI açık standardına dayanacak. OneAPI, Nvidia’nın doğrudan CUDA platformunu hedef alacak.

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Geçtiğimiz ay 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan ilk yonga üreticisi olan Nvidia, H100, yakında piyasaya çıkacak olan H200 ve hemen ardından göreceğimiz B200/B100 GPU’ları gibi donanımlarla hızlı bir büyüme yaşadı. Ancak yaşanan büyüme sadece donanımdan kaynaklanmıyor. CUDA platformu Nvidia’nın donanımlarına özel olsa da mevcut durumda pek rakibi de yok.

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Google, Intel ve Arm’dan Nvidia’ya yapay zeka hamlesi