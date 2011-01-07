GENİUS GPP-1000 Projektör

Yenilikçi ürünleri ile ünlü Genius, GPP-1000 Pico projektör ile ürün çeşitlerine bir yenisini daha ekledi.



Cep boyutundaki dizaynı ve hafifliği ile dikkat çeken GPP-1000, soğutma fanına gerek olmadan çalışıyor ve anında açılıp kapanabiliyor.



GPP-1000, canlı renkler için VGA (640 x 480) çözünürlükte, 3M LCOS LED teknolojisi ile RGB LED projeksiyon ve 12 ışık birimi parlaklık kullanıyor.

Cebinize sığacak kadar küçük boyutlara sahip olan projektör, buna rağmen 6”~65” arasında değişen ekran boyutlarında gösterim yapabiliyor.

GPP-1000, medyaları görüntülemek ve iş sunumları yapmak için yeni bir yol yaratıyor.



1 GB dâhili hafızası olan GPP-1000’in SD hafızasını 32 GB’a kadar arttırabilirsiniz.



Fotoğrafları ve videoları görüntülemek veya sunum yapmak için herhangi bir boş yüzeyde kullanılabilen projektör, dâhili hoparlörler ve bir adet VGA girişine de sahip.



GPP-1000 ile USB kablosu kullanarak bir bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi veya cep telefonundaki video, fotoğraf ve sunumları paylaşabilirsiniz. Sadece dört alkalin pil ile iki saatin üzerinde çalışma süresine sahip olan projektörü ayrıca adaptörü ile kullanmak da mümkün. GPP-1000 deneyimlerinizi paylaşmak veya iş amacıyla kullanmak için ideal bir ürün.



SON KULLANICI FİYATI: 300.00 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı