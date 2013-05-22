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G.SKILL ekibi Computex 2013 fuarında hız aşırtma rekoru denemesi yapacak

6 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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G.SKILL ekibi Computex 2013 fuarında hız aşırtma rekoru denemesi yapacak

Bellek ve depolama çözümleri yanında devre kartları testleri konusunda faaliyet gösteren üreticilerden birisi olan Tayvanlı G.SKILL, ülkesinin ev sahibi olduğu Computex 2013 fuarında farklı marka anakartlarla hız aşırtma rekoru kırmaya çalışacak.

G.SKILL ekibi ile birlikte Asus, Evga, Gigabyte ve MSI firmalarından da birer uzman hız aşırtma rekoru denemelerinde birlikte çalışacak. 

Denemelerde Intel Z87 tabanlı Asus, Evga, Gigabyte ve MSI anakartları üzerinde çalışan çarpan kilidi açık Haswell tabanlı Intel işlemciler kullanılacak. Güç kaynağı Cooler Master SPM2 1500W iken, soğutma tüpleri de Kingpincooling'den sağlanacak. RAM ise yine G.SKILL'den olacak.

Nangang sergi merkezinde yapılacak denemelerde Avustralya, Japonya, Singapur, İsveç, İsviçre, Tayvan ve ABD'li uzman hız aşırtıcılar şanslarını deneyecek. 

4-6 Haziran arasında yapılacak testlerde G.SKILL ve Hwbot web sitesi üzerinden canlı yayın yapılacak. Ayrıca Hwbot, G.SKILL için özel bir sayfa açarak benchmark sonuçlarını anlık olarak yansıtacak.

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DH | equ* 6 yıl en beğenilen
Atari dövüş oyununda karakter seçme ekranı gibi olmuş kapak resmi
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DH Misafiri 5 yıl
İstanbul sokaklarında tecrübeli overlokcu aranıyor ilanları görürdüm de kulak asmazdım
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hlttmz 6 yıl
Dayının sloganı şu olsa gerek... "Çekerim emaneti, s**erim adaleti"
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Ketçaplı Pilav 6 yıl
@Hey gitse ne yapar acaba?
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redoracle 6 yıl
Valla fiyatları 2 katına çıkarıp cüzdanlara shoryuken çektiler zaten rekor kimin umrunda.
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hazarRS 6 yıl
Millet emekli olduktan sonra yazlık alır bahçeyle böcekle meşgul olurlar. Fredyama da overclockla meşgale bulmuş resmen.
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Moribito 6 yıl
Choose your players:

Player 1: Fredyama
Player 2: HiCookie

READY, FIGHTO!
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Zero Limit 6 yıl
bu tip manyak uçuk işlerle uğraşan adamların asosyal olduğu bir kez daha resimlerle kanıtlandı.




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thal1on 6 yıl
HiCookie kazanır, aha buraya yazıyorum.
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sis651 6 yıl thal1on
RingThalion

HiCookie kazanır, aha buraya yazıyorum.

Yanlı olacaktır, G.Skill kazanır bence.
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Discount Specialist 6 yıl
GIGABYTE'in elemanı Ryu sanki
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DH | equ* 6 yıl
Atari dövüş oyununda karakter seçme ekranı gibi olmuş kapak resmi
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REDSTONE 6 yıl
Yapsınlar bakalım, bekliyoruz.
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Huzur53 6 yıl
Ya şu overclock hakkında hiç bir bilgim yok bana bi link atsanız da öğrensem okusam çok hevesliyim ama anlayamıyorum hiç birşey.
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5 etiket daha asus Computex 2013 evga g.skill gigabyte
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