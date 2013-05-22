G.SKILL ekibi Computex 2013 fuarında hız aşırtma rekoru denemesi yapacak





Bellek ve depolama çözümleri yanında devre kartları testleri konusunda faaliyet gösteren üreticilerden birisi olan Tayvanlı G.SKILL, ülkesinin ev sahibi olduğu Computex 2013 fuarında farklı marka anakartlarla hız aşırtma rekoru kırmaya çalışacak.





G.SKILL ekibi ile birlikte Asus, Evga, Gigabyte ve MSI firmalarından da birer uzman hız aşırtma rekoru denemelerinde birlikte çalışacak.





Denemelerde Intel Z87 tabanlı Asus, Evga, Gigabyte ve MSI anakartları üzerinde çalışan çarpan kilidi açık Haswell tabanlı Intel işlemciler kullanılacak. Güç kaynağı Cooler Master SPM2 1500W iken, soğutma tüpleri de Kingpincooling'den sağlanacak. RAM ise yine G.SKILL'den olacak.





Nangang sergi merkezinde yapılacak denemelerde Avustralya, Japonya, Singapur, İsveç, İsviçre, Tayvan ve ABD'li uzman hız aşırtıcılar şanslarını deneyecek.





4-6 Haziran arasında yapılacak testlerde G.SKILL ve Hwbot web sitesi üzerinden canlı yayın yapılacak. Ayrıca Hwbot, G.SKILL için özel bir sayfa açarak benchmark sonuçlarını anlık olarak yansıtacak.