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    Anlık Bildirim

    OLED monitör satışları bu yıl yüzde 181 artış gösterdi

    OLED monitör satışları ve sevkiyatı 2024 yılında tavan yaptı. Trendforce tarafından yayınlanan rapora göre OLED monitör satışları bu yıl yüzde 181 oranında artış gösterdi.
    OLED monitör satışları bu yıl yüzde 181 artış gösterdi Tam Boyutta Gör
    OLED monitör pazarında son dönemde oldukça hızlı bir büyüme yaşanıyor. 2024 yılında OLED monitör sevkiyatlarının, geçen yıla oranla yüzde 181 artış gösterdiği bildirildi. Bu hızlı büyüme özellikle oyun odaklı OLED ekranların gelişen panel teknolojileriyle daha popüler hale gelmesi sayesinde gerçekleşti. Ancak en büyük katkı ise düşen fiyatlar ile sağlandı.

    Pazarın lideri Samsung

    TrendForce analistlerinin hazırladığı yeni bir rapora göre, OLED monitör sevkiyatlarının yıl sonunda 1.44 milyona ulaşması bekleniyor. Samsung, özellikle QD-OLED panelleri ile pazara liderlik ederken, bu teknolojinin OLED monitör sevkiyatlarındaki payı 2023'te yüzde 53.5 iken, 2024'te yüzde 73'e çıkması bekleniyor. LG'nin WOLED teknolojisine dayalı pazar payının ise yüzde 26'ya düşeceği öngörülüyor.

    Rapor, Samsung’un agresif üretim artışına vurgu yaparak, QD-OLED teknolojisinin pazar hakimiyetini sağlamlaştıracağını belirtiyor. MSI gibi markaların da OLED ürün yelpazelerini genişleterek pazardaki rekabeti artırdığına dikkat çekiliyor.

    2024 yılı itibarıyla OLED monitör pazarındaki marka bazlı pazar payı şu şekilde dağılıyor:

    • Samsung: %31
    • LG: %19
    • ASUS: %14
    • Dell: %14
    • MSI: %11
    • GIGABYTE: %3
    • Diğer: %8

    MSI'nin OLED monitör pazarındaki hızlı büyümesi dikkat çekici. Marka, son yıllarda yaptığı genişlemelerle pazar payını artırarak, büyük oyuncular olan ASUS ve Dell'in hemen arkasına yerleşti. Rapor, OLED monitör pazarındaki bu yüzde 181'lik büyümenin tek seferlik bir artış olmadığını ve önümüzdeki yıllarda da benzer büyüme oranlarının devam edeceğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 49 dakika önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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