OLED monitör satışları bu yıl yüzde 181 artış gösterdi

Pazarın lideri Samsung
TrendForce analistlerinin hazırladığı yeni bir rapora göre, OLED monitör sevkiyatlarının yıl sonunda 1.44 milyona ulaşması bekleniyor. Samsung, özellikle QD-OLED panelleri ile pazara liderlik ederken, bu teknolojinin OLED monitör sevkiyatlarındaki payı 2023'te yüzde 53.5 iken, 2024'te yüzde 73'e çıkması bekleniyor. LG'nin WOLED teknolojisine dayalı pazar payının ise yüzde 26'ya düşeceği öngörülüyor.
Rapor, Samsung’un agresif üretim artışına vurgu yaparak, QD-OLED teknolojisinin pazar hakimiyetini sağlamlaştıracağını belirtiyor. MSI gibi markaların da OLED ürün yelpazelerini genişleterek pazardaki rekabeti artırdığına dikkat çekiliyor.
2024 yılı itibarıyla OLED monitör pazarındaki marka bazlı pazar payı şu şekilde dağılıyor:
- Samsung: %31
- LG: %19
- ASUS: %14
- Dell: %14
- MSI: %11
- GIGABYTE: %3
- Diğer: %8
MSI'nin OLED monitör pazarındaki hızlı büyümesi dikkat çekici. Marka, son yıllarda yaptığı genişlemelerle pazar payını artırarak, büyük oyuncular olan ASUS ve Dell'in hemen arkasına yerleşti. Rapor, OLED monitör pazarındaki bu yüzde 181'lik büyümenin tek seferlik bir artış olmadığını ve önümüzdeki yıllarda da benzer büyüme oranlarının devam edeceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)