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Tam Boyutta Gör OLED monitör pazarında son dönemde oldukça hızlı bir büyüme yaşanıyor. 2024 yılında OLED monitör sevkiyatlarının, geçen yıla oranla yüzde 181 artış gösterdiği bildirildi. Bu hızlı büyüme özellikle oyun odaklı OLED ekranların gelişen panel teknolojileriyle daha popüler hale gelmesi sayesinde gerçekleşti. Ancak en büyük katkı ise düşen fiyatlar ile sağlandı.

Pazarın lideri Samsung

TrendForce analistlerinin hazırladığı yeni bir rapora göre, OLED monitör sevkiyatlarının yıl sonunda 1.44 milyona ulaşması bekleniyor. Samsung, özellikle QD-OLED panelleri ile pazara liderlik ederken, bu teknolojinin OLED monitör sevkiyatlarındaki payı 2023'te yüzde 53.5 iken, 2024'te yüzde 73'e çıkması bekleniyor. LG'nin WOLED teknolojisine dayalı pazar payının ise yüzde 26'ya düşeceği öngörülüyor.

Monitör Tavsiyeleri 2 gün önce eklendi

Rapor, Samsung’un agresif üretim artışına vurgu yaparak, QD-OLED teknolojisinin pazar hakimiyetini sağlamlaştıracağını belirtiyor. MSI gibi markaların da OLED ürün yelpazelerini genişleterek pazardaki rekabeti artırdığına dikkat çekiliyor.

2024 yılı itibarıyla OLED monitör pazarındaki marka bazlı pazar payı şu şekilde dağılıyor:

Samsung: %31

LG: %19

ASUS: %14

Dell: %14

MSI: %11

GIGABYTE: %3

Diğer: %8

MSI'nin OLED monitör pazarındaki hızlı büyümesi dikkat çekici. Marka, son yıllarda yaptığı genişlemelerle pazar payını artırarak, büyük oyuncular olan ASUS ve Dell'in hemen arkasına yerleşti. Rapor, OLED monitör pazarındaki bu yüzde 181'lik büyümenin tek seferlik bir artış olmadığını ve önümüzdeki yıllarda da benzer büyüme oranlarının devam edeceğini belirtiyor.

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OLED monitör satışları bu yıl yüzde 181 artış gösterdi