Gainward GTX 590 video inceleme; Kepler öncesinde Nvidia'nın amiral gemisi tekrar testte!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde son kullanıcılarla buluşmayacağını doğrulamış oldu.
Özel tasarımlı çözümleri bir kenara bırakırsak eğer, herhangi bir sürpriz model çıkmadığı takdirde Kepler jenerasyonu çıkana kadar en hızlı Nvidia kartı olarak kalması beklenen GeForce GTX 590, Gainward ile birlikte bir kez daha test merkezimizi ziyaret etti.
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Yalnız herkese merhaba kısmı bayağı değişikti noldu Erdi abi ? :D bayağı yavaş
Gelen bir soru üzerine yanıt verelim. Asus Mars II incelememiz hazır. İnceleme içerisinde sürpriz görüntüler de var :)
Bu arada yakında ekran kartı testlerinde revizyona gideceğiz. Hem sürücü güncellemesi yapacağız hem de oyun testlerinin sayısını arttıracağız.
Ayrıca tüm kartlar için sıcaklık ve gürültü seviyesi gibi ölçümleri de standart olarak sunmaya başlayacağız.
Yeni güncellemelerle ilgili ilk başlangıcı Asus Mars II ile attık ve arttırılan detaylara paralel olarak ekran kartı video incelemelerinin süresini de arttırdık.
Bu noktada sizi görüş, istek ve beklentileriniz bizim için büyük önem taşıyor, lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler.
Sevgiler,
Erdi "Fx57" Özüağ