Gainward GTX 590 video inceleme; Kepler öncesinde Nvidia'nın amiral gemisi tekrar testte!

Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde son kullanıcılarla buluşmayacağını doğrulamış oldu.

Özel tasarımlı çözümleri bir kenara bırakırsak eğer, herhangi bir sürpriz model çıkmadığı takdirde Kepler jenerasyonu çıkana kadar en hızlı Nvidia kartı olarak kalması beklenen GeForce GTX 590, Gainward ile birlikte bir kez daha test merkezimizi ziyaret etti.



