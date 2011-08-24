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Gainward GTX 590 video inceleme; Kepler öncesinde Nvidia'nın amiral gemisi tekrar testte!

8 yıl
123,2b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Kepler mimarisini temel alan yeni nesil ekran kartlarının 2012 öncesinde son kullanıcılarla buluşmayacağını doğrulamış oldu.
Özel tasarımlı çözümleri bir kenara bırakırsak eğer, herhangi bir sürpriz model çıkmadığı takdirde Kepler jenerasyonu çıkana kadar en hızlı Nvidia kartı olarak kalması beklenen GeForce GTX 590, Gainward ile birlikte bir kez daha test merkezimizi ziyaret etti.


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ulaulas 8 yıl en beğenilen
Güzel inceleme sağolun
Yalnız herkese merhaba kısmı bayağı değişikti noldu Erdi abi ? :D bayağı yavaş
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fx57 8 yıl
Merhaba,
Gelen bir soru üzerine yanıt verelim. Asus Mars II incelememiz hazır. İnceleme içerisinde sürpriz görüntüler de var :)
Bu arada yakında ekran kartı testlerinde revizyona gideceğiz. Hem sürücü güncellemesi yapacağız hem de oyun testlerinin sayısını arttıracağız.
Ayrıca tüm kartlar için sıcaklık ve gürültü seviyesi gibi ölçümleri de standart olarak sunmaya başlayacağız.
Yeni güncellemelerle ilgili ilk başlangıcı Asus Mars II ile attık ve arttırılan detaylara paralel olarak ekran kartı video incelemelerinin süresini de arttırdık.
Bu noktada sizi görüş, istek ve beklentileriniz bizim için büyük önem taşıyor, lütfen bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İlginiz ve desteğiniz için çok teşekkürler.
Sevgiler,
Erdi "Fx57" Özüağ
Merhaba,Gelen bir soru üzerine yanıt verelim. Asus Mars II incelememiz hazır. İnceleme içerisinde sürpriz görüntüler de var :)Bu arada yakında ekran kar...
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thal1on 8 yıl
"İnceliyeceğiz" lafını duyunca bir titredim, gözüm Mesut abiyi aradı. Ayrıca Erdi abi bildiğiniz üzere günde onlarca haber yazıyor. Dolayısıyla hızlı yazıp okuyor. Konuşmasına tabi ki birazda olsa yansıyacak. Bence gayet iyi bir üslubu var.
"İnceliyeceğiz" lafını duyunca bir titredim, gözüm Mesut abiyi aradı. Ayrıca Erdi abi bildiğiniz üzere günde onlarca haber yazıyor. Dolayısıyla hızlı yazıp okuy...
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Mr.Alp 8 yıl
Şimdiki ekran kartım gibi;asla şaşmam Nvidia'nın gücünden.
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TechnicaL 8 yıl
teşekkürler güzel inceleme olmuş. gtx570 hakkında daha iyi fikir sahibi oldum.
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tahir40 8 yıl
Bu enerji canavarı, süper kazık kartları kim alıyor merak ediyorum. Bu yorum yazanlar kullanıyor mu kartlardan? Yok ATI böyle yapar, yok nvidia şöyle eder... Bende HD6850 Cyclone Ekran kartı var. Çıtı çıkmıyor, her oyunu da HD çözünürlük, full ayarlarda oynatıyor kasmadan... Ne anlamı var ki 1000 liralık kart almanın...
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Bl00dyHell 8 yıl
Nvidia Fermi mimarisini bir türlü toparlayamadı. Kepler mimarisinde benzer sorunlar yaşamazlar umarım.
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DH Misafiri 8 yıl
hem ati hem nvidia ile 1 sene civarı kullanılmış kartlarla, aynı kartların sıfır olanlarını karşılaştırıp ilk günkü performansını verip vermediğiyle ilgili bir test yapsanız, desem çokmu fantastik bir istekte bulunmuş olurum :DDD
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HAAltuntas 8 yıl
İnceleme için teşekkürler. Derler ya "canavar gibi ekran kartı"
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Master_Evil 8 yıl
güzel kart
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar yeri değil ama bişey sormak istiyorum hdm bağlantı yaptığımda lcd tv ye görüntüde böyle bi karlımsı bi görüntü var yani çok parlak ama net değil ne yaptıysam olmadı hdm kablo yeni aldım 1.3 versiyon lcd tv philips ekran kartım sapphire 5830 extreme böyle bi sorunla karşılaşan var mı acaba bi yardımcı olur mu varsa
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vernoncougar 8 yıl
Bende 2 adet GTX 590 slı modunda kullanıyorum, kart budur arkadaslar, sessız ve ayı gıbı guclu. HD 6990 kullanan radeon fanı sevgılı kardesım mete bıle GTX 590 hayranı oldu :)))
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omura_vs 8 yıl
keşke kart incelemelerini eskiden yapmış olduğunuz gibi yapsanız gerçekten çok daha iyi olurmuş kuru kuru gırafiklerle anlatmasanız keşke
donanimhaber.com/...
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Jinnet 8 yıl
Çok güzel konuşuyın " 4 gigaabayat bi belleh le " :D
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fz18 8 yıl
6990 yine kral...
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ReDComrade 8 yıl
şu videoları mobil cihazlar için iyileştirin lütfen
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