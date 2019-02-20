Galaxy Fit duyuruldu

Galaxy Watch Active akıllı saatinden sonra hız kesmeyen Samsung iki giyilebilir cihaz daha tanıttı. Galaxy Fit modelleri fitness bilekliği olarak tasarlanmış ancak oldukça fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

Galaxy Fit özellikleri ve fiyatı

Galaxy Fit modelinde 0.95 inçlik renkli dokunmatik AMOLED ekran görüyoruz. Ekranda 120x240 piksel çözünürlük bulunuyor. Cortex M33F ve Cortex M0 çekirdeklerinden oluşan kontrolcü birimi akıcı bir tecrübe sunuyor. Cihazda özel Realtime kullanıcı ara yüzü yer alıyor.

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2MB RAM ve 32MB ROM barındıran fitness bilekliği nabız, atılan adım, gidilen mesafe, uyku değerleri, stres yönetimi gibi sağlık fonksiyonları sunuyor. Ayrıca gelen mesaj ve çağrılar da ekranda görülebiliyor. Zaman dilimi değiştirdiğinizde ekranda iki saat ortaya çıkıyor. 120mAh batarya bir haftaya kadar kullanım süresi sunuyor. Galaxy Fit modeli 99$ fiyat etiketine sahip ve Mayıs sonunda piyasaya çıkacak.