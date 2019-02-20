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Galaxy Fit duyuruldu

Akıllı saat haricinde daha çok bileklik tarzında bir giyilebilir cihaz arayanlar için Galaxy Fit modeli duyuruldu. Galaxy Fit özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 ay
4,1b
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4
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Fit duyuruldu

Galaxy Watch Active akıllı saatinden sonra hız kesmeyen Samsung iki giyilebilir cihaz daha tanıttı. Galaxy Fit modelleri fitness bilekliği olarak tasarlanmış ancak oldukça fonksiyonel bir kullanım sunuyor.

Galaxy Fit özellikleri ve fiyatı

Galaxy Fit modelinde 0.95 inçlik renkli dokunmatik AMOLED ekran görüyoruz. Ekranda 120x240 piksel çözünürlük bulunuyor. Cortex M33F ve Cortex M0 çekirdeklerinden oluşan kontrolcü birimi akıcı bir tecrübe sunuyor. Cihazda özel Realtime kullanıcı ara yüzü yer alıyor.

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2MB RAM ve 32MB ROM barındıran fitness bilekliği nabız, atılan adım, gidilen mesafe, uyku değerleri, stres yönetimi gibi sağlık fonksiyonları sunuyor. Ayrıca gelen mesaj ve çağrılar da ekranda görülebiliyor. Zaman dilimi değiştirdiğinizde ekranda iki saat ortaya çıkıyor. 120mAh batarya bir haftaya kadar kullanım süresi sunuyor. Galaxy Fit modeli 99$ fiyat etiketine sahip ve Mayıs sonunda piyasaya çıkacak.


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Kirk Lee 2 ay
Ben honor band 4 kullanıyorum. Bunun üçte biri fiyatına satın almıştım...
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mugurgok 2 ay
3,4 aydır aktif mi band 3 kullanıcısıyım. şarjı standart 14 gün gidiyo benim kullanımımda
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wert1903 2 ay
hahha xiaomi mi band dan haberleri yok galiba bunların 1 hafta bileklik için çok kısa, ayrıca diğer özellikleri de mi band 3 de zaten var ve şarj süresi 1 ay :)
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BekirHan 2 ay
Şimdiden piyasaya çıkmadan uyarayım. Samsung' un Fit serisi bilekleriklerinden uzak durun. Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro kullanmış birisi olarak (o kadar kullandın akıllanmadın mı diyebilirsiniz) hayatımda gerek pil gerekse yazılım olarak kullanabileceğiniz en sorunlu cihazlar bunlar...
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