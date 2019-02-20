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Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi

Akıllı telefon pazarında beklediği satışları yapamayan Razer vakit kaybetmeden neşteri vurdu. Bölümü kapatan firma 30 kişiyi işten çıkardı. Kalanlar ise başka bölümlere kaydırıldı.
2 ay
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17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı telefonların yeniden öne çıkmasını sağlayan Razer Phone kendisinden sonraki telefonlara da referans olmuştu. Bununla birlikte telefon bölümünde işler iyi gitmiyor.

Neşter vuruldu

Firmanın yaptığı açıklamalara göre ya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre telefon satışları iyi gitmeyen Razer radikal bir karar alarak bölümü kapattı. Bölümde çalışan 30 kişinin işine son verilirken Razer Phone 3 projesi de iptal edildi.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Razer’ın akıllı telefon pazarında daha fazla kayıp yaşamak istemediği ifade ediliyor. Bu bakımdan kaynakları diğer donanım projelerine aktaracak. 30 kişi firmanın iş gücünün yüzde 2’sine denk geliyor. Bölümde kalan mühendisler ise diğer bölümlere geçecek. Razer da yaptığı açıklamada işten çıkarmaları doğruladı.

Razer’ın akıllı telefon pazarında beklediği satışları yapamadığı bir süredir konuşuluyordu. Şirket stratejisi gereği üst perdeden akıllı telefon pazarına giriş yapan Razer fiyat-performans uzmanı Çinli markalar karşısında rekabet edememiş gibi görünüyor. Bu bakımdan telefon bölümünün kapatılması sürpriz olmadı.

 

https://www.phonearena.com/news/Razer-Phone-3-canceled_id113816 Yorum Yaz
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shockwave error 2 ay en beğenilen
iki rgb takıp, razer logosu ile çakarız 800$'a mantığı cep telde çalışmadı tabii
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12 Angry Men 2 ay
Normal, hiç şaşırmadım.
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mehmetkyc 2 ay
Razer bilgisayar ürünleri satsın uğraşmasın bu denli şeylerle
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Ohol Oula 2 ay
Zaten Android yüzünden her önüne gelen marka telefon üretiyor.
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ceremony 2 ay
herkes bildiği işi yapmalı
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burakdc 2 ay
Yurt dısını bılemem ama bu tip ürünler Turkıyede vatan bılgısyar, teknosa, vodafone , tcell, avea gibi yerlerde satısı yapılmadı bır cok ınsanda dunya kadar parayı ınternetten gormeden almak ıstemedı halıyle bu tıp urunlerı arkadasında bıle deneyımleyemeyen kımse gıdıp aaaaaaa.com bbbbbbb.com gıbı sıtelerden bu urunlerı almadı
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Hyperchondriac 2 ay
Razer kullanan adam apple kullanır telefon çıkarması bile yanlıştı bence.
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mr.biceps 2 ay
Mobilde adam akıllı oyun mu var ki oyuncu telefonu alsın millet. Mevcut oyunları tüm amiral gemileri cayır cayır çalıştırıyor.
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renega 2 ay mr.biceps
pubg mobile? fortnite? tpa oyunları?
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sniper23 2 ay
En azından oyun telefonu furyasını başlattılar, bu da iyi bir şey.
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teknokaptan 2 ay
Cekirdek bir firmasin denedin olmadi.
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deoks 2 ay
Çıkardığı telefonlar övüle övüle bitirilemiyordu teknoloji sitelerinde. Neden istenen satışa ulaşamamış enteresan.
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12 Angry Men 2 ay
Normal, hiç şaşırmadım.
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