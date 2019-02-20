Razer telefon bölümü kapatıldı, Razer Phone 3 iptal edildi

Akıllı telefon pazarında oyuncu odaklı telefonların yeniden öne çıkmasını sağlayan Razer Phone kendisinden sonraki telefonlara da referans olmuştu. Bununla birlikte telefon bölümünde işler iyi gitmiyor.

Neşter vuruldu

Firmanın yaptığı açıklamalara göre ya yakın kaynakların verdiği bilgilere göre telefon satışları iyi gitmeyen Razer radikal bir karar alarak bölümü kapattı. Bölümde çalışan 30 kişinin işine son verilirken Razer Phone 3 projesi de iptal edildi.

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Razer’ın akıllı telefon pazarında daha fazla kayıp yaşamak istemediği ifade ediliyor. Bu bakımdan kaynakları diğer donanım projelerine aktaracak. 30 kişi firmanın iş gücünün yüzde 2’sine denk geliyor. Bölümde kalan mühendisler ise diğer bölümlere geçecek. Razer da yaptığı açıklamada işten çıkarmaları doğruladı.

Razer’ın akıllı telefon pazarında beklediği satışları yapamadığı bir süredir konuşuluyordu. Şirket stratejisi gereği üst perdeden akıllı telefon pazarına giriş yapan Razer fiyat-performans uzmanı Çinli markalar karşısında rekabet edememiş gibi görünüyor. Bu bakımdan telefon bölümünün kapatılması sürpriz olmadı.