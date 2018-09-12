GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator

GameX 2018 fuar alanının bağımsız geliştiriciler köşesindeki oyunlardan lisanslı araçlarıyla Nintendo Switch'e de çıkış yapacak olan Transport Company Simulator'ın geliştiricisiyle bir araya geldik.

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