Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

GameX 2018 - Bağımsız Geliştiriciler Röportaj Serisi 2: Transport Company Simulator

8 ay
3,9b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GameX 2018 fuar alanının bağımsız geliştiriciler köşesindeki oyunlardan lisanslı araçlarıyla Nintendo Switch'e de çıkış yapacak olan Transport Company Simulator'ın geliştiricisiyle bir araya geldik.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mirocus 8 ay
Önce mobile getir, sonra donanimhabere söyle bi haber yapsınlar, sonra switch, steam diye devam et. Oyun güzel görünüyor mobile özgün sıralama ve bonus görevler olursa tadından yenmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 8 ay
Eferim lan. Bide ben el atabilseydim şu oun geliştirme işine. 2d giriş seviyesi birşeylerle başlamayı düşünüyorum.
unity 3d ye az kaldı başlayacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
02:16
Just Cause 4 "Aksiyonun yeni hali"
11,4b izlenme · 11 ay
15:12
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 1
12,5b izlenme · 10 ay
18:53
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 4
9,8b izlenme · 10 ay
15:01
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 2
11,4b izlenme · 10 ay
09:53
Xbox One'ın Game Pass Sistemiyle Mutlaka Oynanması Gereken 10 Oyun
7,7b izlenme · 9 ay
02:40
Metro Exodus "4 mevsimi yaşatacak harika atmosfer"
9,2b izlenme · 11 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
03:58
GameX 2018: Beşiktaş League of Legends E-Spor Takımı Oyuncusu Korpse Röportajı
5,2b izlenme · 8 ay
13:27
2018'de Rainbow Six: Siege'e Başlanır mı? - Bölüm 3
8,5b izlenme · 10 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
07:01
GameX 2018: Beşiktaş E-Spor Takım Menajeri Röportajı
4b izlenme · 8 ay
02:44
Forza Horizon 4 "Yine harika ve bu kez Türkçe"
12,6b izlenme · 11 ay
02:25
Gears 5 "Yeni Gears of War umut vadediyor"
10,6b izlenme · 11 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
268 izlenme · 45 dk. yeni video
05:50
GameX 2018: Fuar Turu 1
7,1b izlenme · 8 ay
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim