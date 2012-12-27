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Gameloft Duo Gamer video inceleme

6 yıl
9,8b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Gameloft'un iPad,iPhone ve iPod Touch için geliştirdiği Bluetooth destekli oyun kontrolcüsü Duo Gamer'ı inceliyoruz.


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OverClocK1ng 6 yıl en beğenilen
Android desteği yokmuş. Ne gerek var 3-4 tane oyun desteği olan kolun olup olmaması. Zaten Android 4.0 dan itibaren kablosuz ve kablolu kollara destek sunuyor. Hatta Erdi falan PS3 kolunu bile telefona tanıtıp oynamışlardı. Üstelik oyun falan da seçmiyor, ne varsa oynayabiliyorsun...
Android desteği yokmuş. Ne gerek var 3-4 tane oyun desteği olan kolun olup olmaması. Zaten Android 4.0 dan itibaren kablosuz ve kablolu kollara destek sunuyor. ...
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S60Doctor 6 yıl
emregök
Şaka gibi bundan edindim 20 gün önce.17 şinde dhl ile geldi daha bugün actım.ipad oyunları bölümüne fotoları koymayı düşünüyordum . flickr.com/...

hocam nereden ve kaca aldiniz ogrenebilir miyim? kargo ucreti hakkinda da bilgi verebilir misiniz? az once pm attim ama giden kutusunda gozukmuyor.
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DH Misafiri 6 yıl
ARADIĞINIZ İŞ VE EK GELİR FIRSATI
Toplantımız 15:00 ' da Başlayacak Katılmak İçin Acele Ediniz.. tinyurl.com/...
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artcraft35 6 yıl
bir an playstation kafede sıra beklerken orada oynayanları izliyormuşum gibi hissettim
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Normsoner 6 yıl
nedir bu androidcilerin isyanı be kardeşim her apple haberinde androidlerini öve öve bitiremiyorlar apple iosa googlenin androide verdigi destekden fazlasını veriyo bu zorunuza gitmesin artık
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Shely 6 yıl
tipe gel ulan ayfonun yanında bunu çıkarmaya utanır insan beyinsiz yatırımcılar sizii !
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S60Doctor 6 yıl
Aynen bu kontrolculere saglam
Bi destek lazim, ben gecen sene icontrolpad diye bi kontrolcu alacaktim, destek verdigi oyun listesi 20 filandi o da hep atari oyunu gibi oyunlardi, benim ozellikle istedigim fps oyunlari. Sonra androidde ps3 kolu deneyeyim dedim htc evo 3d'm desteklemiyormus sanirim, sonra moga controller diye bisey buldum baya oyuna destek veriyordu ama yine de azdi, gel gor ki bunun da Tr ye satisi yoktu.
Acaba bu gameloft kontrolcusunun Turkiye'ye satisi var mi?
1 Yanıt Yanıtla
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FERFEROS 6 yıl S60Doctor
s60_doctor

Aynen bu kontrolculere saglam
Bi destek lazim, ben gecen sene icontrolpad diye bi kontrolcu alacaktim, destek verdigi oyun listesi 20 filandi o da hep atari oyunu gibi oyunlardi, benim ozellikle istedigim fps oyunlari. Sonra androidde ps3 kolu deneyeyim dedim htc evo 3d'm desteklemiyormus sanirim, sonra moga controller diye bisey buldum baya oyuna destek veriyordu ama yine de azdi, gel gor ki bunun da Tr ye satisi yoktu.
Acaba bu gameloft kontrolcusunun Turkiye'ye satisi var mi?

Sitesinde Türkiye ile igili bir şey gözükmüyor.

Satılan yerler.

AMAZON- APPLE - BEST BUY- SHARPER IMAGE- TARGET

duo-games.com/...
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MxFxOx 6 yıl
ios klasiği ne bekliyordunuz gameloft ile anlaşmalı bir olay androide çıkarmazlar. gerekde yok kontrolcu çok vasat geldi bana
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trsinapsis 6 yıl
Bu kontrolcü olayı standartlasmalı bence.
Oyun secmemeli ve istenilen marka alınmalı aynı konsolda olduğu gibi.
Yoksa 3-5 oyun için böyle birşey almak çok saçma ve gereksiz.
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FERFEROS 6 yıl
Modern Combat 4'ü çıktığı gibi desteklememesi kötü olmuş. Büyük ihtimal diğer firmaların oyunlarını desteklemeyecek.Bunlara rağmen fiyatının da pek ucuz olmadığını sayarsak pek başarılı olacağını sanmıyorum.
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No Way Out 6 yıl
Android'e USB OTG ile istediğin Gamepad'i bağlayabiliyorsun.
Ayrıca oyun destek listesi çok az ve eski oyunlar. İnsan Modern Combat 4'üde çıktığı gibi destekli yaparda daha cok satsın saçma sapan iş yapmış gameloft.
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