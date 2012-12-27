Gameloft Duo Gamer video inceleme

emregök Şaka gibi bundan edindim 20 gün önce.17 şinde dhl ile geldi daha bugün actım.ipad oyunları bölümüne fotoları koymayı düşünüyordum . flickr.com/...
s60_doctor Aynen bu kontrolculere saglam Bi destek lazim, ben gecen sene icontrolpad diye bi kontrolcu alacaktim, destek verdigi oyun listesi 20 filandi o da hep atari oyunu gibi oyunlardi, benim ozellikle istedigim fps oyunlari. Sonra androidde ps3 kolu deneyeyim dedim htc evo 3d'm desteklemiyormus sanirim, sonra moga controller diye bisey buldum baya oyuna destek veriyordu ama yine de azdi, gel gor ki bunun da Tr ye satisi yoktu. Acaba bu gameloft kontrolcusunun Turkiye'ye satisi var mi?
hocam nereden ve kaca aldiniz ogrenebilir miyim? kargo ucreti hakkinda da bilgi verebilir misiniz? az once pm attim ama giden kutusunda gozukmuyor.
Toplantımız 15:00 ' da Başlayacak Katılmak İçin Acele Ediniz.. tinyurl.com/...
Bi destek lazim, ben gecen sene icontrolpad diye bi kontrolcu alacaktim, destek verdigi oyun listesi 20 filandi o da hep atari oyunu gibi oyunlardi, benim ozellikle istedigim fps oyunlari. Sonra androidde ps3 kolu deneyeyim dedim htc evo 3d'm desteklemiyormus sanirim, sonra moga controller diye bisey buldum baya oyuna destek veriyordu ama yine de azdi, gel gor ki bunun da Tr ye satisi yoktu.
Acaba bu gameloft kontrolcusunun Turkiye'ye satisi var mi?
Sitesinde Türkiye ile igili bir şey gözükmüyor.
Satılan yerler.
AMAZON- APPLE - BEST BUY- SHARPER IMAGE- TARGET
duo-games.com/...
Oyun secmemeli ve istenilen marka alınmalı aynı konsolda olduğu gibi.
Yoksa 3-5 oyun için böyle birşey almak çok saçma ve gereksiz.
Ayrıca oyun destek listesi çok az ve eski oyunlar. İnsan Modern Combat 4'üde çıktığı gibi destekli yaparda daha cok satsın saçma sapan iş yapmış gameloft.