GamersFirst ve Indy21 en iyi dövüş sanatları temalı MMORPG'yi sunar: 9Dragons!

Güçlü oyuncu topluluğu ve kendine has kültürüyle 9Dragons artık Free2Play (ödeme yapmadan oynanabilen) oyun modelinin usta temsilcisi GamersFirst tarafından yayınlanacak.

Free2Play online oyunların en gözde adresi GamersFirst, 9Dragons'u yayınlamak için Koreli oyun geliştirme firması Indy21 ile kurduğu ortaklığı duyurdu. Dövüş sanatları temalı MMORPG'lerin en iyisi 9Dragons, daha önce Acclaim Games tarafından yayınlanmıştı. Oyunun GamersFirst sürümü Eylül 2010'da yayınlanacak. 9Dragons'un mevcut oyuncuları sahip oldukları eşyaları ve karakterleri dönüşüm sürecinin sonunda oyunun yeni halinde de kullanabilecekler.

9Dragons, Feodal Çin'in Ming Hanedanlığı döneminde geçen bir dövüş sanatları MMORPG'si. Oyuncular, Çin Dövüş Sanatları'nın efsanevi klanlarının üyeleri olarak devasa kaleleri fethetmek için uçsuz bucaksız topraklarda birbirleriyle kıyasıya bir PvP mücadelesine girişecekler.

Oyuncular Antik Çin dönemini ve birbirinden farklı klanlarını ayrıntılarıyla anlatan güçlü hikayeye kendilerini tamamen kaptıracaklar. Oyuncuların her biri Siyah ve Beyaz klanlar arasındaki güç dengesini değiştirmeye çalışırken kendilerini aydınlanmaya ve dövüş sanatlarında ustalığa götüren maceralara atılacaklar.

GamersFirst Yayıncılık Baş Direktörü Tracy Spaight 9Dragons için şunları söyledi: "9Dragons kendine has aktif ve eğlenceli komünitesiyle piyasanın en iyi Dövüş Sanatları MMO (Büyük Ölçekli Çok Oyunculu Online) oyunu. INDY21 bu çarpıcı MMO'yu tasarlamak için en iyi kaynaklarını kullandı ve çok önemli yatırımlar yaptı. GamersFirst olarak her zaman güçlü ve kendini adamış komüniteler içeren MMO'lar aradık ve 9Dragons ile INDY21'le çalışma ayrıcalığının yanında GamersFirst kataloğuna yeni bir MMO tarzı ekleme fırsatını da yakaladık."

Yaşanan bu değişimle, 9Dragons'un halihazırda sağlam temellere sahip olan PvE (oyuncu çevreye karşı) ve PvP (oyuncu oyuncuya karşı) anlayışlarına yepyeni ana özellikler eklenecek;

Yeni oyuncuların 9Dragons deneyimine daha kolay uyum sağlamaları için özel öğretici harita modu (tutorial map)

Yüksek seviyeli yeni zindan kapışması (dungeon encounter) "Vault of the Ice Dragon"

Güncellenmiş "Tibet" haritası

Üzerine uzmanlaşabileceğiniz yepyeni Kung Fu motifleri

"En Çok Arananlar" listesi ? PvP'nin en tehlikeli ve en yetenekli oyuncularından biri olmak ya da bundan kaçınmak için birebir

INDY21 Mali İşler Müdürü Yong-Nam Jin GamersFirst'le yaptıkları işbirliği için şu ifadeleri kullandı: "GamersFirst'le çalışmayı seçtik çünkü GamersFirst Free2Play pazarına hakim, oyuncu komünitesiyle sıkı ilişkiler kuran ve onları anlayan bir firma. Daha önce GamersFirst'ün Free2Play iş modeliyle yarattığı MMO'ları gördük ve aynı güçlü komüniteye sahip 9Dragons'un başarısını devam ettirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

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